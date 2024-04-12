Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
2:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолMaissa Fall
32' Желтая карточкаNicolas Gianini Dantas
2:0
46' ГолПатулидис Эвангелос
66' Желтая карточкаАду Энох
2:1
79' ГолОйала Саломо
88' Желтая карточкаMaissa Fall
90' Желтая карточкаЛепола Антон
90'+7
Ход матча
4'
46'
59'
66'
79'
2:1
88'
90'
12
Лепола
Антон
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
8
Аду
Энох
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
77 Oliver Whyte
-
-
Главный тренер: Энди Смит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
18 _Arttu S.
-
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
История личных встреч
Хака
ЕИФ Экенас
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.38
1.25
Среднее время на гол
37
72
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Среднее время на гол
55
80
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
2
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|2
|1
|Maissa Fall
|1
|0.5
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Lundstroem
|2
|1
|Ойала Саломо
|1
|0.5
|Мохаммед Насиру
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магута Райан
|1
|1
|Лепола Антон
|1
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0
|Maissa Fall
|1
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аду Энох
|1
|0
|Мохаммед Насиру
|1
|0
|Лекселль Александр
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
3
60%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
3
60%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5
КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0
Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0 СИК 2 Сейнейоки - ЕИФ Экенас 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ЯПС 2:2 Яро - ЕИФ Экенас 1:1 ТПС - ЕИФ Экенас 3:1 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ЕИФ Экенас - КПВ Кокола 2:2 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:0
Результаты матчей
Хака
ЕИФ Экенас
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Хака
ЕИФ Экенас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2
|Хака
|Патулидис Эвангелос
|2
|ХИК
|Кескинен Топи
|2
|ЕИФ Экенас
|Noah Lundstroem
|2
|ХИК
|Лингман Лукас
|1 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|ХИК
|Сарпей Ханс
|1
|ВПС
|Башкиров Евгений
|1