Тур: 1. Стадион: Таммела.
Ход матча
5'
19
Oiva
Jukkola
10
Риски
Роопе
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
20
David
Agbo
28
Кабаши
Армеш
17
Сарр
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Риски РоопеНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
-
-
-
23 Noel Hasa
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 David AgboПолузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
-
30 Мабинда ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vertti Haenninen
|1
|1
|Joakim Latonen
|1 (1)
|1
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаарала Сантери
|1
|1
|Попович Антон
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Enkerud
|1
|0
|Пеннинкангас Теему
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гнистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Ильвес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гнистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0
Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0
Гнистан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0
ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2 Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1 ХИФК - Гнистан 2:2 Гнистан - ТПС 2:0 Гнистан - СалПа 3:2 СИК 2 Сейнейоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Яро 1:1
Результаты матчей
Ильвес
Гнистан
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Гнистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|6.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2
|Хака
|Патулидис Эвангелос
|2
|ХИК
|Кескинен Топи
|2
|ЕИФ Экенас
|Noah Lundstroem
|2
|ХИК
|Лингман Лукас
|1 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|ХИК
|Сарпей Ханс
|1
|ВПС
|Башкиров Евгений
|1