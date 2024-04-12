Тур: 33. Стадион: Альберто Бралья.
0'
0:1
16' ГолЙемелло Пьетро
21' Желтая карточкаЗаро Джованни
0:2
25' ГолВандепутте Яри
1:2
34' ГолТремолада Лука
44' Желтая карточкаТремолада Лука
1:3
68' ГолЙемелло Пьетро
70' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
83' Желтая карточкаБаттистелла Томас
90'+6
Ход матча
16'
0:1
21'
25'
0:2
34'
1:2
44'
68'
1:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
405 Количество передач 517
-
45 Владение мячом, % 55
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
90 Fabio Abiuso
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Модена
Катанзаро
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|7 (5)
|0.21
|Fabio Abiuso
|5
|0.15
|Стриццоло Лука
|4
|0.12
|Манкони Якопо
|3
|0.09
|Тремолада Лука
|3 (1)
|0.09
|Фальчинелли Диего
|2
|0.06
|Баттистелла Томас
|2
|0.06
|Заро Джованни
|2
|0.06
|Edoardo Duca
|2
|0.06
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|1
|0.03
|Понси Фабио
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Глиоцци Этторе
|1
|0.03
|Бонфанти Николас
|1
|0.03
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|13
|0.39
|Бьяши Томмазо
|10
|0.3
|Вандепутте Яри
|9 (1)
|0.27
|Сунас Димитрис
|3
|0.09
|Верна Лука
|3
|0.09
|Антонини Матиас
|3
|0.09
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.06
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.06
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Бриньола Энрико
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|Вероли Давиде
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистелла Томас
|8
|0
|Понси Фабио
|8
|0
|Заро Джованни
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Antonio Pergreffi
|7
|0
|Палумбо Антонио
|6
|0
|Edoardo Duca
|6
|0
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Манкони Якопо
|5
|0
|Кристиан Каус
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Джерли Фабио
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Риччо Алессандро
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|12
|0
|Бригенти Николо
|9
|1
|Вандепутте Яри
|6
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Д'Андреа Лука
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Антонини Матиас
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Результаты матчей
Модена
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Катанзаро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
9
5
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Катанзаро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
16
22
Модена
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
58% (19)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
52% (17)
33% (11)
Катанзаро
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
12
19
Упущенные победы
25
27
Голы по времени матча
Забито
19
23
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
6
32%
2
9%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
1
5%
10
43%
31-45
6
32%
3
13%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
1
5%
3
13%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
0
0%
3
16%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
3
15%
5
26%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
6
30%
4
21%
76-90
Забито
19
27
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 13
20 Не забивали 18
1
5%
6
22%
1-15
1
5%
6
22%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
5
26%
7
26%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
6
32%
4
15%
76-90
Пропущено
23
26
15 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 13
4
17%
2
8%
1-15
4
17%
6
23%
16-30
7
30%
3
12%
31-45
0
0%
7
27%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
6
26%
6
23%
76-90
Забито
38
50
15 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 22
8 Не забивали 6
7
18%
8
16%
1-15
4
11%
10
20%
16-30
4
11%
11
22%
31-45
11
29%
10
20%
46-60
5
13%
4
8%
61-75
7
18%
7
14%
76-90
Пропущено
43
45
23 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 26
4
9%
5
11%
1-15
9
21%
9
20%
16-30
10
23%
8
18%
31-45
3
7%
10
22%
46-60
5
12%
3
7%
61-75
12
28%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3
Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2
Катанзаро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1
Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1
Результаты матчей
Модена
Катанзаро
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
0:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
1 раз 3%
2
12 раз 36%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Модена
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
142
512
106
116
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
125
610
89
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
267
1122
1815
132
627
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|13 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 12