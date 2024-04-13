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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Лозанна
1:0
Перерыв
Цюрих

Ход матча

26'
Диабате Фуссейни
(Пафунди Симоне)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Цюрих
3.35
3.80
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Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
5
Дабанлы
Беркай
18
Поати
Морган
30
Пафунди
Симоне
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
29
Ррудхани
Донат
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
4
Валльнер
Сильван
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
11
Окита
Жонатан
Лозанна
4-3-3
Цюрих
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна
Цюрих

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед

27 матчей

18.5%
29.6%
51.9%
5 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:2
С
0:0
К
3:2
С
2:2
С
0:2
С
1:3
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
1:1
С
5:1
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
4:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
0:1
С
4:1
С
2:1

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.43
0.85

Среднее время на гол

63
106

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

2.38
1.36

Среднее время на гол

37
66

Всего голов

51
30

Голов в среднем за матч

1.89
1.11

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

47
81

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 (6) 0.31
Дюссенн Ноэ 5 (1) 0.16
Лабо Бригтон 4 0.13
Саншеш Алвин 4 0.13
Ррудхани Донат 4 (1) 0.13
Илие Рареш 3 0.09
Калу Самуэль 3 0.09
Бальде Алиу 2 0.06
Бернед Антуан 1 0.03
Пафунди Симоне 1 0.03
Диабате Фуссейни 1 0.03
Дабанлы Беркай 1 0.03
Каблан Крис 1 0.03
Dominik Schwizer 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Кустодио Оливье 0 0
Поати Морган 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Роше Джейми 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 10 (1) 0.31
Окита Жонатан 10 (2) 0.31
Красничи Бледиан 5 0.16
Мэтью Ифиний 3 0.09
Катич Никола 3 0.09
Камбери Линдрит 3 0.09
Африйе Дэниел 2 0.06
Ронер Фабиан 2 0.06
Конде Шейк 1 0.03
Боранияшевич Никола 1 0.03
Консейсау Родригу 1 0.03
Око-Флекс Армостронг 1 0.03
Данте Амаду 1 0.03
Герреро Адрия 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 10 0
Каблан Крис 6 1
Сене Кали 5 1
Кустодио Оливье 6 0
Raoul Giger 6 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Саншеш Алвин 4 0
Илие Рареш 4 0
Салай Габор 4 0
Лабо Бригтон 3 0
Дабанлы Беркай 2 0
Диабате Фуссейни 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Пафунди Симоне 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 6 1
Камбери Линдрит 7 0
Катич Никола 5 1
Окита Жонатан 5 0
Африйе Дэниел 5 0
Боранияшевич Никола 4 0
Ронер Фабиан 4 0
Крюезиу Мирлинд 4 0
Герреро Адрия 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Бреше Янник 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Данте Амаду 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0

Результаты матчей

Лозанна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Цюрих
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
9
Лозанна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Цюрих
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

13
23
Лозанна
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
42% (13)
10% (3)
Цюрих
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

22
32

Голы по времени матча

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
1
4%
4
19%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
7
29%
29%
2
10%
61-75
7
29%
29%
5
24%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
6
33%
2
10%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
17%
4
19%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
28%
8
38%
76-90

Забито

20
23
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
3
15%
4
17%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
6
30%
4
17%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
30%
5
22%
76-90

Пропущено

26
12
5 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
15%
5
42%
31-45
8
31%
0
0%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
7
27%
4
33%
76-90

Забито

44
44
22 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 18
6 Не забивали 8
4
9%
8
18%
1-15
8
18%
5
11%
16-30
10
23%
8
18%
31-45
2
5%
9
20%
46-60
7
16%
4
9%
61-75
13
30%
30%
10
23%
76-90

Пропущено

44
33
15 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 18
7
16%
3
9%
1-15
1
2%
4
12%
16-30
7
16%
9
27%
31-45
10
23%
0
0%
46-60
7
16%
5
15%
61-75
12
27%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0
Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0
Цюрих
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2
Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1

Результаты матчей

Лозанна
Цюрих

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:1
5 раз 31%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
7
8
5
10
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
23
8
12
19
1.5
14
17
5
26
2.5
6
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 31 17 8 6 61 - 29 59
2.
Лугано
 1:0 32 17 5 10 59 - 44 56
3.
Серветт
 31 15 9 7 51 - 36 54
4.
Цюрих
 0:1 32 12 12 8 44 - 34 48
5.
Винтертур
 31 12 10 9 53 - 54 46
6.
Санкт-Галлен
 31 12 8 11 47 - 43 44
7.
Люцерн
 31 12 7 12 38 - 41 43
8.
Лозанна
 1:0 32 10 10 12 43 - 46 40
9.
Ивердон
 31 10 7 14 39 - 59 37
10.
Базель
 31 10 6 15 38 - 49 36
11.
Грасcхоппер
 0:1 32 8 6 18 35 - 44 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 31 5 8 18 33 - 62 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 16 10 3 3 33 - 21 33
3.
Серветт
 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Ивердон
 16 9 4 3 28 - 25 31
6.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
7.
Цюрих
 0:1 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 1:0 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 1:0 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Грасcхоппер
 0:1 16 6 3 7 23 - 18 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 6 8 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:0 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 0:1 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
6.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
7.
Лозанна
 1:0 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 0:1 16 2 3 11 12 - 26 9
12.
Ивердон
 15 1 3 11 11 - 34 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Пафунди Симоне сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Диабате Фуссейни бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Лозанна
Ничья
Цюрих
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