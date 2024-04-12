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  4. Суперэттан 2024
Тур: 3.
Сундсвалль
3:1
Конец матча
Сковде АИК
0'
1:0
16' Гол
Yaqub Finey
1:1
19' Гол
Filip Schyberg
2:1
57' Гол
Monir Jelassi
59' Желтая карточка
Mamadou Diagne
83' Желтая карточка
Filip Schyberg
86' Желтая карточка
Marcus Mikhail
3:1
89' Гол
Бурман Маркус
90'+6
1
Ольссон
Йонас
XI
3
Monir
Jelassi
4
Ludvig
Svanberg
12
Pontus
Lindgren
5
Олссон
Деннис
18
Форсберг
Лукас
44
Стоянович-Фредин
Оливер
6
Худу
Абдул
Халик
17
Норд
Густав
19
Yaqub
Finey
21
Энгблум
Понтус
30
Зендехас
Адриан
22
Elias
Lindell
3
Filip
Schyberg
18
Edvin
Tellgren
21
Marcus
Mikhail
24
Fritiof
Hellichius
6
Абрахам
Эльмар
7
Emil
Skillermo
10
Абрахам
Саргон
16
Mamadou
Diagne
9
Stefan
Alexander
Ljubicic
Сундсвалль
4-4-1-1
Сковде АИК
4-2-3-1

История личных встреч

Сундсвалль
Сковде АИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0
С
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 1 0.33
Yaqub Finey 1 0.33
Бурман Маркус 1 0.33
Monir Jelassi 1 0.33
Норд Густав 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Schyberg 1 0.33
Mikael Moerk 1 0.33
Fritiof Hellichius 0 0
Emil Skillermo 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 0 1
Энгблум Понтус 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Schyberg 1 0
Абрахам Эльмар 1 0
Hugo Engstroem 1 0
Mamadou Diagne 1 0
Marcus Mikhail 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сковде АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Сундсвалль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сковде АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Сундсвалль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сковде АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0
Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0
Сковде АИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0
Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Гефле 3:1 Браге - Сковде АИК 3:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1

Результаты матчей

Сундсвалль
Сковде АИК

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сундсвалль
 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Ландскруна
 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Дегерфорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Утсиктенс
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Оддевольд
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Хельсинборг
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Сковде АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Эстерсунд
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Сандвикен
 2 1 0 1 2 - 5 3
12.
Гефле
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Эргрюте
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Варберг БоИС
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Сандвикен
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сковде АИК
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эстер
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хельсинборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Оддевольд
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Утсиктенс
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Браге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Дегерфорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ландскруна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эребру
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сундсвалль
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Эстер Алиев Алибек 2
Гефле Эдквист Адриан 2
Дегерфорс Абдулла Пашанг 2
Сандвикен Calvin Kabuye 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Дегерфорс Моро Насиру 2
Хельсинборг Benjamin Orn 2
Варберг БоИС Aulon Bitiqi 2
Сундсвалль Kojo Peprah Oppeng 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Г О О О О Л - Monir Jelassi бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Fritiof Hellichius сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Filip Schyberg бьет в цель!
    • 16'
      Энгблум Понтус сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Yaqub Finey бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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