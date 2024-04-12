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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
1:0
Второй тайм: 58'
СЯК Сейнайоки
0'
41' Желтая карточка
Башкиров Евгений
1:0
46' Гол
Хаукиоя Мартти

Ход матча

41'
Башкиров Евгений
 
46'
Хаукиоя Мартти
(Prosper Ahiabu)
1:0
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
СЯК Сейнайоки
3.37
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3.45
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8.00
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Все Коэффициенты
1
Teppo
Marttinen
23
Ниеми
Мийка
5
Mikko
Pitkaenen
19
Хаукиоя
Мартти
20
Хювяринен
Юхо
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
7
Alfie
Cicale
16
Teemu
Hytoenen
30
Вахтера
Йонас
11
Mads
Borchers
1
Паунио
Роопе
26
Наамо
Дарио
17
Тикканен
Вилле
4
Пирес
Келвин
2
Фати
Бабакар
18
Арсало
Маркус
10
Ханнола
Пюрю
8
Valentin
Gasc
37
Kasper
Paananen
9
Jaime
Moreno
II
7
Карялайнен
Расмус
ВПС
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

ВПС
СЯК Сейнайоки

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

27 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 21 победа

37 матчей

21.6%
13.5%
64.9%
8 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

27%
29.7%
43.3%
10 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

16.2%
27%
56.8%
6 побед 10 ничьих 21 победа

История матчей

ТМК
2:2
В
0:2
В
3:2
В
2:1
В
2:0
В
0:1
ТМС
3:0
В
1:1
В
1:0
В
1:1
К
1:2
В
0:2
В
0:0
В
1:1
К
1:0
В
2:1
В
0:1
В
1:3
К
0:3
В
1:2
В
2:1
В
1:0
К
1:2
КЛ
2:1
В
1:3
В
3:2
В
2:0
КЛ
0:3
КЛ
0:3
КЛ
1:0
КЛ
1:0
В
0:3
В
0:1
В
0:1
КЛ
1:0
КЛ
2:3
КЛ
2:3

Голы

Всего голов

13
22

Голов в среднем за матч

0.87
1

Среднее время на гол

103
90

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.27
1.93

Среднее время на гол

70
46

Всего голов

41
51

Голов в среднем за матч

1.11
1.38

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
33

Среднее время на гол

81
65

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mikko Pitkaenen 1 0.5
Teemu Hytoenen 1 0.5
Вахтера Йонас 0 0
Mads Borchers 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханнола Пюрю 1 0.5
Kasper Paananen 1 0.5

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 1 0
Riku Jaaska 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карялайнен Расмус 1 0
Valentin Gasc 1 0

Результаты матчей

ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4
СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2
Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1

Результаты матчей

ВПС
СЯК Сейнайоки

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ВПС
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Мариехамн
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
ХИК
 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
СЯК Сейнайоки
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Ильвес
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Интер Турку
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Оулу
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
СЯК Сейнайоки
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Мариехамн
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ВПС
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Ильвес
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Интер Турку
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
ЕИФ Экенас
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оулу
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Оулу
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
4.
Ильвес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хака
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гнистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
КуПС
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Интер Турку
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
СЯК Сейнайоки
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
ХИК
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
КуПС Саволайнен Саку 2
Хака Патулидис Эвангелос 2
ХИК Кескинен Топи 2
ЕИФ Экенас Noah Lundstroem 2
ХИК Лингман Лукас 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
ХИК Канеллопулос Гиоргос 2
ХИК Сарпей Ханс 1
ВПС Башкиров Евгений 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Prosper Ahiabu сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Хаукиоя Мартти бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Башкиров Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
СЯК Сейнайоки
3.37
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СЯК Сейнайоки
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