Тур: 30. Стадион: Филипс. Главный судья: Маншот Ероен
0'
1:0
28' ГолДе Йонг Люк
2:0
30' ГолТильман Малик
3:0
37' ГолРамальо Андре
44' Желтая карточкаДе Регт Гиан
4:0
53' ГолБакайоко Жоан
5:0
67' ГолДе Йонг Люк
6:0
90' ГолЛосано Ирвинг
90'+3
Ход матча
28'
1:0
30'
2:0
37'
3:0
44'
53'
4:0
67'
5:0
90'
6:0
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
14 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 0
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
639 Количество передач 277
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
1
Ром
Элой
25
Де
Регт
Гиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Виссер ЭндиНападающий
-
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Витесс
24 матча
95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
20 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
33 матча
69.7%
21.2%
9.1%
23 победы 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
45.5%
42.4%
12.1%
15 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
60.6%
21.2%
18.2%
20 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
32
Голов в среднем за матч
1.94
1.88
Среднее время на гол
46
47
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
0.88
0.81
Среднее время на гол
102
110
Всего голов
46
45
Голов в среднем за матч
1.39
1.36
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
64
66
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|26 (5)
|0.87
|Бакайоко Жоан
|10
|0.33
|Тиль Гус
|8
|0.27
|Тильман Малик
|7
|0.23
|Пепи Рикардо
|7 (1)
|0.23
|Лосано Ирвинг
|6
|0.2
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.17
|Веерман Йоэй
|4
|0.13
|Ланг Ноа
|4
|0.13
|Рамальо Андре
|3
|0.1
|Вертессен Йорбе
|3
|0.1
|Дест Серджиньо
|2
|0.07
|Боскальи Оливье
|2
|0.07
|Схаутен Йерди
|2
|0.07
|Тезе Джордан
|1
|0.03
|Жуниор Мауро
|1
|0.03
|Бабади Исаак
|1
|0.03
|Jesper Uneken
|1
|0.03
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Лэнд Тайго
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.13
|Манхуф Миллион
|4
|0.13
|Козловски Кацпер
|2
|0.07
|Бутра Амин
|2
|0.07
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.07
|Anis Hadj Moussa
|1
|0.03
|Исима-Мирен Николя
|1
|0.03
|Пинту Мика
|1
|0.03
|Тилеманс Матейс
|1
|0.03
|Мёленстен Мелле
|1
|0.03
|Ороз Алоис
|1
|0.03
|Де Регт Гиан
|1
|0.03
|Аркус Карлан
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|5
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Боскальи Оливье
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|7
|0
|Мёленстен Мелле
|4
|1
|Хендрикс Рамон
|5
|0
|Аркус Карлан
|4
|0
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|1
|Ааронсон Пакстен
|3
|0
|Де Регт Гиан
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
|Anis Hadj Moussa
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
87% (13)
13% (2)
0% (0)
Витесс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
6
ПСВ
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Витесс
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
3
24
Упущенные победы
46
5
ПСВ
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
13% (4)
37% (11)
Витесс
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
9
27
Упущенные победы
48
11
Голы по времени матча
Забито
47
13
20 В 1-м тайме 3
27 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 2
15 Не забивали 22
5
11%
1
8%
1-15
9
19%
2
15%
16-30
6
13%
0
0%
31-45
12
26%
4
31%
46-60
5
11%
1
8%
61-75
10
21%
5
38%
76-90
Пропущено
8
41
3 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 22
1 Пропускали первыми 13
6 Не пропускали 15
1
13%
6
15%
1-15
1
13%
8
20%
16-30
1
13%
5
12%
31-45
1
13%
8
20%
46-60
1
13%
6
15%
61-75
3
38%
8
20%
76-90
Забито
47
9
17 В 1-м тайме 5
30 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 3
15 Не забивали 22
6
13%
2
22%
1-15
5
11%
2
22%
16-30
6
13%
1
11%
31-45
8
17%
0
0%
46-60
12
26%
1
11%
61-75
10
21%
3
33%
76-90
Пропущено
10
27
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
2
20%
5
19%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
3
30%
3
11%
46-60
2
20%
4
15%
61-75
1
10%
8
30%
30%
76-90
Забито
94
22
37 В 1-м тайме 8
57 Во 2-м тайме 14
27 Забивали первыми 5
0 Не забивали 14
11
12%
3
14%
1-15
14
15%
4
18%
16-30
12
13%
1
5%
31-45
20
21%
4
18%
46-60
17
18%
2
9%
61-75
20
21%
8
36%
76-90
Пропущено
18
68
7 В 1-м тайме 31
11 Во 2-м тайме 37
3 Пропускали первыми 23
13 Не пропускали 27
1
6%
9
13%
1-15
3
17%
13
19%
16-30
3
17%
9
13%
31-45
4
22%
11
16%
46-60
3
17%
10
15%
61-75
4
22%
16
24%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0
Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4
Витесс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1
Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1
Результаты матчей
ПСВ
Витесс
Точный счет
2:0
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:4
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
0:4
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
4:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
4
6 раз 20%
1
5 раз 17%
5
3 раза 10%
6
2 раза 7%
7
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
96
510
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
411
96
114
78
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
525
1812
129
1218
624
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|95 - 17
|81
|2.
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|79 - 23
|69
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4.
|0:2 Заявка
|30
|15
|7
|8
|57 - 37
|52
|5.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|59 - 43
|46
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|64 - 60
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|43 - 37
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|41 - 40
|42
|9.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 41
|37
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 51
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|48 - 56
|33
|12.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|28 - 45
|33
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|40 - 60
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|2:0 Заявка
|30
|7
|6
|17
|31 - 50
|27
|16.
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|44 - 64
|25
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|0:2 Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 16
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 25
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|2:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|2:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 25
|11
|14.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|16.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|26 (12)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|26 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8