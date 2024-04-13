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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 3.
Варберг БоИС
1:0
Перерыв
Эстерсунд
0'
1:0
20' Гол
Эдлунд Олле

Ход матча

20'
Эдлунд Олле
(Курочкин Антон)
1:0
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Эстерсунд
3.35
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4.80
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9.30
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Все Коэффициенты
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
5
Сверриссон
Оскар
23
Токич
Марк
21
Видьеског
Исак
9
Курочкин
Антон
13
Эдлунд
Олле
11
Isak
Bjerkebo
20
Aulon
Bitiqi
1
Кейта
Али
II
6
Jakob
Hedenquist
23
Сульич
Али
5
Kevin
Jablinski
11
Мусолитин
Николай
28
Аджумани
Янник
8
Брэндон
Эрик
24
Henrik
Norrby
7
Перри
Небию
15
Хопкатт
Джейми
10
Simon
Marklund
Варберг БоИС
4-2-3-1
Эстерсунд
5-3-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Эстерсунд

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

А
3:0
А
1:2
А
0:4
А
1:1
К
2:1
С
4:1
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
0:3
С
1:3

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.83

Среднее время на гол

64
49

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.8

Среднее время на гол

49
112

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
66

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдлунд Олле 1 0.33
Isak Bjerkebo 1 0.33
Курочкин Антон 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Hedenquist 1 0.33
Аджумани Янник 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aulon Bitiqi 2 0
Транберг Робин 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Токич Марк 1 0
Liam Olausson 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Сульич Али 1 0
Мусолитин Николай 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Jakob Hedenquist 1 0
Henrik Norrby 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Варберг БоИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Варберг БоИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эстерсунд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1
Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0
Эстерсунд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0
Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0

Результаты матчей

Варберг БоИС
Эстерсунд

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Сундсвалль
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Дегерфорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Утсиктенс
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Хельсинборг
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Оддевольд
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Сковде АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Сандвикен
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Эстерсунд
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Варберг БоИС
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Эргрюте
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Гефле
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Треллеборг
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Эстерсунд
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сандвикен
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Варберг БоИС
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Сковде АИК
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Оддевольд
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эстер
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хельсинборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Утсиктенс
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оддевольд
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Браге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Дегерфорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ландскруна
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эребру
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Варберг БоИС
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сундсвалль
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Эстерсунд
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Эстер Алиев Алибек 2
Гефле Эдквист Адриан 2
Дегерфорс Абдулла Пашанг 2
Сандвикен Calvin Kabuye 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Дегерфорс Моро Насиру 2
Хельсинборг Benjamin Orn 2
Варберг БоИС Aulon Bitiqi 2
Сундсвалль Kojo Peprah Oppeng 1
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