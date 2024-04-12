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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Модена
1:3
Конец матча
Катанзаро
0'
0:1
16' Гол
Йемелло Пьетро
21' Желтая карточка
Заро Джованни
0:2
25' Гол
Вандепутте Яри
1:2
34' Гол
Тремолада Лука
44' Желтая карточка
Тремолада Лука
1:3
68' Гол
Йемелло Пьетро
70' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
83' Желтая карточка
Баттистелла Томас
90'+6
12
Секулин
Андреа
3
Понси
Фабио
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
8
Санторо
Симоне
6
Маньино
Лука
5
Палумбо
Антонио
29
Коттали
Маттео
10
Тремолада
Лука
9
Глиоцци
Этторе
7
Edoardo
Duca
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
4
Антонини
Матиас
14
Сконьямилло
Стефано
72
Вероли
Давиде
7
Д'Андреа
Лука
20
Понтиссо
Симоне
10
Петриччоне
Якопо
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
70
Амброзино
Джузеппе
Модена
3-4-3
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Модена
Катанзаро

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:2
К
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 7 (5) 0.21
Fabio Abiuso 5 0.15
Стриццоло Лука 4 0.12
Манкони Якопо 3 0.09
Тремолада Лука 3 (1) 0.09
Фальчинелли Диего 2 0.06
Баттистелла Томас 2 0.06
Заро Джованни 2 0.06
Edoardo Duca 2 0.06
Kleis Bozhanaj 2 0.06
Джерли Фабио 1 0.03
Понси Фабио 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Глиоцци Этторе 1 0.03
Бонфанти Николас 1 0.03
Секулин Андреа 0 0
Коттали Маттео 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 13 0.39
Бьяши Томмазо 10 0.3
Вандепутте Яри 9 (1) 0.27
Сунас Димитрис 3 0.09
Верна Лука 3 0.09
Антонини Матиас 3 0.09
Амброзино Джузеппе 2 0.06
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.06
Помпетти Марко 1 0.03
Бригенти Николо 1 0.03
Бриньола Энрико 1 0.03
Гион Андреа 1 0.03
Шитум Марио 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Петриччоне Якопо 0 0
Вероли Давиде 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистелла Томас 8 0
Понси Фабио 8 0
Заро Джованни 7 0
Коттали Маттео 7 0
Antonio Pergreffi 7 0
Палумбо Антонио 6 0
Edoardo Duca 6 0
Fabio Abiuso 4 1
Стриццоло Лука 5 0
Манкони Якопо 5 0
Кристиан Каус 5 0
Shady Oukhadda 3 1
Джерли Фабио 4 0
Санторо Симоне 4 0
Риччо Алессандро 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Фальчинелли Диего 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Секулин Андреа 2 0
Тремолада Лука 2 0
Маньино Лука 2 0
Гарджуло Марио 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 12 0
Бригенти Николо 9 1
Вандепутте Яри 6 0
Вероли Давиде 6 0
Шитум Марио 4 0
Сунас Димитрис 4 0
Бьяши Томмазо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Петриччоне Якопо 3 0
Помпетти Марко 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Д'Андреа Лука 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Антонини Матиас 1 0
Бриньола Энрико 1 0

Результаты матчей

Модена
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Катанзаро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

9
5
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Катанзаро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

16
22
Модена
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
58% (19)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
52% (17)
33% (11)
Катанзаро
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

25
27

Голы по времени матча

Забито

19
23
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
6
32%
2
9%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
1
5%
10
43%
31-45
6
32%
3
13%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
1
5%
3
13%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
0
0%
3
16%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
3
15%
5
26%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
6
30%
4
21%
76-90

Забито

19
27
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 13
20 Не забивали 18
1
5%
6
22%
1-15
1
5%
6
22%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
5
26%
7
26%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
6
32%
4
15%
76-90

Пропущено

23
26
15 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 13
4
17%
2
8%
1-15
4
17%
6
23%
16-30
7
30%
3
12%
31-45
0
0%
7
27%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
6
26%
6
23%
76-90

Забито

38
50
15 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 22
8 Не забивали 6
7
18%
8
16%
1-15
4
11%
10
20%
16-30
4
11%
11
22%
31-45
11
29%
10
20%
46-60
5
13%
4
8%
61-75
7
18%
7
14%
76-90

Пропущено

43
45
23 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 26
4
9%
5
11%
1-15
9
21%
9
20%
16-30
10
23%
8
18%
31-45
3
7%
10
22%
46-60
5
12%
3
7%
61-75
12
28%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3
Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2
Катанзаро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1
Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1

Результаты матчей

Модена
Катанзаро

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
0:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
1 раз 3%
2
12 раз 36%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Модена
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
10
6
1
16
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
5
6
10
1.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
26
7
11
22
1.5
18
15
1
32
2.5
6
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 32 19 9 4 57 - 32 66
2.
Комо
 32 18 7 7 47 - 34 61
3.
Кремонезе
 32 17 8 7 42 - 26 59
4.
Венеция
 32 17 7 8 58 - 38 58
5.
Катанзаро
 33 16 7 10 53 - 42 55
6.
Палермо
 32 14 8 10 57 - 47 50
7.
Сампдория
 32 13 7 12 47 - 47 46
8.
Брешия
 32 11 12 9 38 - 33 45
9.
Читтаделла
 32 11 9 12 37 - 40 42
10.
Пиза
 32 10 10 12 41 - 44 40
11.
Реджана
 32 8 16 8 34 - 37 40
12.
Зюйдтироль
 32 10 9 13 39 - 41 39
13.
Модена
 33 8 15 10 37 - 44 39
14.
Козенца
 32 8 11 13 34 - 37 35
15.
Бари
 32 7 14 11 31 - 40 35
16.
Специя
 32 7 14 11 31 - 44 35
17.
Тернана
 32 8 9 15 36 - 44 33
18.
Асколи
 32 7 11 14 33 - 38 32
19.
ФералпиСало
 32 8 7 17 37 - 51 31
20.
Лекко
 32 5 8 19 30 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Палермо
 16 8 2 6 30 - 23 26
6.
Кремонезе
 16 7 5 4 20 - 12 26
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
10.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
11.
Сампдория
 16 6 3 7 23 - 23 21
12.
Пиза
 16 5 6 5 23 - 22 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 16 4 7 5 17 - 14 19
15.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 16 2 10 4 14 - 19 16
19.
ФералпиСало
 16 3 4 9 21 - 26 13
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
4.
Комо
 16 8 3 5 20 - 18 27
5.
Венеция
 16 7 4 5 23 - 15 25
6.
Сампдория
 16 7 4 5 24 - 24 25
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
12.
ФералпиСало
 16 5 3 8 16 - 25 18
13.
Козенца
 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Читтаделла
 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 24 17
16.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
17.
Тернана
 15 4 2 9 21 - 29 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Катанзаро Йемелло Пьетро 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Пиза Марин Мариус 1 12
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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