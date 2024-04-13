Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
14' Желтая карточкаОлавале Мухамед
1:0
43' ГолОлавале Мухамед
1:1
45' ГолOtto Ruoppi
2:1
47' ПенальтиЛарссон Адам
67' Желтая карточкаEmmanuel Patut
75' Желтая карточкаОйяла Матиас
Ход матча
14'
43'
1:0
45'
1:1
47'
2:1
67'
75'
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Romao
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Otto RuoppiНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Мариехамн
КуПС
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 19 побед
44 матча
22.7%
20.5%
56.8%
10 побед 9 ничьих 25 побед
Первый тайм
22.7%
47.7%
29.6%
10 побед 21 ничья 13 побед
Второй тайм
13.6%
43.2%
43.2%
6 побед 19 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.26
0.86
Среднее время на гол
71
105
Всего голов
33
40
Голов в среднем за матч
1.57
1.74
Среднее время на гол
57
51
Всего голов
62
58
Голов в среднем за матч
1.41
1.32
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
63
68
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олавале Мухамед
|2
|1
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.5
|Саллинен Оскари
|1
|0.5
|Ларссон Адам
|1 (1)
|0.5
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саволайнен Саку
|2
|1
|Пеннанен Петтери
|1
|0.5
|Otto Ruoppi
|1
|0.5
|Антви Клинтон
|0
|0
|Видьеског Аксель
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ойяла Матиас
|1
|0
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|Райтанен Патрик
|1
|0
|Олавале Мухамед
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
|Hugo Cardoso
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Миеттинен Самули
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Мариехамн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1
Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2
КуПС
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5
КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1
Результаты матчей
Мариехамн
КуПС
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|2.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 4
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|2
|Гнистан
|Татар Беньямин
|2
|Мариехамн
|Олавале Мухамед
|2
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1
|Ильвес
|Попович Антон
|2
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|2
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|2