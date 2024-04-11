Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
1:0
20' ГолКескинен Топи
35' Желтая карточкаВийтикко Микко
43' Желтая карточкаСарпей Ханс
2:0
44' ГолКескинен Топи
3:0
57' ПенальтиЛингман Лукас
61' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
4:0
69' ГолБанде Хассане
90'+3
Ход матча
20'
1:0
35'
43'
44'
2:0
46'
57'
3:0
69'
4:0
14
Сарпей
Ханс
12
Фокс
Дилан
10
Вирта
Эмели
15
Иванович
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
-
19 _Ezeh D.
-
Главный тренер: Ossi Virta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Фокс ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Линдберг
История личных встреч
ХИК
Лахти
37 матчей
81.1%
18.9%
7.105427357601E-15%
30 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.1%
27%
18.9%
20 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.5%
24.3%
16.2%
22 победы 9 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 10 побед
52 матча
57.7%
21.2%
21.1%
30 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
20 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.3%
38.5%
19.2%
22 победы 20 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.58
1.42
Среднее время на гол
57
63
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.08
0.85
Среднее время на гол
83
106
Всего голов
69
59
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Тотал матчей
2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
39
Больше 75%
Меньше 25%
13
25
Больше 48%
Меньше 52%
27
12
Больше 23%
Меньше 77%
40
5
Больше 10%
Меньше 90%
47
Среднее время на гол
67
79
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кескинен Топи
|2
|1
|Лингман Лукас
|1 (1)
|0.5
|Банде Хассане
|1
|0.5
|_Ezeh D.
|1
|0.5
|Олусанья Антони
|0
|0
|Планж Люк
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Riku Selander
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2
ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3
Лахти
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0
Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1
Результаты матчей
ХИК
Лахти
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ХИК
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2
|ХИК
|Кескинен Топи
|2
|ЕИФ Экенас
|Noah Lundstroem
|2
|ХИК
|Лингман Лукас
|1 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Ханнола Пюрю
|1 (1)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|ХИК
|Сарпей Ханс
|1
|КуПС
|Пеннанен Петтери
|1