Тур: 1.
0'
9' Желтая карточкаAmandeep
9' Желтая карточкаСандху Гурприт
13' Желтая карточкаGerard Zaragoza
0:1
17' ГолЮсте Эктор
29' Желтая карточкаЮсте Эктор
35' Желтая карточкаAbhishek Suryavanshi
39' Желтая карточкаАли Анвар
0:1
40' Не забитый пенальтиЧхетри Сунил
0:2
51' ГолСингх Манвир
0:3
54' ГолТапа Анируд
0:4
59' ГолСадику Армандо
84' Желтая карточкаAleksandar Jovanovic I
89' Желтая карточкаAsish Rai
90'+8
Ход матча
9'
13'
17'
0:1
29'
39'
40'
0:1
51'
0:2
54'
0:3
59'
0:4
89'
21
Oliver
Drost
11
Чхетри
Сунил
26
Юсте
Эктор
11
Сингх
Манвир
45
Amandeep
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Oliver DrostНападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
24 Rohit Danu
-
-
49 Harsh Patre
-
-
30 Sahil Poonia
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
-
11 Сингх МанвирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 AmandeepПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
44 Asish Rai
-
-
-
-
31 Arsh Shaikh
-
Главный тренер: Antonio Lopez Habas
История личных встреч
Бенгалуру
АТК
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.63
Среднее время на гол
75
144
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1.6
Среднее время на гол
55
56
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.46
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|5 (3)
|0.23
|Хави Эрнандес II
|5 (1)
|0.23
|Уильямс Райан
|3
|0.14
|Мэйн Кёртис
|2
|0.09
|Sivasakthi Narayanan
|2
|0.09
|Сингх Суреш
|1
|0.05
|Harsh Patre
|1
|0.05
|Chingambam Shivaldo Singh
|1
|0.05
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Сандху Гурприт
|0
|0
|Oliver Drost
|0
|0
|Сингх Чингленсана
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
|Jessel Carneiro
|0
|0
|Синг Наорем Рошан
|0
|0
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|10 (2)
|0.48
|Каммингс Джейсон
|9
|0.43
|Садику Армандо
|8
|0.38
|Сингх Манвир
|3
|0.14
|Колако Листон
|3
|0.14
|Тапа Анируд
|2
|0.1
|Тангри Дипак
|2
|0.1
|Кауко Йони
|1
|0.05
|Самад Сахал
|1
|0.05
|Хэмилл Брендан
|1
|0.05
|Юсте Эктор
|1
|0.05
|Kiyan Nassiri
|1
|0.05
|Hugo Boumous
|1
|0.05
|Asish Rai
|1
|0.05
|Босе Субхасиш
|1
|0.05
|Али Анвар
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Суреш
|5
|2
|Дамьянович Славко
|7
|0
|Синг Наорем Рошан
|2
|2
|Aleksandar Jovanovic I
|5
|0
|Кумар Рохит
|5
|0
|Хави Эрнандес II
|3
|0
|Shankar Sampingiraj
|3
|0
|Пуджари Никхил
|3
|0
|Lalremtluanga Fanai
|3
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|3
|0
|Сандху Гурприт
|2
|0
|Jessel Carneiro
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Monirul Molla
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Чхетри Сунил
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Sivasakthi Narayanan
|1
|0
|Gerard Zaragoza
|1
|0
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тангри Дипак
|9
|0
|Юсте Эктор
|3
|1
|Колако Листон
|3
|1
|Asish Rai
|3
|1
|Садику Армандо
|4
|0
|Мартинс Глан
|3
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Петратос Димитри
|2
|0
|Hugo Boumous
|2
|0
|Каит Вишал
|2
|0
|Али Анвар
|2
|0
|Сингх Манвир
|2
|0
|Босе Субхасиш
|2
|0
|Kiyan Nassiri
|2
|0
|Abhishek Suryavanshi
|2
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
|Ravi Rana
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
|Amandeep
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
АТК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
4
1
Бенгалуру
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
АТК
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
4
17
Бенгалуру
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
27% (6)
14% (3)
АТК
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
11
25
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
0
0%
2
8%
1-15
2
18%
6
24%
16-30
2
18%
4
16%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
4
36%
3
12%
61-75
3
27%
4
16%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
14%
2
20%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Забито
11
20
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
4
36%
3
15%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
2
18%
5
25%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
9%
4
20%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
4
27%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
2
11%
3
20%
76-90
Забито
22
45
11 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
4
18%
5
11%
1-15
3
14%
8
18%
16-30
4
18%
9
20%
31-45
3
14%
9
20%
46-60
4
18%
6
13%
61-75
4
18%
8
18%
76-90
Пропущено
32
25
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
3
9%
6
24%
1-15
9
28%
0
0%
16-30
3
9%
5
20%
31-45
7
22%
6
24%
46-60
6
19%
3
12%
61-75
4
13%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0
Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0
АТК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Пенджаб - АТК 0:1 АТК - Ченнаин 2:3 Керала Бластерс - АТК 3:4 Ист Бенгал - АТК 1:3
АТК - Джамшедпур 3:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Хайдарабад - АТК 0:2 АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3
Результаты матчей
Бенгалуру
АТК
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
3
6 раз 29%
2
5 раз 24%
1
5 раз 24%
4
3 раза 14%
0
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
АТК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
91
38
73
110
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
110
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
192
418
147
121
912
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|АТК
|Петратос Димитри
|10 (4)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|10 (4)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|10 (1)
|АТК
|Тангри Дипак
|9
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 7
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|8
|Пенджаб
|Nikhil Prabhu
|8