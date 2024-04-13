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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
2:1
Второй тайм: 85'
КуПС
0'
14' Желтая карточка
Олавале Мухамед
1:0
43' Гол
Олавале Мухамед
1:1
45' Гол
Otto Ruoppi
2:1
47' Пенальти
Ларссон Адам
67' Желтая карточка
Emmanuel Patut
75' Желтая карточка
Ойяла Матиас
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
2
Нурми
Ноа
22
Pedro
Machado
4
Аувинен
Ээро-Матти
20
Emmanuel
Patut
17
Сид
Робин
8
Дальстрем
Себастьян
77
Hugo
Cardoso
7
Ларссон
Адам
18
Олавале
Мухамед
12
Хакала
Аату
6
Саволайнен
Саку
4
Да
Грака
Кристофер
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
28
Matias
Siltanen
26
Видьеског
Аксель
8
Пеннанен
Петтери
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
23
Paul
Ogunkoya
34
Otto
Ruoppi
Мариехамн
КуПС

История личных встреч

Мариехамн
КуПС

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 19 побед

44 матча

22.7%
20.5%
56.8%
10 побед 9 ничьих 25 побед

Первый тайм

22.7%
47.7%
29.6%
10 побед 21 ничья 13 побед

Второй тайм

13.6%
43.2%
43.2%
6 побед 19 ничьих 19 побед

История матчей

К
1:1
В
0:1
В
0:2
В
1:0
В
1:1
В
0:1
В
2:0
В
0:2
В
2:1
В
0:1
В
0:0
В
3:4
В
1:2
В
2:1
В
1:4
В
2:1
В
2:1
В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
0:3
В
0:0
В
2:3
В
1:1
В
3:1
В
1:3
В
4:0
В
3:2
В
4:2
В
0:1
В
2:0
В
0:2
КС
3:0
В
1:1
В
2:1
В
2:2
К
0:3
В
2:1
В
1:2
В
0:0
В
2:2
В
3:0
В
3:1
В
1:1

Голы

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.26
0.86

Среднее время на гол

71
105

Всего голов

33
40

Голов в среднем за матч

1.57
1.74

Среднее время на гол

57
51

Всего голов

62
58

Голов в среднем за матч

1.41
1.32

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

63
68

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олавале Мухамед 2 1
Дальстрем Себастьян 1 0.5
Саллинен Оскари 1 0.5
Ларссон Адам 1 (1) 0.5
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Саку 2 1
Пеннанен Петтери 1 0.5
Otto Ruoppi 1 0.5
Антви Клинтон 0 0
Видьеског Аксель 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ойяла Матиас 1 0
Дальстрем Себастьян 1 0
Райтанен Патрик 1 0
Олавале Мухамед 1 0
Emmanuel Patut 1 0
Hugo Cardoso 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеннанен Петтери 1 0
Миеттинен Самули 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Мариехамн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1
Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2
КуПС
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5
КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1

Результаты матчей

Мариехамн
КуПС

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гнистан
 2 2 0 0 8 - 5 6
2.
Мариехамн
 2:1 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
ВПС
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ХИК
 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
КуПС
 1:2 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
Интер Турку
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
11.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мариехамн
 2:1 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
ХИК
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
КуПС
 1:2 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Интер Турку
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
ВПС
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
10.
ЕИФ Экенас
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гнистан
 1 1 0 0 6 - 4 3
2.
ВПС
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
5.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
6.
Ильвес
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хака
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мариехамн
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
КуПС
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ХИК
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Гнистан Joakim Latonen 4
КуПС Саволайнен Саку 2 (1)
Ильвес Риски Роопе 2
Гнистан Татар Беньямин 2
Мариехамн Олавале Мухамед 2
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
Ильвес Попович Антон 2
Гнистан Пеннинкангас Теему 2
ХИК Канеллопулос Гиоргос 2
Весь список
  • 46'
    Да Грака Кристофер уходит с поля. Ибраим Сиссе выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Саволайнен Саку сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Otto Ruoppi бьет в цель!
  • 43'
    Г О О О О Л - Олавале Мухамед бьет в цель!
  • 14'
    Олавале Мухамед получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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