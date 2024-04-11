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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
4:0
Конец матча
Лахти
0'
1:0
20' Гол
Кескинен Топи
35' Желтая карточка
Вийтикко Микко
43' Желтая карточка
Сарпей Ханс
2:0
44' Гол
Кескинен Топи
3:0
57' Пенальти
Лингман Лукас
61' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
4:0
69' Гол
Банде Хассане
90'+3
1
Ост
Джесси
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
4
Тойвио
Йоона
6
Хальме
Аапо
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
10
Лингман
Лукас
14
Сарпей
Ханс
8
Канеллопулос
Гиоргос
11
Олусанья
Антони
17
Банде
Хассане
18
Кескинен
Топи
1
Олувайеми
Джош
29
Akseli
Puukko
12
Фокс
Дилан
4
Вийтикко
Микко
16
Julius
Tauriainen
8
Riku
Selander
10
Вирта
Эмели
11
Коскинен
Отсо
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
7
Colin
Odutayo
ХИК
Лахти

История личных встреч

ХИК
Лахти

37 матчей

81.1%
18.9%
7.105427357601E-15%
30 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.1%
27%
18.9%
20 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.5%
24.3%
16.2%
22 победы 9 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 10 побед

52 матча

57.7%
21.2%
21.1%
30 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
20 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.3%
38.5%
19.2%
22 победы 20 ничьих 10 побед

История матчей

В
0:1
В
1:2
В
3:2
В
1:1
В
0:1
В
2:0
К
1:1
В
1:1
В
0:4
VEL
2:2
В
4:0
В
3:0
К
1:4
В
0:2
В
2:1
В
1:2
В
3:0
В
0:0
В
0:0
В
1:4
В
2:2
К
0:3
В
1:2
КЛ
1:1
В
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
2:0
КЛ
2:0
В
0:2
В
0:0
В
3:1
В
0:2
В
2:1
В
0:1
В
2:0
В
3:0
В
2:0
КЛ
1:2
ТМС
0:2
КЛ
3:2
К
3:0
В
0:1
В
0:0
КЛ
4:1
В
1:2
В
1:0
КЛ
2:2
ТМС
4:0
В
0:1
В
1:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.08
0.85

Среднее время на гол

83
106

Всего голов

69
59

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Тотал матчей

2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
39
Больше 75%
Меньше 25%
13
25
Больше 48%
Меньше 52%
27
12
Больше 23%
Меньше 77%
40
5
Больше 10%
Меньше 90%
47

Среднее время на гол

67
79

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кескинен Топи 2 1
Лингман Лукас 1 (1) 0.5
Банде Хассане 1 0.5
_Ezeh D. 1 0.5
Олусанья Антони 0 0
Планж Люк 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Сарпей Ханс 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 1 0
Riku Selander 1 0
Samuel Pasanen 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2
ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3
Лахти
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0
Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1

Результаты матчей

ХИК
Лахти

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ХИК
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Мариехамн
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ВПС
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ХИК
 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Ильвес
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
9.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
ЕИФ Экенас
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Оулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Хака
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Мариехамн
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ильвес
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ЕИФ Экенас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ВПС
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хака
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
3.
Хака
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ильвес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
СЯК Сейнайоки
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гнистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
КуПС
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Оулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
ЕИФ Экенас
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ХИК
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
КуПС Саволайнен Саку 2
ХИК Кескинен Топи 2
ЕИФ Экенас Noah Lundstroem 2
ХИК Лингман Лукас 1 (2)
СЯК Сейнайоки Ханнола Пюрю 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
ХИК Канеллопулос Гиоргос 2
ХИК Сарпей Ханс 1
КуПС Пеннанен Петтери 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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