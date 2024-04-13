Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПСВ

46' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

42' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

42' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

40' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Ааронсон Пакстен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Витесс

35' Рамальо Андре не смог попасть в створ ударом издали

34' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Г О О О О Л - Тильман Малик забивает ударом с левой ноги!

30' ШТАНГА! Так было близко к голу - Тиль Гус нанес удар в каркас ворот!

30' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.

30' Дест Серджиньо из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Г О О О О Л - Де Йонг Люк забивает с левой ноги!

28' Тиль Гус из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

26' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Витесс

25' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Витесс

22' Матч возобновлен

21' Мёленстен Мелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет ПСВ

20' Ааронсон Пакстен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Удар от ворот произведет Витесс

19' Тезе Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Витесс

18' Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

16' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Витесс

16' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

14' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

10' Удар от ворот произведет Витесс

9' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

4' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хорошую попытку сделал Тильман Малик . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' ПСВ начинает с центра поля