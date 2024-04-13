Тур: 32. Стадион: Stade de la Tuiliere.
Ход матча
26'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
18
Поати
Морган
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
-
21 Селмин ХоджаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Ramon Guzzo
-
-
Главный тренер: Мурат Урал
История личных встреч
Лозанна
Цюрих
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед
27 матчей
18.5%
29.6%
51.9%
5 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.43
0.85
Среднее время на гол
63
106
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
2.38
1.36
Среднее время на гол
37
66
Всего голов
51
30
Голов в среднем за матч
1.89
1.11
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
47
81
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10 (6)
|0.31
|Дюссенн Ноэ
|5 (1)
|0.16
|Лабо Бригтон
|4
|0.13
|Саншеш Алвин
|4
|0.13
|Ррудхани Донат
|4 (1)
|0.13
|Илие Рареш
|3
|0.09
|Калу Самуэль
|3
|0.09
|Бальде Алиу
|2
|0.06
|Бернед Антуан
|1
|0.03
|Пафунди Симоне
|1
|0.03
|Диабате Фуссейни
|1
|0.03
|Дабанлы Беркай
|1
|0.03
|Каблан Крис
|1
|0.03
|Dominik Schwizer
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|10 (1)
|0.31
|Окита Жонатан
|10 (2)
|0.31
|Красничи Бледиан
|5
|0.16
|Мэтью Ифиний
|3
|0.09
|Катич Никола
|3
|0.09
|Камбери Линдрит
|3
|0.09
|Африйе Дэниел
|2
|0.06
|Ронер Фабиан
|2
|0.06
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|1
|0.03
|Консейсау Родригу
|1
|0.03
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.03
|Данте Амаду
|1
|0.03
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|10
|0
|Каблан Крис
|6
|1
|Сене Кали
|5
|1
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Raoul Giger
|6
|0
|Роше Джейми
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Саншеш Алвин
|4
|0
|Илие Рареш
|4
|0
|Салай Габор
|4
|0
|Лабо Бригтон
|3
|0
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|Диабате Фуссейни
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Пафунди Симоне
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|6
|1
|Камбери Линдрит
|7
|0
|Катич Никола
|5
|1
|Окита Жонатан
|5
|0
|Африйе Дэниел
|5
|0
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|Ронер Фабиан
|4
|0
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Бреше Янник
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Цюрих
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
9
Лозанна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Цюрих
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
13
23
Лозанна
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
42% (13)
10% (3)
Цюрих
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
22
32
Голы по времени матча
Забито
24
21
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
1
4%
4
19%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
7
29%
29%
2
10%
61-75
7
29%
29%
5
24%
76-90
Пропущено
18
21
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
6
33%
2
10%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
17%
4
19%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
28%
8
38%
76-90
Забито
20
23
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
3
15%
4
17%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
6
30%
4
17%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
30%
5
22%
76-90
Пропущено
26
12
5 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
15%
5
42%
31-45
8
31%
0
0%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
7
27%
4
33%
76-90
Забито
44
44
22 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 18
6 Не забивали 8
4
9%
8
18%
1-15
8
18%
5
11%
16-30
10
23%
8
18%
31-45
2
5%
9
20%
46-60
7
16%
4
9%
61-75
13
30%
30%
10
23%
76-90
Пропущено
44
33
15 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 18
7
16%
3
9%
1-15
1
2%
4
12%
16-30
7
16%
9
27%
31-45
10
23%
0
0%
46-60
7
16%
5
15%
61-75
12
27%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0
Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0
Цюрих
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2
Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1
Результаты матчей
Лозанна
Цюрих
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
78
78
510
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
511
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
238
1219
1417
526
625
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|17
|8
|6
|61 - 29
|59
|2.
|1:0
|32
|17
|5
|10
|59 - 44
|56
|3.
|31
|15
|9
|7
|51 - 36
|54
|4.
|0:1
|32
|12
|12
|8
|44 - 34
|48
|5.
|31
|12
|10
|9
|53 - 54
|46
|6.
|31
|12
|8
|11
|47 - 43
|44
|7.
|31
|12
|7
|12
|38 - 41
|43
|8.
|1:0
|32
|10
|10
|12
|43 - 46
|40
|9.
|31
|10
|7
|14
|39 - 59
|37
|10.
|31
|10
|6
|15
|38 - 49
|36
|11.
|0:1
|32
|8
|6
|18
|35 - 44
|30
|12.
|31
|5
|8
|18
|33 - 62
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|40 - 9
|38
|2.
|16
|10
|3
|3
|33 - 21
|33
|3.
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|4.
|16
|9
|4
|3
|27 - 22
|31
|5.
|16
|9
|4
|3
|28 - 25
|31
|6.
|16
|9
|3
|4
|22 - 16
|30
|7.
|0:1
|15
|7
|7
|1
|22 - 13
|28
|8.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|9.
|1:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 18
|26
|10.
|0:1
|16
|6
|3
|7
|23 - 18
|21
|11.
|15
|5
|4
|6
|19 - 19
|19
|12.
|16
|2
|6
|8
|16 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|3.
|16
|5
|6
|5
|21 - 20
|21
|4.
|0:1
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|6.
|15
|3
|6
|6
|26 - 32
|15
|7.
|1:0
|16
|3
|5
|8
|18 - 28
|14
|8.
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|9.
|15
|3
|2
|10
|17 - 28
|11
|10.
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|11.
|0:1
|16
|2
|3
|11
|12 - 26
|9
|12.
|15
|1
|3
|11
|11 - 34
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9