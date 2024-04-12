Тур: 3.
3:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолYaqub Finey
1:1
19' ГолFilip Schyberg
2:1
57' ГолMonir Jelassi
59' Желтая карточкаMamadou Diagne
83' Желтая карточкаFilip Schyberg
86' Желтая карточкаMarcus Mikhail
3:1
89' ГолБурман Маркус
90'+6
Ход матча
16'
1:0
19'
57'
2:1
59'
83'
86'
89'
3:1
17
Норд
Густав
19
Yaqub
Finey
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
-
19 Yaqub FineyПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Моро МамудоНападающий
-
14 Mikael Moerk
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Сундсвалль
Сковде АИК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|1
|0.33
|Yaqub Finey
|1
|0.33
|Бурман Маркус
|1
|0.33
|Monir Jelassi
|1
|0.33
|Норд Густав
|0
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Schyberg
|1
|0.33
|Mikael Moerk
|1
|0.33
|Fritiof Hellichius
|0
|0
|Emil Skillermo
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|0
|1
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Schyberg
|1
|0
|Абрахам Эльмар
|1
|0
|Hugo Engstroem
|1
|0
|Mamadou Diagne
|1
|0
|Marcus Mikhail
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сковде АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Сундсвалль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сковде АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Сундсвалль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сковде АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0
Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0
Сковде АИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0
Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Гефле 3:1 Браге - Сковде АИК 3:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Сковде АИК
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Сковде АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|2
|Гефле
|Эдквист Адриан
|2
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|2
|Сандвикен
|Calvin Kabuye
|2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1
|Дегерфорс
|Моро Насиру
|2
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|2
|Варберг БоИС
|Aulon Bitiqi
|2
|Сундсвалль
|Kojo Peprah Oppeng
|1