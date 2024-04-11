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  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Бенгалуру
0:4
Конец матча
АТК
0'
9' Желтая карточка
Amandeep
9' Желтая карточка
Сандху Гурприт
13' Желтая карточка
Gerard Zaragoza
0:1
17' Гол
Юсте Эктор
29' Желтая карточка
Юсте Эктор
35' Желтая карточка
Abhishek Suryavanshi
39' Желтая карточка
Али Анвар
0:1
40' Не забитый пенальти
Чхетри Сунил
0:2
51' Гол
Сингх Манвир
0:3
54' Гол
Тапа Анируд
0:4
59' Гол
Садику Армандо
84' Желтая карточка
Aleksandar Jovanovic I
89' Желтая карточка
Asish Rai
90'+8
1
Сандху
Гурприт
27
Пуджари
Никхил
3
Сингх
Чингленсана
4
Aleksandar
Jovanovic
I
32
Синг
Наорем
Рошан
10
Хави
Эрнандес
II
6
Веендорп
Кезиа
8
Сингх
Суреш
51
Chingambam
Shivaldo
Singh
21
Oliver
Drost
11
Чхетри
Сунил
1
Каит
Вишал
4
Али
Анвар
26
Юсте
Эктор
15
Босе
Субхасиш
11
Сингх
Манвир
8
Кауко
Йони
16
Abhishek
Suryavanshi
7
Тапа
Анируд
45
Amandeep
99
Садику
Армандо
9
Петратос
Димитри
Бенгалуру
АТК

История личных встреч

Бенгалуру
АТК

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:2
СИ
0:1
СИ
2:0
СИ
3:3
КА
2:0
СИ
0:2
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.63

Среднее время на гол

75
144

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1.6

Среднее время на гол

55
56

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.46
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 5 (3) 0.23
Хави Эрнандес II 5 (1) 0.23
Уильямс Райан 3 0.14
Мэйн Кёртис 2 0.09
Sivasakthi Narayanan 2 0.09
Сингх Суреш 1 0.05
Harsh Patre 1 0.05
Chingambam Shivaldo Singh 1 0.05
Нарзари Холичаран 0 0
Веендорп Кезиа 0 0
Сандху Гурприт 0 0
Oliver Drost 0 0
Сингх Чингленсана 0 0
Rohit Danu 0 0
Jessel Carneiro 0 0
Синг Наорем Рошан 0 0
АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 10 (2) 0.48
Каммингс Джейсон 9 0.43
Садику Армандо 8 0.38
Сингх Манвир 3 0.14
Колако Листон 3 0.14
Тапа Анируд 2 0.1
Тангри Дипак 2 0.1
Кауко Йони 1 0.05
Самад Сахал 1 0.05
Хэмилл Брендан 1 0.05
Юсте Эктор 1 0.05
Kiyan Nassiri 1 0.05
Hugo Boumous 1 0.05
Asish Rai 1 0.05
Босе Субхасиш 1 0.05
Али Анвар 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Суреш 5 2
Дамьянович Славко 7 0
Синг Наорем Рошан 2 2
Aleksandar Jovanovic I 5 0
Кумар Рохит 5 0
Хави Эрнандес II 3 0
Shankar Sampingiraj 3 0
Пуджари Никхил 3 0
Lalremtluanga Fanai 3 0
Chingambam Shivaldo Singh 3 0
Сандху Гурприт 2 0
Jessel Carneiro 2 0
Harsh Patre 2 0
Robin Yadav 2 0
Monirul Molla 2 0
Уильямс Райан 1 0
Чхетри Сунил 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Sivasakthi Narayanan 1 0
Gerard Zaragoza 1 0
АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тангри Дипак 9 0
Юсте Эктор 3 1
Колако Листон 3 1
Asish Rai 3 1
Садику Армандо 4 0
Мартинс Глан 3 0
Хэмилл Брендан 2 0
Петратос Димитри 2 0
Hugo Boumous 2 0
Каит Вишал 2 0
Али Анвар 2 0
Сингх Манвир 2 0
Босе Субхасиш 2 0
Kiyan Nassiri 2 0
Abhishek Suryavanshi 2 0
Тапа Анируд 1 0
Ravi Rana 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0
Amandeep 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
АТК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

4
1
Бенгалуру
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
АТК
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

4
17
Бенгалуру
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
27% (6)
14% (3)
АТК
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

