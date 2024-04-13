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  4. Элитсериен 2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Daniel Krogstrup Главный судья: Крингстад Сигурд
Фредрикстад
1:1
Второй тайм: 70'
Сарпсборг-08
0'
0:1
5' Гол
Бергет Йо Инге
1:1
50' Гол
Квиле Сигур

Ход матча

5'
0:1
Бергет Йо Инге
(Сандберг Никлас)
45'
 
Шер Аймар
Бергет Йо Инге
50'
Квиле Сигур
(Траоре Маи)
1:1
65'
 
Вишне Эйрик
Peter Reinhardsen
65'
 
Зехнини Рафик
Сандберг Никлас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 200 Количество передач 215
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Сарпсборг-08
6.55
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3.50
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3.40
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Все Коэффициенты
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
13
Sondre
Soerloekk
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
11
Траоре
Маи
29
Ага
Оскар
31
Илич
Марко
20
Peter
Reinhardsen
3
Скиппер
Антон
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
8
Андерсен
Йеппе
27
Sondre
Oerjasaeter
14
Бергет
Йо
Инге
23
Сандберг
Никлас
19
Henrik
Meister
Фредрикстад
3-5-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Фредрикстад
Сарпсборг-08

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
2:1
К
0:2
ТМК
3:0
ТМК
4:0
К
1:3
ТМК
1:3
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2.5
2.25

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stian Stray Molde 2 0.67
Квиле Сигур 1 0.33
Траоре Маи 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергет Йо Инге 1 0.33
Сандберг Никлас 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 2 0
Mikkjal Thomassen 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Траоре Маи 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1
Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Фредрикстад - Дьерв 1:0 Мосс - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:3 Осане - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3
Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1

Результаты матчей

Фредрикстад
Сарпсборг-08

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Фредрикстад
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Русенборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Одд
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Бранн
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Викинг
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Хёугесунн
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Хам-Кам
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сарпсборг-08
 1:1 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Викинг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Фредрикстад
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сарпсборг-08
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фредрикстад
 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Одд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сарпсборг-08
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Тактическая замена. Сандберг Никлас уходит с поля и его заменяет Зехнини Рафик
  • 65'
    Тактическая замена. Peter Reinhardsen уходит с поля и его заменяет Вишне Эйрик
  • 50'
    Траоре Маи сделал результативную передачу.
  • 50'
    Г О О О О Л - Квиле Сигур левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Бергет Йо Инге получил травму и заменен. Шер Аймар выходит на поле.
  • 5'
    Сандберг Никлас сделал результативную передачу.
  • 5'
    ГОООООЛ - Бергет Йо Инге Сарпсборг-08 забивает ударом головой
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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Сарпсборг-08
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