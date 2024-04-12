Тур: 1. Стадион: Веритас.
3:3
Конец матча
0'
0:1
3' ГолРенникс Джастин
1:1
13' ГолБотье Жан
45' Желтая карточкаГранлунд Альбин
2:1
61' ГолТамминен Матиас
72' Желтая карточкаJulius Koerkkoe
77' Желтая карточкаYassin Daoussi
3:2
77' ПенальтиDarren Smith III
81' Желтая карточкаКаллинен Йере
90' Желтая карточкаEero Vuorjoki
90' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
90' Желтая карточкаКоффей Эшли
3:3
90' ГолКоффей Эшли
90'+8
Ход матча
3'
13'
1:1
45'
61'
69'
2:2
72'
77'
77'
3:2
81'
90'
90'
90'
90'
3:3
18
Оседе
Дерик
19
Ярвинен
Ииро
11
Ботье
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Оседе ДерикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
36 Ville Seppae
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Андре МаркосНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
История личных встреч
Интер Турку
Оулу
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Среднее время на гол
45
360
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.63
0.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
144
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тамминен Матиас
|1
|0.5
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.5
|Ботье Жан
|1
|0.5
|Darren Smith III
|1 (1)
|0.5
|Гранлунд Альбин
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ренникс Джастин
|1
|0.5
|Yassin Daoussi
|1
|0.5
|Коффей Эшли
|1
|0.5
|Йокелайнен Никлас
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Маркос
|1
|0
|Yassin Daoussi
|1
|0
|Коффей Эшли
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Julius Koerkkoe
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3
Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1
Оулу
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5
КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1 Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1 Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0
Результаты матчей
Интер Турку
Оулу
Точный счет
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2
|Хака
|Патулидис Эвангелос
|2
|ХИК
|Кескинен Топи
|2
|ЕИФ Экенас
|Noah Lundstroem
|2
|ХИК
|Лингман Лукас
|1 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|ХИК
|Сарпей Ханс
|1
|ВПС
|Башкиров Евгений
|1