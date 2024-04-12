Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Лампру Лазарос нанес удар головой, но Мио Бакхаус спокойно отбил мяч.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Дёйвестейн Лансе пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем

47' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор подал угловой слева.

47' Удар от ворот произведет Волендам

46' Оооо... вот это был удар! Пэрротт Трой должен был забить с этой позиции.

46' Хорошую попытку сделал Пэрротт Трой . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Г О О О О Л - Лампру Лазарос записал гол на свой счет!

43' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор подал угловой слева.

43' Команда Эксельсиор забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Г О О О О Л - Дёйвестейн Лансе из команды Эксельсиор правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

41' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Маулун Робин из команды Волендам фолит на Кензо Гудмийн, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

40' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Волендам

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Мирани Деймон получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Мирани Деймон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Волендам

37' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.

37' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.

36' Хорошую попытку сделал Бас Юлиан . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Удар от ворот произведет Волендам

36' Пэрротт Трой из команды Эксельсиор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

35' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Удар от ворот произведет Волендам

34' Удар от ворот произведет Волендам

34' Удар от ворот произведет Волендам

33' Хорошую попытку сделал Загре Артур . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Загре Артур пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус ловит мяч

32' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Бенамар Бенаисса получил желтую карточку от судьи

30' Бенита Мимеирхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Джош Флинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Редуан Эль-Якуби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

28' Загре Артур пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус ловит мяч

26' Бенита Мимеирхель получил желтую карточку от судьи

26' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Лампру Лазарос нанес удар головой, но Мио Бакхаус спокойно отбил мяч.

26' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Шанс! Джош Флинт из команды Волендам пробил головой, но мимо

25' Кокс Джордж из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Бенита Мимеирхель наказан за толчок Джош Флинт

23' Джош Флинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Маулун Робин наказан за толчок Кензо Гудмийн

22' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Волендам

21' Матч возобновлен

20' Мюрен Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Редуан Эль-Якуби выиграл воздушное противоборство у Бут Зак

17' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

16' Удар от ворот произведет Волендам

16' Близко! Санчес-Фернандес Деренсили нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

16' Бас Юлиан пробил со штрафного прямо в стенку

15' Буур Оскар получил желтую карточку от судьи

14' Маулун Робин пробует нанести удар издали, но Стейн ван Гассел держит все под контролем

13' Кензо Гудмийн пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем

13' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Эксельсиор

9' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Джош Флинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Джош Флинт наказан за толчок Пэрротт Трой

6' Удар от ворот произведет Волендам

6' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

5' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Редуан Эль-Якуби ослабляет давление, выбив мяч.

1' Удар от ворот произведет Волендам

1' Лампру Лазарос не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эксельсиор начинает с центра поля