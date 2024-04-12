Тур: 33. Стадион: Альберто Бралья.
0'
0:1
16' ГолЙемелло Пьетро
21' Желтая карточкаЗаро Джованни
0:2
25' ГолВандепутте Яри
1:2
34' ГолТремолада Лука
44' Желтая карточкаТремолада Лука
Ход матча
16'
0:1
21'
25'
0:2
34'
1:2
44'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
90 Fabio Abiuso
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Модена
Катанзаро
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|7 (5)
|0.21
|Fabio Abiuso
|5
|0.15
|Стриццоло Лука
|4
|0.12
|Манкони Якопо
|3
|0.09
|Тремолада Лука
|3 (1)
|0.09
|Фальчинелли Диего
|2
|0.06
|Баттистелла Томас
|2
|0.06
|Заро Джованни
|2
|0.06
|Edoardo Duca
|2
|0.06
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|1
|0.03
|Понси Фабио
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Глиоцци Этторе
|1
|0.03
|Бонфанти Николас
|1
|0.03
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|12
|0.36
|Бьяши Томмазо
|10
|0.3
|Вандепутте Яри
|9 (1)
|0.27
|Сунас Димитрис
|3
|0.09
|Верна Лука
|3
|0.09
|Антонини Матиас
|3
|0.09
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.06
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.06
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Бриньола Энрико
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|Вероли Давиде
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понси Фабио
|8
|0
|Заро Джованни
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Antonio Pergreffi
|7
|0
|Баттистелла Томас
|7
|0
|Палумбо Антонио
|6
|0
|Edoardo Duca
|6
|0
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Манкони Якопо
|5
|0
|Кристиан Каус
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Джерли Фабио
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Риччо Алессандро
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|11
|0
|Бригенти Николо
|9
|1
|Вандепутте Яри
|6
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Д'Андреа Лука
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Антонини Матиас
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Результаты матчей
Модена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Катанзаро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
8
5
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Катанзаро
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
16
22
Модена
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
59% (19)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)
Катанзаро
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
12
18
Упущенные победы
24
27
Голы по времени матча
Забито
18
20
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
6
33%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
0
0%
10
50%
31-45
6
33%
3
15%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
6%
3
15%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
0
0%
3
17%
1-15
3
18%
3
17%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
6
35%
4
22%
76-90
Забито
19
27
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 13
19 Не забивали 17
1
5%
6
22%
1-15
1
5%
6
22%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
5
26%
7
26%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
6
32%
4
15%
76-90
Пропущено
23
26
15 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 13
4
17%
2
8%
1-15
4
17%
6
23%
16-30
7
30%
3
12%
31-45
0
0%
7
27%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
6
26%
6
23%
76-90
Забито
37
47
14 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 21
8 Не забивали 6
7
19%
8
17%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
3
8%
11
23%
31-45
11
30%
30%
10
21%
46-60
5
14%
3
6%
61-75
7
19%
7
15%
76-90
Пропущено
40
44
21 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 25
4
10%
5
11%
1-15
7
18%
9
20%
16-30
10
25%
7
16%
31-45
3
8%
10
23%
46-60
4
10%
3
7%
61-75
12
30%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3
Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2
Катанзаро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1
Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1
Результаты матчей
Модена
Катанзаро
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 25%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
2
10 раз 31%
0
8 раз 25%
3
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Модена
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
511
106
115
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
610
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
257
1121
1715
131
527
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|19
|9
|4
|57 - 32
|66
|2.
|32
|18
|7
|7
|47 - 34
|61
|3.
|32
|17
|8
|7
|42 - 26
|59
|4.
|32
|17
|7
|8
|58 - 38
|58
|5.
|2:1
|33
|16
|7
|10
|52 - 42
|55
|6.
|32
|14
|8
|10
|57 - 47
|50
|7.
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|8.
|32
|11
|12
|9
|38 - 33
|45
|9.
|32
|11
|9
|12
|37 - 40
|42
|10.
|32
|10
|10
|12
|41 - 44
|40
|11.
|32
|8
|16
|8
|34 - 37
|40
|12.
|32
|10
|9
|13
|39 - 41
|39
|13.
|1:2
|33
|8
|15
|10
|37 - 43
|39
|14.
|32
|8
|11
|13
|34 - 37
|35
|15.
|32
|7
|14
|11
|31 - 40
|35
|16.
|32
|7
|14
|11
|31 - 44
|35
|17.
|32
|8
|9
|15
|36 - 44
|33
|18.
|32
|7
|11
|14
|33 - 38
|32
|19.
|32
|8
|7
|17
|37 - 51
|31
|20.
|32
|5
|8
|19
|30 - 60
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|2:1
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|16
|8
|2
|6
|30 - 23
|26
|6.
|16
|7
|5
|4
|20 - 12
|26
|7.
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|13.
|1:2
|17
|5
|5
|7
|18 - 20
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|17 - 14
|19
|15.
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|16
|2
|10
|4
|14 - 19
|16
|19.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|20.
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|2:1
|17
|8
|4
|5
|22 - 19
|28
|4.
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|5.
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|1:2
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|16 - 25
|18
|13.
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|16.
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|17.
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|13 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12