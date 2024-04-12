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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
3:3
Конец матча
Оулу
0'
0:1
3' Гол
Ренникс Джастин
1:1
13' Гол
Ботье Жан
45' Желтая карточка
Гранлунд Альбин
2:1
61' Гол
Тамминен Матиас
2:2
69' Гол в свои ворота
72' Желтая карточка
Julius Koerkkoe
77' Желтая карточка
Yassin Daoussi
3:2
77' Пенальти
Darren Smith III
81' Желтая карточка
Каллинен Йере
90' Желтая карточка
Eero Vuorjoki
90' Желтая карточка
Хямяляйнен Юусо
90' Желтая карточка
Коффей Эшли
3:3
90' Гол
Коффей Эшли
90'+8
12
Eero
Vuorjoki
5
Гранлунд Альбин
18
Оседе
Дерик
3
Хямяляйнен
Юусо
6
Dimitri
Legbo
19
Ярвинен
Ииро
10
Флориан
Кребс
8
Янсен
Кевин
21
Тамминен
Матиас
11
Ботье
Жан
24
Ставицки
Тимо
35
Уорд
Каллум
24
Yassin
Daoussi
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
5
Эло
Айето
Хосе
20
Juho
Lehtiranta
19
Паананен
Алекси
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
12
Ренникс
Джастин
9
Коффей
Эшли
28
Андре
Маркос
Интер Турку
Оулу

История личных встреч

Интер Турку
Оулу

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

В
2:1
В
1:1
В
1:0
В
2:1
В
4:0
В
2:0
В
1:0
В
0:2

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
144

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамминен Матиас 1 0.5
Хямяляйнен Юусо 1 0.5
Ботье Жан 1 0.5
Darren Smith III 1 (1) 0.5
Гранлунд Альбин 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренникс Джастин 1 0.5
Yassin Daoussi 1 0.5
Коффей Эшли 1 0.5
Йокелайнен Никлас 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гранлунд Альбин 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Маркос 1 0
Yassin Daoussi 1 0
Коффей Эшли 1 0
Каллинен Йере 1 0
Julius Koerkkoe 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3
Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1
Оулу
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5
КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1 Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1 Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0

Результаты матчей

Интер Турку
Оулу

Точный счет

3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
ВПС
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Мариехамн
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
ХИК
 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Ильвес
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Интер Турку
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Мариехамн
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Интер Турку
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Ильвес
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ВПС
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
ЕИФ Экенас
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
4.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
5.
Ильвес
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хака
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гнистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
КуПС
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ХИК
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
КуПС Саволайнен Саку 2
Хака Патулидис Эвангелос 2
ХИК Кескинен Топи 2
ЕИФ Экенас Noah Lundstroem 2
ХИК Лингман Лукас 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
ХИК Канеллопулос Гиоргос 2
ХИК Сарпей Ханс 1
ВПС Башкиров Евгений 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Гранлунд Альбин получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Тамминен Матиас сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Интер Турку 3:3 Оулу онлайн

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