11
25
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
0
0%
2
8%
1-15
2
18%
6
24%
16-30
2
18%
4
16%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
4
36%
3
12%
61-75
3
27%
4
16%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
14%
2
20%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
4
36%
3
15%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
2
18%
5
25%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
9%
4
20%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
4
27%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
2
11%
3
20%
76-90

Забито

22
45
11 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
4
18%
5
11%
1-15
3
14%
8
18%
16-30
4
18%
9
20%
31-45
3
14%
9
20%
46-60
4
18%
6
13%
61-75
4
18%
8
18%
76-90

Пропущено

32
25
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
3
9%
6
24%
1-15
9
28%
0
0%
16-30
3
9%
5
20%
31-45
7
22%
6
24%
46-60
6
19%
3
12%
61-75
4
13%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0
Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0
АТК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Пенджаб - АТК 0:1 АТК - Ченнаин 2:3 Керала Бластерс - АТК 3:4 Ист Бенгал - АТК 1:3
АТК - Джамшедпур 3:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3

Результаты матчей

Бенгалуру
АТК

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
3
6 раз 29%
2
5 раз 24%
1
5 раз 24%
4
3 раза 14%
0
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
АТК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
8
1.5
7
3
1
10
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
19
2
4
18
1.5
14
7
1
21
2.5
9
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 21 14 3 4 45 - 25 45
2.
Мумбаи Сити
 21 13 6 2 39 - 18 45
3.
Гоа
 21 12 6 3 35 - 20 42
4.
Дели Динамос
 21 11 6 4 35 - 20 39
5.
Керала Бластерс
 21 9 3 9 29 - 30 30
6.
Ченнаин
 21 8 3 10 25 - 32 27
7.
Ист Бенгал
 22 6 6 10 27 - 29 24
8.
Пенджаб
 22 6 6 10 28 - 35 24
9.
Нортист Юнайтед
 21 5 8 8 27 - 34 23
10.
Джамшедпур
 22 5 7 10 28 - 30 22
11.
Бенгалуру
 22 5 7 10 20 - 34 22
12.
Хайдарабад
 21 1 5 15 9 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 11 8 3 0 23 - 9 27
2.
Мумбаи Сити
 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Гоа
 10 7 1 2 13 - 6 22
4.
Керала Бластерс
 11 6 2 3 22 - 19 20
5.
Ченнаин
 11 6 1 4 16 - 14 19
6.
Бенгалуру
 11 5 4 2 11 - 14 19
7.
АТК
 10 5 2 3 20 - 15 17
8.
Нортист Юнайтед
 10 4 3 3 15 - 12 15
9.
Ист Бенгал
 11 4 3 4 13 - 10 15
10.
Пенджаб
 11 3 3 5 15 - 17 12
11.
Джамшедпур
 11 2 6 3 13 - 14 12
12.
Хайдарабад
 10 0 2 8 3 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 11 9 1 1 25 - 10 28
2.
Мумбаи Сити
 10 6 3 1 18 - 8 21
3.
Гоа
 11 5 5 1 22 - 14 20
4.
Дели Динамос
 10 3 3 4 12 - 11 12
5.
Пенджаб
 11 3 3 5 13 - 18 12
6.
Керала Бластерс
 10 3 1 6 7 - 11 10
7.
Джамшедпур
 11 3 1 7 15 - 16 10
8.
Ист Бенгал
 11 2 3 6 14 - 19 9
9.
Ченнаин
 10 2 2 6 9 - 18 8
10.
Нортист Юнайтед
 11 1 5 5 12 - 22 8
11.
Хайдарабад
 11 1 3 7 6 - 18 6
12.
Бенгалуру
 11 0 3 8 9 - 20 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 13 (3)
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
АТК Петратос Димитри 10 (4)
Гоа Noah Sadaoui 10 (4)
Дели Динамос Маурисио Диего 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АТК Тангри Дипак 9
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 7
Бенгалуру Сингх Суреш 2 5
Дели Динамос Ahmed Jahouh 8
Пенджаб Nikhil Prabhu 8
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    • 54'
      Г О О О О Л - Тапа Анируд бьет в цель!
    • 51'
      Кауко Йони сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Сингх Манвир бьет в цель!
    • 46'
      Amandeep уходит с поля. Asish Rai выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Чхетри Сунил пробил пенальти, но не смог забить!
    • 39'
      Anwar Ali получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Abhishek Suryavanshi получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Юсте Эктор получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - Юсте Эктор бьет в цель!
    • 13'
      Gerard Zaragoza получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Сандху Гурприт получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Amandeep получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бенгалуру 0:4 АТК онлайн

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