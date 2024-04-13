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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
АЗ Алкмаар
0:2
Первый тайм: 44'
Валвейк
0'
0:1
3' Гол
Мин Давид
0:2
42' