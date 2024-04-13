  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Грасcхоппер
0:1
Перерыв
Лугано
0'
0:1
10' Пенальти
Целар Жан
40' Желтая карточка
Целар Жан

Ход матча

10'
0:1
Целар Жан
40'
 
Целар Жан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Лугано
9.50
Реклама, fon.bet
4.50
Реклама, betcity.ru
3.55
Все Коэффициенты
90
Диана
Стивен
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
73
Ходжа
Флориан
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
27
Абубакар-Анкра
Асума
8
Giotto
Morandi
11
Шюрпф
Паскаль
22
Francis
Momoh
1
Саипи
Амир
20
Думбия
Усман
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
23
Валенсуэла
Мильтон
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
10
Боттани
Маттиа
Грасcхоппер
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Лугано

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

31 матч

32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.1%
61.3%
22.6%
5 побед 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:0
С
2:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
ТМС
1:3
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:3
С
1:0
С
0:1
К
0:0
С
0:3
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
6:1
КШ
0:1
ТМС
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.53
0.94

Среднее время на гол

58
96

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

47
35

Голов в среднем за матч

1.52
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

59
79

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.22
Мабил Авер 4 0.13
Francis Momoh 4 0.13
Шюрпф Паскаль 4 0.13
Бабунски Дориан 4 (1) 0.13
Giotto Morandi 3 (1) 0.09
Феррейра Филипе 3 0.09
Брэдли Финк 2 0.06
Корбяну Теодор 1 (1) 0.03
Дадашов Ренат 1 0.03
Матам Тео Ндика 1 0.03
Абраши Амир 0 0
Абелс Дирк 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Мейер Тим 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (2) 0.41
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.19
Штеффен Ренато 5 0.16
Бислими Уран 5 0.16
Махмуд Хадж 5 0.16
Киминьяни Янис 4 0.13
Саббатини Хонатан 3 0.09
Хайдари Альбиан 3 0.09
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Эспиноса Джон 2 0.06
Крешник Хайризи 2 0.06
Боттани Маттиа 1 0.03
Мацек Роман 1 0.03
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.03
Пржибылко Каспер 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Думбия Усман 1 0.03
Маркеш Мартим 1 0.03
Эль-Вафи Айман 1 0.03
Гргич Анто 0 0
Маю Хишам 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 9 0
Лавс Джошуа 4 2
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 5 1
Francis Momoh 4 0
Giotto Morandi 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Секо Аюму 3 0
Ходжа Флориан 3 0
Мейер Тим 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Паскочи Максим 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Брэдли Финк 2 0
Liam Bollati 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Шюрпф Паскаль 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Damian Nigg 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 8 0
Гргич Анто 5 1
Саббатини Хонатан 6 0
Мацек Роман 5 0
Вляди Шкельчим 5 0
Бислими Уран 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Штеффен Ренато 4 0
Валенсуэла Мильтон 4 0
Маю Хишам 4 0
Эспиноса Джон 2 1
Маркеш Мартим 2 1
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Эль-Вафи Айман 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Целар Жан 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Аригони Аллан 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Лугано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

4
10
Грасcхоппер
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Лугано
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

6
21
Грасcхоппер
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Лугано
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

31
16

Упущенные победы

10
31

Голы по времени матча

Забито

23
33
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
1
4%
4
12%
1-15
7
30%
1
3%
16-30
4
17%
2
6%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
3
13%
8
24%
61-75
4
17%
12
36%
76-90

Пропущено

17
27
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
12%
2
7%
1-15
4
24%
4
15%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
4
24%
7
26%
61-75
3
18%
10
37%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
0
0%
7
29%
29%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
4
36%
6
25%
61-75
1
9%
5
21%
76-90

Пропущено

27
18
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
11%
4
22%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
6
22%
3
17%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
4
15%
3
17%
76-90

Забито

34
57
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 41
11 Забивали первыми 17
13 Не забивали 4
4
12%
4
7%
1-15
9
26%
3
5%
16-30
4
12%
9
16%
31-45
5
15%
10
18%
46-60
7
21%
14
25%
61-75
5
15%
17
30%
30%
76-90

Пропущено

44
45
23 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 21
5
11%
6
13%
1-15
9
20%
6
13%
16-30
9
20%
6
13%
31-45
4
9%
5
11%
46-60
10
23%
9
20%
61-75
7
16%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0
Лугано
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0
Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Лугано

Точный счет

0:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
8
7
3
12
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
2
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
15
1
2
14
1.5
9
7
1
15
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
27
4
8
23
1.5
17
14
4
27
2.5
8
23
2
29
3.5
3
28
2
29
4.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 31 17 8 6 61 - 29 59
2.
Лугано
 1:0 32 17 5 10 59 - 44 56
3.
Серветт
 31 15 9 7 51 - 36 54
4.
Цюрих
 0:1 32 12 12 8 44 - 34 48
5.
Винтертур
 31 12 10 9 53 - 54 46
6.
Санкт-Галлен
 31 12 8 11 47 - 43 44
7.
Люцерн
 31 12 7 12 38 - 41 43
8.
Лозанна
 1:0 32 10 10 12 43 - 46 40
9.
Ивердон
 31 10 7 14 39 - 59 37
10.
Базель
 31 10 6 15 38 - 49 36
11.
Грасcхоппер
 0:1 32 8 6 18 35 - 44 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 31 5 8 18 33 - 62 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 16 10 3 3 33 - 21 33
3.
Серветт
 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Ивердон
 16 9 4 3 28 - 25 31
6.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
7.
Цюрих
 0:1 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 1:0 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 1:0 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Грасcхоппер
 0:1 16 6 3 7 23 - 18 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 6 8 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:0 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 0:1 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
6.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
7.
Лозанна
 1:0 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 0:1 16 2 3 11 12 - 26 9
12.
Ивердон
 15 1 3 11 11 - 34 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Целар Жан получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Г О О О О Л - Целар Жан из команды Лугано забивает с точки!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Лугано
9.50
Реклама, fon.bet
4.50
Реклама, betcity.ru
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Грасcхоппер 0:1 Лугано онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Грасcхоппер
Лугано
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный