Тур: 32. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 5449
0:1
Конец матча
0'
0:1
10' ПенальтиЦелар Жан
40' Желтая карточкаЦелар Жан
47' Желтая карточкаЭль-Вафи Айман
64' Желтая карточкаGiotto Morandi
76' Красная карточкаМахмуд Хадж
79' Желтая карточкаПаскочи Максим
89' Желтая карточкаВаленсуэла Мильтон
90' Желтая карточкаЭспиноса Джон
90'+6
Ход матча
10'
0:1
40'
47'
64'
76'
79'
79'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
322 Количество передач 578
-
36 Владение мячом, % 64
90
Диана
Стивен
15
Секо
Аюму
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
- Основной состав
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Думбия УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Мина ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Грасcхоппер
Лугано
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
31 матч
32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.1%
61.3%
22.6%
5 побед 19 ничьих 7 побед
Второй тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.53
0.94
Среднее время на гол
58
96
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
47
35
Голов в среднем за матч
1.52
1.13
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
59
79
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.22
|Мабил Авер
|4
|0.13
|Francis Momoh
|4
|0.13
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.13
|Бабунски Дориан
|4 (1)
|0.13
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.09
|Феррейра Филипе
|3
|0.09
|Брэдли Финк
|2
|0.06
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.03
|Дадашов Ренат
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|1
|0.03
|Абраши Амир
|0
|0
|Абелс Дирк
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
|Мейер Тим
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|13 (2)
|0.41
|Вляди Шкельчим
|6 (1)
|0.19
|Штеффен Ренато
|5
|0.16
|Бислими Уран
|5
|0.16
|Махмуд Хадж
|5
|0.16
|Киминьяни Янис
|4
|0.13
|Саббатини Хонатан
|3
|0.09
|Хайдари Альбиан
|3
|0.09
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.06
|Эспиноса Джон
|2
|0.06
|Крешник Хайризи
|2
|0.06
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Мацек Роман
|1
|0.03
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.03
|Пржибылко Каспер
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Думбия Усман
|1
|0.03
|Маркеш Мартим
|1
|0.03
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.03
|Гргич Анто
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|9
|0
|Лавс Джошуа
|4
|2
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абелс Дирк
|5
|1
|Giotto Morandi
|5
|0
|Francis Momoh
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Паскочи Максим
|3
|0
|Ходжа Флориан
|3
|0
|Мейер Тим
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Брэдли Финк
|2
|0
|Liam Bollati
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|8
|0
|Гргич Анто
|5
|1
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Мацек Роман
|5
|0
|Валенсуэла Мильтон
|5
|0
|Вляди Шкельчим
|5
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Эспиноса Джон
|3
|1
|Махмуд Хадж
|3
|1
|Штеффен Ренато
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Эль-Вафи Айман
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Целар Жан
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Лугано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
4
10
Грасcхоппер
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Лугано
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
6
21
Грасcхоппер
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Лугано
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
31
16
Упущенные победы
10
31
Голы по времени матча
Забито
23
34
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 16
1
4%
5
15%
1-15
7
30%
1
3%
16-30
4
17%
2
6%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
3
13%
8
24%
61-75
4
17%
12
35%
76-90
Пропущено
18
27
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
3
17%
2
7%
1-15
4
22%
4
15%
16-30
3
17%
3
11%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
4
22%
7
26%
61-75
3
17%
10
37%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
0
0%
7
29%
29%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
4
36%
6
25%
61-75
1
9%
5
21%
76-90
Пропущено
27
18
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
11%
4
22%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
6
22%
3
17%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
4
15%
3
17%
76-90
Забито
34
58
17 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 41
11 Забивали первыми 18
14 Не забивали 4
4
12%
5
9%
1-15
9
26%
3
5%
16-30
4
12%
9
16%
31-45
5
15%
10
17%
46-60
7
21%
14
24%
61-75
5
15%
17
29%
29%
76-90
Пропущено
45
45
24 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 21
6
13%
6
13%
1-15
9
20%
6
13%
16-30
9
20%
6
13%
31-45
4
9%
5
11%
46-60
10
22%
9
20%
61-75
7
16%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0
Лугано
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0
Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Лугано
Точный счет
0:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
123
610
87
313
213
214
114
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
161
214
98
115
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
284
824
1715
428
824
230
329
230
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|17
|8
|6
|61 - 29
|59
|2.
|32
|17
|5
|10
|59 - 44
|56
|3.
|31
|15
|9
|7
|51 - 36
|54
|4.
|32
|12
|12
|8
|44 - 34
|48
|5.
|31
|12
|10
|9
|53 - 54
|46
|6.
|1:1
|32
|12
|9
|11
|48 - 44
|45
|7.
|31
|12
|7
|12
|38 - 41
|43
|8.
|32
|10
|10
|12
|43 - 46
|40
|9.
|1:1
|32
|10
|8
|14
|40 - 60
|38
|10.
|31
|10
|6
|15
|38 - 49
|36
|11.
|32
|8
|6
|18
|35 - 44
|30
|12.
|31
|5
|8
|18
|33 - 62
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|40 - 9
|38
|2.
|1:1
|17
|10
|4
|3
|34 - 22
|34
|3.
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|4.
|16
|9
|4
|3
|27 - 22
|31
|5.
|1:1
|16
|9
|4
|3
|28 - 25
|31
|6.
|16
|9
|3
|4
|22 - 16
|30
|7.
|15
|7
|7
|1
|22 - 13
|28
|8.
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|9.
|16
|7
|5
|4
|25 - 18
|26
|10.
|16
|6
|3
|7
|23 - 18
|21
|11.
|15
|5
|4
|6
|19 - 19
|19
|12.
|16
|2
|6
|8
|16 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|3.
|16
|5
|6
|5
|21 - 20
|21
|4.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|6.
|15
|3
|6
|6
|26 - 32
|15
|7.
|16
|3
|5
|8
|18 - 28
|14
|8.
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|9.
|15
|3
|2
|10
|17 - 28
|11
|10.
|1:1
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|11.
|16
|2
|3
|11
|12 - 26
|9
|12.
|1:1
|16
|1
|4
|11
|12 - 35
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9