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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хака
2:1
Конец матча
ЕИФ Экенас
0'
1:0
4' Гол
Maissa Fall
32' Желтая карточка
Nicolas Gianini Dantas
2:0
46' Гол
Патулидис Эвангелос
66' Желтая карточка
Аду Энох
2:1
79' Гол
Ойала Саломо
88' Желтая карточка
Maissa Fall
90' Желтая карточка
Лепола Антон
90'+7
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
5
Nicolas
Gianini
Dantas
2
Nikolas
Talo
23
Maissa
Fall
6
Guilherme
Morais
30
Juho
Kilo
10
Патулидис
Эвангелос
9
Marko
Bacanin
7
Мастокангас
Элиас
1
Ramilson
Almeida
35
Лекселль
Александр
5
Катц
Калле
4
Кабаши
Ариан
3
Vaino
Vehkonen
8
Аду
Энох
31
Ефимов
Станислав
14
Simon
Lindholm
10
Кауфманн
Лукас
20
Noah
Lundstroem
22
Мохаммед
Насиру
Хака
ЕИФ Экенас

История личных встреч

Хака
ЕИФ Экенас

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

И
2:4
И
6:2
И
2:0
И
2:1
И
1:1
И
0:0
К
2:1
И
2:1
И
1:1
И
2:0
И
2:0
И
2:1
И
1:1
И
0:1
И
3:1
И
4:4

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.38
1.25

Среднее время на гол

37
72

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

2
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 2 1
Maissa Fall 1 0.5
Haymenn Bah-Traore 0 0
ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Lundstroem 2 1
Ойала Саломо 1 0.5
Мохаммед Насиру 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магута Райан 1 1
Лепола Антон 1 0
Nicolas Gianini Dantas 1 0
Maissa Fall 1 0
ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аду Энох 1 0
Мохаммед Насиру 1 0
Лекселль Александр 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Кауфманн Лукас 1 0

Результаты матчей

Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
3
60%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
3
60%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5
КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0
Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0 СИК 2 Сейнейоки - ЕИФ Экенас 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ЯПС 2:2 Яро - ЕИФ Экенас 1:1 ТПС - ЕИФ Экенас 3:1 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ЕИФ Экенас - КПВ Кокола 2:2 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:0

Результаты матчей

Хака
ЕИФ Экенас

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хака
ЕИФ Экенас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
ВПС
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Мариехамн
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
ХИК
 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Ильвес
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Интер Турку
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Оулу
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Мариехамн
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
СЯК Сейнайоки
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Интер Турку
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ильвес
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ВПС
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
ЕИФ Экенас
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оулу
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
СЯК Сейнайоки
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Оулу
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
5.
Ильвес
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хака
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гнистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
КуПС
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Интер Турку
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ХИК
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
КуПС Саволайнен Саку 2
Хака Патулидис Эвангелос 2
ХИК Кескинен Топи 2
ЕИФ Экенас Noah Lundstroem 2
ХИК Лингман Лукас 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
ХИК Канеллопулос Гиоргос 2
ХИК Сарпей Ханс 1
ВПС Башкиров Евгений 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Николас Джанини Дантас получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Haymenn Bah-Traore сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Maissa Fall бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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