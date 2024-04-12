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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 4400 Главный судья: Маккили Дэнни
Эксельсиор
4:0
Конец матча
Волендам
0'
15' Желтая карточка
Буур Оскар
26' Желтая карточка
Бенита Мимеирхель
30' Желтая карточка
Бенамар Бенаисса
1:0
41' Гол
Дёйвестейн Лансе
2:0
43' Гол
Лампру Лазарос
3:0
55' Гол
Пэрротт Трой
4:0
67' Гол
Лампру Лазарос
77' Желтая карточка
Safouane Karim
90' Желтая карточка
Гаудмейн Кензо
90' Вторая желтая карточка
Safouane Karim
90' Красная карточка
Пэрротт Трой
90'+4

Ход матча

15'
 
Буур Оскар
21'
 
Соуса Вивальдо
Мюрен Роберт
26'
Бенита Мимеирхель
 
30'
 
Бенамар Бенаисса
41'
Дёйвестейн Лансе
(Загре Артур)
1:0
43'
Лампру Лазарос
(Пэрротт Трой)
2:0
46'
 
Ле Ру Люк
Маулун Робин
55'
Пэрротт Трой
(Дёйвестейн Лансе)
3:0
62'
 
Хуве Квинси
Мирани Деймон
62'
 
Safouane Karim
Джонсон Дариус
67'
Лампру Лазарос
(Бенита Мимеирхель)
4:0
68'
Оморова Ричи
Пэрротт Трой
 
74'
Siem de Moes
Загре Артур
 
76'
 
Твигт Калвин
Кокс Джордж
77'
 
Safouane Karim
81'
Виделль Каспер
Бенита Мимеирхель
 
82'
Удденес Оскар
Санчес-Фернандес Деренсили
 
82'
Сандра Сиссе
Бас Юлиан
 
90'
Гаудмейн Кензо
 
90'
 
Safouane Karim
90'
Пэрротт Трой
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 13 Удары по воротам 2
  • 15 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 405 Количество передач 235
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ван
Гассел
Стейн
22
Бенита
Мимеирхель
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
12
Загре
Артур
7
Лампру
Лазарос
10
Гаудмейн
Кензо
33
Бас
Юлиан
23
Дёйвестейн
Лансе
9
Пэрротт
Трой
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
5
Кокс
Джордж
7
Бут
Зак
10
Маулун
Робин
38
Джонсон
Дариус
21
Мюрен
Роберт
Эксельсиор
4-3-1-2
Волендам
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Волендам

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:1
Э
3:2
Э
2:0
ПД
2:5
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
2:3
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
1:3
ПД
3:1
ВД(GD
4:1
ВД(GD
1:0
К
3:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.86
1.63

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.57

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 8 0.27
Лампру Лазарос 5 0.17
Аграфиотис Николас 5 0.17
Дриауех Каухайб 4 0.13
Дёйвестейн Лансе 4 0.13
Хореман Сибе 3 0.1
Удденес Оскар 3 0.1
Бас Юлиан 2 0.07
Оморова Ричи 2 0.07
Санчес-Фернандес Деренсили 2 0.07
Загре Артур 1 0.03
Сандра Сиссе 1 0.03
Ньивпорт Свен 1 0.03
Пири Кик 1 0.03
Виделль Каспер 1 0.03
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Гаудмейн Кензо 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 8 0.27
Зеефейк Ликвинсио 3 0.1
Бенамар Бенаисса 3 0.1
Milan de Haan 3 0.1
Улд-Ших Биляль 2 0.07
Бут Зак 2 0.07
Твигт Калвин 2 (1) 0.07
Джонсон Дариус 1 0.03
Мирани Деймон 1 0.03
Флинт Джош 1 0.03
Куол Гаранг 1 0.03
Ван Мигем Дарил 1 0.03
Соуса Вивальдо 1 0.03
Маулун Робин 0 0
Кокс Джордж 0 0
Дуири Ашраф 0 0
Пайн Дерон 0 0
Хуве Квинси 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юлиан 8 0
Загре Артур 5 1
Лампру Лазарос 3 1
Хореман Сибе 4 0
Пэрротт Трой 2 1
Дриауех Каухайб 3 0
Siem de Moes 3 0
Ньивпорт Свен 2 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Сандра Сиссе 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Удденес Оскар 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Виделль Каспер 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Оморова Ричи 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенамар Бенаисса 5 1
Safouane Karim 3 1
Флинт Джош 4 0
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Мирани Деймон 3 0
Буур Оскар 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Хуве Квинси 3 0
Кокс Джордж 2 0
Джонсон Дариус 2 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Маулун Робин 1 0
Ле Ру Люк 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Соуса Вивальдо 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Волендам
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

