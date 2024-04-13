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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
ПСВ
4:0
Второй тайм: 55'
Витесс
0'
1:0
28' Гол
Де Йонг Люк
2:0
30' Гол
Тильман Малик
3:0
37' Гол
Рамальо Андре
44' Желтая карточка
Де Регт Гиан
4:0
53' Гол
Бакайоко Жоан

Ход матча

28'
Де Йонг Люк
(Тиль Гус)
1:0
30'
Тильман Малик
2:0
37'
Рамальо Андре
(Веерман Йоэй)
3:0
44'
 
Де Регт Гиан
46'
 
Ван Звам Джованни
Аркус Карлан
53'
Бакайоко Жоан
(Де Йонг Люк)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 356 Количество передач 131
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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ПСВ
Ничья
Витесс
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Все Коэффициенты
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
10
Тильман
Малик
9
Де
Йонг
Люк
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
20
Мёленстен
Мелле
14
Ааронсон
Пакстен
21
Тилеманс
Матейс
25
Де
Регт
Гиан
19
Бёйтинк
Томас
17
Козловски
Кацпер
ПСВ
4-2-3-1
Витесс
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Витесс

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
20 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

33 матча

69.7%
21.2%
9.1%
23 победы 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

45.5%
42.4%
12.1%
15 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

60.6%
21.2%
18.2%
20 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:3
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:5
Э
2:0
Э
3:1
Э
2:1
ТМС
1:1
Э
1:2
Э
5:0
Э
3:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:4
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:6
Э
2:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

31
32

Голов в среднем за матч

1.94
1.88

Среднее время на гол

46
47

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

0.88
0.81

Среднее время на гол

102
110

Всего голов

46
45

Голов в среднем за матч

1.39
1.36

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

64
66

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 25 (5) 0.83
Бакайоко Жоан 9 0.3
Тиль Гус 8 0.27
Тильман Малик 7 0.23
Пепи Рикардо 7 (1) 0.23
Сайбари Исмаэль 5 0.17
Лосано Ирвинг 5 0.17
Веерман Йоэй 4 0.13
Ланг Ноа 4 0.13
Рамальо Андре 3 0.1
Вертессен Йорбе 3 0.1
Дест Серджиньо 2 0.07
Боскальи Оливье 2 0.07
Схаутен Йерди 2 0.07
Тезе Джордан 1 0.03
Жуниор Мауро 1 0.03
Бабади Исаак 1 0.03
Jesper Uneken 1 0.03
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.13
Манхуф Миллион 4 0.13
Козловски Кацпер 2 0.07
Бутра Амин 2 0.07
Ааронсон Пакстен 2 0.07
Anis Hadj Moussa 1 0.03
Исима-Мирен Николя 1 0.03
Пинту Мика 1 0.03
Тилеманс Матейс 1 0.03
Мёленстен Мелле 1 0.03
Ороз Алоис 1 0.03
Де Регт Гиан 1 0.03
Аркус Карлан 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 5 0
Тезе Джордан 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Боскальи Оливье 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Лосано Ирвинг 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Тильман Малик 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 7 0
Мёленстен Мелле 4 1
Хендрикс Рамон 5 0
Аркус Карлан 4 0
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Ааронсон Пакстен 3 0
Де Регт Гиан 3 0
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Пинту Мика 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Anis Hadj Moussa 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (12)
14% (2)
0% (0)
Витесс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
6
ПСВ
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Витесс
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

3
24

Упущенные победы

46
5
ПСВ
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
14% (4)
38% (11)
Витесс
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

9
27

Упущенные победы

48
11

Голы по времени матча

Забито

41
13
17 В 1-м тайме 3
24 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
5
12%
1
8%
1-15
7
17%
2
15%
16-30
5
12%
0
0%
31-45
11
27%
4
31%
46-60
4
10%
1
8%
61-75
9
22%
5
38%
76-90

Пропущено

8
35
3 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 19
1 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 14
1
13%
6
17%
1-15
1
13%
6
17%
16-30
1
13%
4
11%
31-45
1
13%
7
20%
46-60
1
13%
5
14%
61-75
3
38%
7
20%
76-90

Забито

47
9
17 В 1-м тайме 5
30 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 3
14 Не забивали 21
6
13%
2
22%
1-15
5
11%
2
22%
16-30
6
13%
1
11%
31-45
8
17%
0
0%
46-60
12
26%
1
11%
61-75
10
21%
3
33%
76-90

Пропущено

10
27
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
2
20%
5
19%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
3
30%
3
11%
46-60
2
20%
4
15%
61-75
1
10%
8
30%
30%
76-90

Забито

88
22
34 В 1-м тайме 8
54 Во 2-м тайме 14
26 Забивали первыми 5
0 Не забивали 13
11
13%
3
14%
1-15
12
14%
4
18%
16-30
11
13%
1
5%
31-45
19
22%
4
18%
46-60
16
18%
2
9%
61-75
19
22%
8
36%
76-90

Пропущено

18
62
7 В 1-м тайме 28
11 Во 2-м тайме 34
3 Пропускали первыми 22
13 Не пропускали 26
1
6%
9
15%
1-15
3
17%
11
18%
16-30
3
17%
8
13%
31-45
4
22%
10
16%
46-60
3
17%
9
15%
61-75
4
22%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0
Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4
Витесс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1
Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1

