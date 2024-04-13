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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
4:6
Конец матча
Гнистан
0'
5' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
23' Желтая карточка
Попович Антон
1:0
37' Гол
Риски Роопе
2:0
40' Гол
Oiva Jukkola
52' Желтая карточка
Аяла Элиас
2:1
60' Гол
Joakim Latonen
3:1
66' Гол
Арифи Дони
3:2
68' Гол
Pauli Katajamaeki
3:3
73' Гол
Joakim Latonen
75' Желтая карточка
Кабаши Армеш
78' Желтая карточка
Миеттунен Тату
3:4
79' Пенальти
Joakim Latonen
4:4
81' Гол
Риски Роопе
83' Желтая карточка
Ала-Мюллюмяки Лаури
4:5
85' Гол
Татар Беньямин
86' Желтая карточка
Татар Беньямин
4:6
90' Гол
Татар Беньямин
90'+7
1
Виртанен
Отсо
42
Аспегрен
Фелипе
5
Пиккарайнен
Юханэ
16
Миеттунен
Тату
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
19
Oiva
Jukkola
6
Арифи
Дони
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
10
Риски
Роопе
12
Нилльсон
Маттиас
3
Saku
Heiskanen
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
27
Пеннинкангас
Теему
6
Hannes
Woivalin
20
David
Agbo
28
Кабаши
Армеш
17
Сарр
Момоду
9
Jonas
Enkerud
10
Joakim
Latonen
Ильвес
Гнистан

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риски Роопе 2 1
Арифи Дони 1 0.5
Oiva Jukkola 1 0.5
Luis Pereira de Sousa Jorge1 0 0
Ветели Йоона 0 0
Marius Soederbaeck 0 0
Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 4 (2) 2
Татар Беньямин 2 1
Vertti Haenninen 1 0.5
Pauli Katajamaeki 1 0.5
Сарр Момоду 0 0
Jonas Enkerud 0 0
Кабаши Армеш 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаарала Сантери 1 1
Попович Антон 2 0
Миеттунен Тату 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Joonas Rantanen 1 0
Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеннинкангас Теему 2 0
Jonas Enkerud 1 0
Кабаши Армеш 1 0
Татар Беньямин 1 0
Аяла Элиас 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0

Результаты матчей

Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гнистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
0
Ильвес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гнистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гнистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

6
4
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0
Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0
Гнистан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0
ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2 Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1 ХИФК - Гнистан 2:2 Гнистан - ТПС 2:0 Гнистан - СалПа 3:2 СИК 2 Сейнейоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Яро 1:1

Результаты матчей

Ильвес
Гнистан

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

4:6
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Гнистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гнистан
 2 2 0 0 8 - 5 6
2.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ВПС
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Мариехамн
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
ХИК
 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
Интер Турку
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
11.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Мариехамн
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Интер Турку
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
ВПС
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
10.
ЕИФ Экенас
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гнистан
 1 1 0 0 6 - 4 3
2.
ВПС
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
5.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
6.
Ильвес
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хака
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
КуПС
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ХИК
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Гнистан Joakim Latonen 4
КуПС Саволайнен Саку 2
Ильвес Риски Роопе 2
Гнистан Татар Беньямин 2
Хака Патулидис Эвангелос 2
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
Ильвес Попович Антон 2
Гнистан Пеннинкангас Теему 2
ХИК Канеллопулос Гиоргос 2
Весь список
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