Тур: 30. Стадион: Ван Донге и Де Роо. Главный судья: Маккили Дэнни
4:0
Второй тайм: 81'
0'
15' Желтая карточкаБуур Оскар
26' Желтая карточкаБенита Мимеирхель
30' Желтая карточкаБенамар Бенаисса
1:0
41' ГолДёйвестейн Лансе
2:0
43' ГолЛампру Лазарос
3:0
55' ГолПэрротт Трой
4:0
67' ГолЛампру Лазарос
77' Желтая карточкаSafouane Karim
Ход матча
15'
30'
41'
1:0
43'
2:0
55'
3:0
67'
77'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
11 Удары по воротам 1
-
14 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
248 Количество передач 117
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
28
Флинт
Джош
7
Бут
Зак
10
Маулун
Робин
21
Мюрен
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
-
21 Донкор ДжекиНападающий
- Нападающий
-
32 Siem de Moes
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бут ЗакПолузащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
26 Пайн ДеронЗащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
-
27 Хуве КвинсиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Imran Nazih
-
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
Волендам
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.86
1.63
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.57
Среднее время на гол
42
57
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|8
|0.27
|Лампру Лазарос
|5
|0.17
|Аграфиотис Николас
|5
|0.17
|Дриауех Каухайб
|4
|0.13
|Дёйвестейн Лансе
|4
|0.13
|Хореман Сибе
|3
|0.1
|Удденес Оскар
|3
|0.1
|Бас Юлиан
|2
|0.07
|Оморова Ричи
|2
|0.07
|Санчес-Фернандес Деренсили
|2
|0.07
|Загре Артур
|1
|0.03
|Сандра Сиссе
|1
|0.03
|Ньивпорт Свен
|1
|0.03
|Пири Кик
|1
|0.03
|Виделль Каспер
|1
|0.03
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Гаудмейн Кензо
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|8
|0.27
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.1
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.1
|Milan de Haan
|3
|0.1
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.07
|Бут Зак
|2
|0.07
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.07
|Джонсон Дариус
|1
|0.03
|Мирани Деймон
|1
|0.03
|Флинт Джош
|1
|0.03
|Куол Гаранг
|1
|0.03
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.03
|Соуса Вивальдо
|1
|0.03
|Маулун Робин
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
|Пайн Дерон
|0
|0
|Хуве Квинси
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юлиан
|8
|0
|Загре Артур
|5
|1
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Хореман Сибе
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Siem de Moes
|3
|0
|Ньивпорт Свен
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Сандра Сиссе
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
|Бенита Мимеирхель
|1
|0
|Оморова Ричи
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенамар Бенаисса
|5
|1
|Флинт Джош
|4
|0
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Мирани Деймон
|3
|0
|Буур Оскар
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Хуве Квинси
|3
|0
|Safouane Karim
|3
|0
|Кокс Джордж
|2
|0
|Джонсон Дариус
|2
|0
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Маулун Робин
|1
|0
|Ле Ру Люк
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Соуса Вивальдо
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Волендам
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
13
14
Эксельсиор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Волендам
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
32
34
Упущенные победы
10
9
Эксельсиор
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Волендам
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
33
35
Упущенные победы
23
23
Голы по времени матча
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
3
19%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
4
22%
5
31%
76-90
Пропущено
24
32
5 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
17%
6
19%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
5
21%
7
22%
46-60
9
38%
4
13%
61-75
5
21%
10
31%
76-90
Забито
22
13
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
4
18%
3
23%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
4
31%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
6
27%
2
15%
76-90
Пропущено
40
39
18 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
5
13%
6
15%
1-15
6
15%
2
5%
16-30
7
18%
5
13%
31-45
7
18%
8
21%
46-60
9
23%
6
15%
61-75
6
15%
12
31%
76-90
Забито
40
29
17 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 10
4
10%
6
21%
1-15
9
23%
2
7%
16-30
4
10%
3
10%
31-45
4
10%
6
21%
46-60
9
23%
5
17%
61-75
10
25%
7
24%
76-90
Пропущено
64
71
23 В 1-м тайме 24
41 Во 2-м тайме 47
14 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 27
9
14%
12
17%
1-15
7
11%
2
3%
16-30
7
11%
10
14%
31-45
12
19%
15
21%
46-60
18
28%
10
14%
61-75
11
17%
22
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Валвейк 1:1
АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1
Волендам
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волендам - Валвейк 3:2 Волендам - Фейеноорд 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 АДО Ден Хааг - Волендам 4:0
Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0
Результаты матчей
Эксельсиор
Волендам
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
87
68
411
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
122
78
311
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
209
1316
722
326
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|89 - 17
|78
|2.
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|79 - 23
|69
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|57 - 35
|52
|5.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|59 - 43
|46
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|64 - 60
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|43 - 37
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|41 - 40
|42
|9.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 41
|37
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 51
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|48 - 56
|33
|12.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|28 - 45
|33
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|40 - 60
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|4:0 Заявка
|30
|5
|10
|15
|44 - 64
|25
|16.
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|29 - 50
|24
|17.
|0:4 Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|22 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|41 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 25
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|4:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|17.
|0:4 Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|16.
|4:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|18.
|0:4 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|26 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|24 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8