13
14
Эксельсиор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Волендам
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

32
34

Упущенные победы

10
9
Эксельсиор
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Волендам
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

33
35

Упущенные победы

23
23

Голы по времени матча

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
0
0%
3
19%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
6
27%
2
13%
61-75
4
18%
5
31%
76-90

Пропущено

24
36
5 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
17%
6
17%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
0
0%
7
19%
31-45
5
21%
8
22%
46-60
9
38%
5
14%
61-75
5
21%
10
28%
76-90

Забито

22
13
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 23
4
18%
3
23%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
4
31%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
6
27%
2
15%
76-90

Пропущено

40
39
18 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
5
13%
6
15%
1-15
6
15%
2
5%
16-30
7
18%
5
13%
31-45
7
18%
8
21%
46-60
9
23%
6
15%
61-75
6
15%
12
31%
76-90

Забито

44
29
19 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 8
6 Не забивали 11
4
9%
6
21%
1-15
9
20%
2
7%
16-30
6
14%
3
10%
31-45
5
11%
6
21%
46-60
10
23%
5
17%
61-75
10
23%
7
24%
76-90

Пропущено

64
75
23 В 1-м тайме 26
41 Во 2-м тайме 49
14 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 28
9
14%
12
16%
1-15
7
11%
2
3%
16-30
7
11%
12
16%
31-45
12
19%
16
21%
46-60
18
28%
11
15%
61-75
11
17%
22
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Валвейк 1:1
АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1
Волендам
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волендам - Валвейк 3:2 Волендам - Фейеноорд 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 АДО Ден Хааг - Волендам 4:0
Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0

Результаты матчей

Эксельсиор
Волендам

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
20
10
14
16
1.5
7
23
4
26
2.5
3
27
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 29 25 3 1 89 - 17 78
2.
Фейеноорд
 Заявка 29 21 6 2 79 - 23 69
3.
Твенте
 Заявка 29 18 6 5 55 - 28 60
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 29 15 7 7 57 - 35 52
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 29 12 10 7 59 - 43 46
6.
Аякс
 Заявка 29 12 9 8 64 - 60 45
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 29 11 9 9 43 - 37 42
8.
Утрехт
 Заявка 29 11 9 9 41 - 40 42
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 29 10 7 12 42 - 41 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 29 9 8 12 34 - 51 35
11.
Херенвен
 Заявка 29 9 6 14 48 - 56 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 29 7 12 10 28 - 45 33
13.
Хераклес
 Заявка 29 9 5 15 40 - 60 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Эксельсиор
 Заявка 30 5 10 15 44 - 64 25
16.
Валвейк
 Заявка 29 6 6 17 29 - 50 24
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 Заявка 29 4 5 20 22 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 1 0 41 - 8 40
2.
Твенте
 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
11.
Херенвен
 Заявка 15 6 3 6 29 - 25 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
15.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Утрехт
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 4 5 5 13 - 20 17
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
16.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
17.
Валвейк
 Заявка 14 2 2 10 10 - 25 8
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 26 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 24 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 13
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Safouane Karim получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
  • 93'
    Кензо Гудмийн получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Пэрротт Трой получает красную карточку за не спортивное поведение
  • 93'
    Эксельсиор заслуженно побеждает в отличном матче
  • 93'
    Редуан Эль-Якуби получает красную карточку за не спортивное поведение
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 64%, Волендам: 36%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Оморова Ричи из команды Эксельсиор заходит слишком далеко, он валит Джош Флинт.
    • 91'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 91'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 65%, Волендам: 35%.
    • 90'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор подал угловой справа.
    • 89'
      Редуан Эль-Якуби пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Эксельсиор 4:0 Волендам онлайн

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