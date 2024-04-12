Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
1:1
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаБашкиров Евгений
1:0
46' ГолХаукиоя Мартти
1:1
66' ГолJaime Moreno II
90' Желтая карточкаKingsley Ofori
90'+5
Ход матча
41'
46'
1:0
66'
1:1
90'
23
Ниеми
Мийка
26
Наамо
Дарио
10
Ханнола
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Roni Hudd
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Лайне ЛауриНападающий
-
-
-
36 Denis Cukici
-
-
-
Главный тренер: Тони Лехтинен
История личных встреч
ВПС
СЯК Сейнайоки
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
27 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 21 победа
37 матчей
21.6%
13.5%
64.9%
8 побед 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
27%
29.7%
43.3%
10 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
16.2%
27%
56.8%
6 побед 10 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
22
Голов в среднем за матч
0.87
1
Среднее время на гол
103
90
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.27
1.93
Среднее время на гол
70
46
Всего голов
41
51
Голов в среднем за матч
1.11
1.38
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
Среднее время на гол
81
65
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.5
|Хаукиоя Мартти
|1
|0.5
|Teemu Hytoenen
|1
|0.5
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
|Mads Borchers
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханнола Пюрю
|1
|0.5
|Jaime Moreno II
|1
|0.5
|Kasper Paananen
|1
|0.5
|Valentin Gasc
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
|Valentin Gasc
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4
СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2
Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1
Результаты матчей
ВПС
СЯК Сейнайоки
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ВПС
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2
|Хака
|Патулидис Эвангелос
|2
|ХИК
|Кескинен Топи
|2
|ЕИФ Экенас
|Noah Lundstroem
|2
|ХИК
|Лингман Лукас
|1 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|ХИК
|Сарпей Ханс
|1
|ВПС
|Башкиров Евгений
|1