Результаты матчей

ПСВ
Витесс

Точный счет

2:0
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:4
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
0:4
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
4:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
7 раз 24%
3
6 раз 21%
4
6 раз 21%
1
5 раз 17%
5
3 раза 10%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
1.5
Больше Меньше
1
14
8
6
2.5
4
10
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
4
10
9
6
2.5
1
13
7
8
3.5
3
12
4.5
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
1.5
Больше Меньше
5
24
17
12
2.5
1
28
11
18
3.5
5
24
4.5
2
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 30 26 3 1 92 - 17 81
2.
Фейеноорд
 Заявка 29 21 6 2 79 - 23 69
3.
Твенте
 Заявка 29 18 6 5 55 - 28 60
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 29 15 7 7 57 - 35 52
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 29 12 10 7 59 - 43 46
6.
Аякс
 Заявка 29 12 9 8 64 - 60 45
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 29 11 9 9 43 - 37 42
8.
Утрехт
 Заявка 29 11 9 9 41 - 40 42
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 29 10 7 12 42 - 41 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 29 9 8 12 34 - 51 35
11.
Херенвен
 Заявка 29 9 6 14 48 - 56 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 29 7 12 10 28 - 45 33
13.
Хераклес
 Заявка 29 9 5 15 40 - 60 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Эксельсиор
 Заявка 30 5 10 15 44 - 64 25
16.
Валвейк
 Заявка 29 6 6 17 29 - 50 24
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 0:3 Заявка 30 4 5 21 22 - 65 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 15 14 1 0 44 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
11.
Херенвен
 Заявка 15 6 3 6 29 - 25 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
15.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 0:3 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Утрехт
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 4 5 5 13 - 20 17
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 0:3 Заявка 15 3 0 12 12 - 39 9
16.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
17.
Валвейк
 Заявка 14 2 2 10 10 - 25 8
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 26 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 25 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 13
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Контроль мяча: ПСВ: 70%, Витесс: 30%.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 54'
    Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 53'
    Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
  • 53'
    Г О О О О Л - Бакайоко Жоан забивает с левой ноги!
  • 53'
    Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 52'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 52'
    Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 52'
    Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
  • 51'
    Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
  • 50'
    Контроль мяча: ПСВ: 73%, Витесс: 27%.
  • 49'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    ПСВ пытается что-то создать.
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    • 46'
      Тактическая замена. Аркус Карлан уходит с поля и его заменяет Ван Звам Джованни
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: ПСВ: 73%, Витесс: 27%.
    • 47'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПСВ.
    • 47'
      Тильман Малик задерживает мяч рукой
    • 46'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Исима-Мирен Николя из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Схаутен Йерди
    • 46'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: ПСВ: 72%, Витесс: 28%.
    • 44'
      Де Регт Гиан получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Де Регт Гиан из команды Витесс заходит слишком далеко, он валит Дест Серджиньо.
    • 44'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 43'
      Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 42'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Дест Серджиньо из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 41'
      Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСВ: 70%, Витесс: 30%.
    • 40'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 40'
      Ааронсон Пакстен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 37'
      Веерман Йоэй сделал результативную передачу.
    • 37'
      ГОООООЛ - Рамальо Андре ПСВ забивает ударом головой
    • 37'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 37'
      Исима-Мирен Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 36'
      Аркус Карлан задерживает мяч рукой
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Аркус Карлан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 35'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 35'
      Рамальо Андре не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 70%, Витесс: 30%.
    • 35'
      Хендрикс Рамон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Ааронсон Пакстен из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Схаутен Йерди
    • 34'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 34'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      ШТАНГА! Пробил головой Де Йонг Люк прямо в каркас ворот!
    • 33'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 33'
      Хендрикс Рамон из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 32'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 72%, Витесс: 28%.
    • 30'
      Г О О О О Л - Тильман Малик забивает ударом с левой ноги!
    • 30'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Тиль Гус нанес удар в каркас ворот!
    • 30'
      Де Йонг Люк нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.
    • 30'
      Дест Серджиньо из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 29'
      Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 28'
      Тиль Гус сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Де Йонг Люк забивает с левой ноги!
    • 28'
      Тиль Гус из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 27'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Исима-Мирен Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 26'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 25'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 71%, Витесс: 29%.
    • 25'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Схаутен Йерди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Козловски Кацпер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Схаутен Йерди
    • 24'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Схаутен Йерди успешно блокирует удар.
    • 24'
      Мёленстен Мелле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 22'
      Шанс! Тиль Гус из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 22'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Мёленстен Мелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Пинту Мика ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 20'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 20'
      Пинту Мика нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Пинту Мика нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Ааронсон Пакстен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 73%, Витесс: 27%.
    • 20'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 19'
      Тезе Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 18'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 18'
      Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 18'
      Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Пинту Мика ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 16'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 16'
      Шанс! Веерман Йоэй из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 16'
      Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 74%, Витесс: 26%.
    • 14'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 14'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Исима-Мирен Николя из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Пинту Мика успешно блокирует удар.
    • 13'
      Бакайоко Жоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 12'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Боскальи Оливье выиграл воздушное противоборство у Бёйтинк Томас.
    • 12'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 10'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Хендрикс Рамон.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 70%, Витесс: 30%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 9'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 8'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Тилеманс Матейс из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Веерман Йоэй
    • 7'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 6'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 6'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Тиль Гус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 91%, Витесс: 9%.
    • 5'
      Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Хендрикс Рамон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Тильман Малик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Исима-Мирен Николя из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Ааронсон Пакстен из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Веерман Йоэй
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Витесс
    18.00
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    7.30
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    38.00
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