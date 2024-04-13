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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 5449
Грасcхоппер
0:1
Конец матча
Лугано
0'
0:1
10' Пенальти
Целар Жан
40' Желтая карточка
Целар Жан
47' Желтая карточка
Эль-Вафи Айман
64' Желтая карточка
Giotto Morandi
76' Красная карточка
Махмуд Хадж
79' Желтая карточка
Паскочи Максим
89' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
90' Желтая карточка
Эспиноса Джон
90' Желтая карточка
90'+6

Ход матча

10'
0:1
Целар Жан
40'
 
Целар Жан
47'
 
Эль-Вафи Айман
57'
 
Киминьяни Янис
Боттани Маттиа
58'
Брэдли Финк
Francis Momoh
 
58'
Бабунски Дориан
Абубакар-Анкра Асума
 
64'
Giotto Morandi
 
71'
Мабил Авер
Нденге Тсии-Виллиам
 
72'
Феррейра Филипе
Шюрпф Паскаль
 
76'
 
Махмуд Хадж
79'
Паскочи Максим
 
79'
Мейер Тим
Абраши Амир
 
82'
 
Алиседа Игнасио
Целар Жан
82'
 
Саббатини Хонатан
Бислими Уран
89'
 
Валенсуэла Мильтон
90'
 
Эспиноса Джон
Штеффен Ренато
90'
 
Эспиноса Джон
90'
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 322 Количество передач 578
  • 36 Владение мячом, % 64
90
Диана
Стивен
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
73
Ходжа
Флориан
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
27
Абубакар-Анкра
Асума
8
Giotto
Morandi
11
Шюрпф
Паскаль
22
Francis
Momoh
1
Саипи
Амир
20
Думбия
Усман
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
23
Валенсуэла
Мильтон
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
10
Боттани
Маттиа
Грасcхоппер
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Лугано

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

31 матч

32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.1%
61.3%
22.6%
5 побед 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:0
С
2:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
ТМС
1:3
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:3
С
1:0
С
0:1
К
0:0
С
0:3
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
6:1
КШ
0:1
ТМС
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.53
0.94

Среднее время на гол

58
96

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

47
35

Голов в среднем за матч

1.52
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

59
79

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.22
Мабил Авер 4 0.13
Francis Momoh 4 0.13
Шюрпф Паскаль 4 0.13
Бабунски Дориан 4 (1) 0.13
Giotto Morandi 3 (1) 0.09
Феррейра Филипе 3 0.09
Брэдли Финк 2 0.06
Корбяну Теодор 1 (1) 0.03
Дадашов Ренат 1 0.03
Матам Тео Ндика 1 0.03
Абраши Амир 0 0
Абелс Дирк 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Мейер Тим 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (2) 0.41
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.19
Штеффен Ренато 5 0.16
Бислими Уран 5 0.16
Махмуд Хадж 5 0.16
Киминьяни Янис 4 0.13
Саббатини Хонатан 3 0.09
Хайдари Альбиан 3 0.09
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Эспиноса Джон 2 0.06
Крешник Хайризи 2 0.06
Боттани Маттиа 1 0.03
Мацек Роман 1 0.03
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.03
Пржибылко Каспер 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Думбия Усман 1 0.03
Маркеш Мартим 1 0.03
Эль-Вафи Айман 1 0.03
Гргич Анто 0 0
Маю Хишам 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 9 0
Лавс Джошуа 4 2
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 5 1
Giotto Morandi 5 0
Francis Momoh 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Секо Аюму 3 0
Паскочи Максим 3 0
Ходжа Флориан 3 0
Мейер Тим 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Брэдли Финк 2 0
Liam Bollati 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Шюрпф Паскаль 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Damian Nigg 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 8 0
Гргич Анто 5 1
Саббатини Хонатан 6 0
Мацек Роман 5 0
Валенсуэла Мильтон 5 0
Вляди Шкельчим 5 0
Бислими Уран 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Эспиноса Джон 3 1
Махмуд Хадж 3 1
Штеффен Ренато 4 0
Маю Хишам 4 0
Эль-Вафи Айман 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Целар Жан 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Аригони Аллан 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Лугано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

4
10
Грасcхоппер
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Лугано
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

6
21
Грасcхоппер
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Лугано
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

31
16

Упущенные победы

10
31

Голы по времени матча

Забито

23
34
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 16
1
4%
5
15%
1-15
7
30%
1
3%
16-30
4
17%
2
6%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
3
13%
8
24%
61-75
4
17%
12
35%
76-90

Пропущено

18
27
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
3
17%
2
7%
1-15
4
22%
4
15%
16-30
3
17%
3
11%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
4
22%
7
26%
61-75
3
17%
10
37%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
0
0%
7
29%
29%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
4
36%
6
25%
61-75
1
9%
5
21%
76-90

Пропущено

27
18
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
11%
4
22%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
6
22%
3
17%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
4
15%
3
17%
76-90

Забито

34
58
17 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 41
11 Забивали первыми 18
14 Не забивали 4
4
12%
5
9%
1-15
9
26%
3
5%
16-30
4
12%
9
16%
31-45
5
15%
10
17%
46-60
7
21%
14
24%
61-75
5
15%
17
29%
29%
76-90

Пропущено

45
45
24 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 21
6
13%
6
13%
1-15
9
20%
6
13%
16-30
9
20%
6
13%
31-45
4
9%
5
11%
46-60
10
22%
9
20%
61-75
7
16%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0
Лугано
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0
Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Лугано

Точный счет

0:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
3
6
10
1.5
8
7
3
13
2.5
2
13
2
14
3.5
1
14
2
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
16
1
2
14
1.5
9
8
1
15
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
28
4
8
24
1.5
17
15
4
28
2.5
8
24
2
30
3.5
3
29
2
30
4.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 31 17 8 6 61 - 29 59
2.
Лугано
 32 17 5 10 59 - 44 56
3.
Серветт
 31 15 9 7 51 - 36 54
4.
Цюрих
 32 12 12 8 44 - 34 48
5.
Винтертур
 31 12 10 9 53 - 54 46
6.
Санкт-Галлен
 1:1 32 12 9 11 48 - 44 45
7.
Люцерн
 31 12 7 12 38 - 41 43
8.
Лозанна
 32 10 10 12 43 - 46 40
9.
Ивердон
 1:1 32 10 8 14 40 - 60 38
10.
Базель
 31 10 6 15 38 - 49 36
11.
Грасcхоппер
 32 8 6 18 35 - 44 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 31 5 8 18 33 - 62 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 1:1 17 10 4 3 34 - 22 34
3.
Серветт
 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Ивердон
 1:1 16 9 4 3 28 - 25 31
6.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 6 8 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
6.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
7.
Лозанна
 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 1:1 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 16 2 3 11 12 - 26 9
12.
Ивердон
 1:1 16 1 4 11 12 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Целар Жан получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Г О О О О Л - Целар Жан из команды Лугано забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Грасcхоппер 0:1 Лугано онлайн

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