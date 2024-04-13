Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
5' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
23' Желтая карточкаПопович Антон
1:0
37' ГолРиски Роопе
2:0
40' ГолOiva Jukkola
52' Желтая карточкаАяла Элиас
2:1
60' ГолJoakim Latonen
3:1
66' ГолАрифи Дони
3:2
68' ГолPauli Katajamaeki
3:3
73' ГолJoakim Latonen
75' Желтая карточкаКабаши Армеш
78' Желтая карточкаМиеттунен Тату
3:4
79' ПенальтиJoakim Latonen
4:4
81' ГолРиски Роопе
83' Желтая карточкаАла-Мюллюмяки Лаури
4:5
85' ГолТатар Беньямин
86' Желтая карточкаТатар Беньямин
4:6
90' ГолТатар Беньямин
90'+7
Ход матча
23'
37'
1:0
40'
46'
52'
60'
2:1
66'
68'
3:2
73'
3:3
75'
78'
79'
3:4
81'
85'
4:5
86'
90'
4:6
19
Oiva
Jukkola
10
Риски
Роопе
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
20
David
Agbo
28
Кабаши
Армеш
17
Сарр
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Риски РоопеНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
-
-
-
23 Noel Hasa
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 David AgboПолузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
-
30 Мабинда ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риски Роопе
|2
|1
|Арифи Дони
|1
|0.5
|Oiva Jukkola
|1
|0.5
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|0
|0
|Ветели Йоона
|0
|0
|Marius Soederbaeck
|0
|0
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|4 (2)
|2
|Татар Беньямин
|2
|1
|Vertti Haenninen
|1
|0.5
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.5
|Сарр Момоду
|0
|0
|Jonas Enkerud
|0
|0
|Кабаши Армеш
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаарала Сантери
|1
|1
|Попович Антон
|2
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеннинкангас Теему
|2
|0
|Jonas Enkerud
|1
|0
|Кабаши Армеш
|1
|0
|Татар Беньямин
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гнистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
0
Ильвес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гнистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гнистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
6
4
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Пропущено
6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0
Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0
Гнистан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0
ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2 Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1 ХИФК - Гнистан 2:2 Гнистан - ТПС 2:0 Гнистан - СалПа 3:2 СИК 2 Сейнейоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Яро 1:1
Результаты матчей
Ильвес
Гнистан
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
4:6
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Гнистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2
|Ильвес
|Риски Роопе
|2
|Гнистан
|Татар Беньямин
|2
|Хака
|Патулидис Эвангелос
|2
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1
|Ильвес
|Попович Антон
|2
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|2
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|2