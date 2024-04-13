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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 7216
Лозанна
1:0
Конец матча
Цюрих
0'
1:0
26' Гол
Диабате Фуссейни
52' Желтая карточка
Красничи Бледиан
88' Желтая карточка
Лабо Бригтон
90'+6

Ход матча

26'
Диабате Фуссейни
(Пафунди Симоне)
1:0
46'
 
Африйе Дэниел
Окита Жонатан
46'
Роше Джейми
Ррудхани Донат
 
52'
 
Красничи Бледиан
64'
 
Селмин Ходжа
Валльнер Сильван
64'
 
Око-Флекс Армостронг
Маркезано Антонио
70'
Каблан Крис
Бернед Антуан
 
70'
Лабо Бригтон
Сене Кали
 
83'
Лусиф Хайтем
Диабате Фуссейни
 
87'
 
Сантини Иван
Дапрела Фабио
88'
Лабо Бригтон
 
90'
Нанизаямо Микаэль
Пафунди Симоне
 
90'
 
Nevio Di Giusto
Мэтью Ифиний

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 352 Количество передач 405
  • 46 Владение мячом, % 54
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
5
Дабанлы
Беркай
18
Поати
Морган
30
Пафунди
Симоне
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
29
Ррудхани
Донат
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
4
Валльнер
Сильван
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
11
Окита
Жонатан
Лозанна
4-3-3
Цюрих
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна
Цюрих

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед

27 матчей

18.5%
29.6%
51.9%
5 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:2
С
0:0
К
3:2
С
2:2
С
0:2
С
1:3
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
1:1
С
5:1
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
4:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
0:1
С
4:1
С
2:1

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.43
0.85

Среднее время на гол

63
106

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

2.38
1.36

Среднее время на гол

37
66

Всего голов

51
30

Голов в среднем за матч

1.89
1.11

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

47
81

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 (6) 0.31
Дюссенн Ноэ 5 (1) 0.16
Лабо Бригтон 4 0.13
Саншеш Алвин 4 0.13
Ррудхани Донат 4 (1) 0.13
Илие Рареш 3 0.09
Калу Самуэль 3 0.09
Бальде Алиу 2 0.06
Бернед Антуан 1 0.03
Пафунди Симоне 1 0.03
Диабате Фуссейни 1 0.03
Дабанлы Беркай 1 0.03
Каблан Крис 1 0.03
Dominik Schwizer 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Кустодио Оливье 0 0
Поати Морган 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Роше Джейми 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 10 (1) 0.31
Окита Жонатан 10 (2) 0.31
Красничи Бледиан 5 0.16
Мэтью Ифиний 3 0.09
Катич Никола 3 0.09
Камбери Линдрит 3 0.09
Африйе Дэниел 2 0.06
Ронер Фабиан 2 0.06
Конде Шейк 1 0.03
Боранияшевич Никола 1 0.03
Консейсау Родригу 1 0.03
Око-Флекс Армостронг 1 0.03
Данте Амаду 1 0.03
Герреро Адрия 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 10 0
Каблан Крис 6 1
Сене Кали 5 1
Кустодио Оливье 6 0
Raoul Giger 6 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Лабо Бригтон 4 0
Саншеш Алвин 4 0
Илие Рареш 4 0
Салай Габор 4 0
Дабанлы Беркай 2 0
Диабате Фуссейни 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Пафунди Симоне 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 6 1
Камбери Линдрит 7 0
Катич Никола 5 1
Окита Жонатан 5 0
Африйе Дэниел 5 0
Боранияшевич Никола 4 0
Ронер Фабиан 4 0
Крюезиу Мирлинд 4 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Бреше Янник 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Данте Амаду 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0

Результаты матчей

Лозанна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Цюрих
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
9
Лозанна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Цюрих
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

13
23
Лозанна
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
44% (14)
9% (3)
Цюрих
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

22
32

Голы по времени матча

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
1
4%
4
19%
1-15
6
24%
2
10%
16-30
4
16%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
7
28%
2
10%
61-75
7
28%
5
24%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
6
33%
2
9%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
5
28%
8
36%
76-90

Забито

20
23
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
3
15%
4
17%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
6
30%
4
17%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
6
30%
5
22%
76-90

Пропущено

26
12
5 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
15%
5
42%
31-45
8
31%
0
0%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
7
27%
4
33%
76-90

Забито

45
44
23 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 18
6 Не забивали 9
4
9%
8
18%
1-15
9
20%
5
11%
16-30
10
22%
8
18%
31-45
2
4%
9
20%
46-60
7
16%
4
9%
61-75
13
29%
10
23%
76-90

Пропущено

44
34
15 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 19
7
16%
3
9%
1-15
1
2%
5
15%
16-30
7
16%
9
26%
31-45
10
23%
0
0%
46-60
7
16%
5
15%
61-75
12
27%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0
Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0
Цюрих
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2
Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1

Результаты матчей

Лозанна
Цюрих

Точный счет

3:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:1
5 раз 31%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
2
7 раз 22%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
7
8
5
11
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
6
5
11
1.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
23
9
12
20
1.5
14
18
5
27
2.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 31 17 8 6 61 - 29 59
2.
Лугано
 32 17 5 10 59 - 44 56
3.
Серветт
 31 15 9 7 51 - 36 54
4.
Цюрих
 32 12 12 8 44 - 34 48
5.
Винтертур
 31 12 10 9 53 - 54 46
6.
Санкт-Галлен
 1:1 32 12 9 11 48 - 44 45
7.
Люцерн
 31 12 7 12 38 - 41 43
8.
Лозанна
 32 10 10 12 43 - 46 40
9.
Ивердон
 1:1 32 10 8 14 40 - 60 38
10.
Базель
 31 10 6 15 38 - 49 36
11.
Грасcхоппер
 32 8 6 18 35 - 44 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 31 5 8 18 33 - 62 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 1:1 17 10 4 3 34 - 22 34
3.
Серветт
 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Ивердон
 1:1 16 9 4 3 28 - 25 31
6.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 6 8 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
6.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
7.
Лозанна
 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 1:1 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 16 2 3 11 12 - 26 9
12.
Ивердон
 1:1 16 1 4 11 12 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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