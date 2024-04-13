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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 3.
Ландскруна
2:1
Конец матча
Оддевольд
0'
1:0
27' Гол
Дзабич Робин
36' Желтая карточка
Дембе Джон
57' Желтая карточка
Adam Engelbrektsson
2:0
64' Гол
Frederik Ihler
2:1
90' Гол
Gabriel Sandberg
90'+18
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
4
Gustaf
Bruzelius
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Frederik
Ihler
47
Kofi
Fosuhene
Asare
33
Экман
Оскар
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
23
Viktor
Krueger
12
Крезич
Даниэль
6
Axel
Pettersson
16
Noa
Bernhardtz
8
Oscar
Berntsson
20
Adam
Engelbrektsson
24
Дембе
Джон
15
Аль-Хамлави
Ассад
Ландскруна
4-3-3
Оддевольд
3-5-2

История личных встреч

Ландскруна
Оддевольд

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
4:0
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.25

Среднее время на гол

120
360

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
144

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kofi Fosuhene Asare 3 1
Frederik Ihler 2 0.67
Дзабич Робин 1 0.33
Vincent Sundberg 0 0
Gustaf Bruzelius 0 0
Jesper Strid 0 0
Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 1 0.33
Каллудра Лиридон 1 0.33
Gabriel Sandberg 1 0.33

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 1 0
Frederik Ihler 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Max Nilsson 1 0
Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллудра Лиридон 1 0
Anton Snibb 1 0
Дембе Джон 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Оддевольд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Ландскруна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Оддевольд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0
Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эребру - Ландскруна 4:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2
Оддевольд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0
Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1 Оддевольд - Норрбю 3:2 Торнс - Оддевольд 0:1 Фалькенберг - Оддевольд 2:0 Оддевольд - Юнгшиле 1:0 Оддевольд - Твоокер 4:0 Тролльхеттан - Оддевольд 1:3

Результаты матчей

Ландскруна
Оддевольд

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Оддевольд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Сундсвалль
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Дегерфорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Утсиктенс
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Хельсинборг
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Сковде АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Сандвикен
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Эстерсунд
 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Эргрюте
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Гефле
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Треллеборг
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сандвикен
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Сковде АИК
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Оддевольд
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эстер
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хельсинборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Утсиктенс
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Браге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Дегерфорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ландскруна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эребру
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сундсвалль
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Эстер Алиев Алибек 2
Гефле Эдквист Адриан 2
Дегерфорс Абдулла Пашанг 2
Ландскруна Frederik Ihler 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Закриссон Хампус 2
Дегерфорс Моро Насиру 2
Хельсинборг Benjamin Orn 2
Варберг БоИС Aulon Bitiqi 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Дембе Джон получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Gustaf Bruzelius сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Дзабич Робин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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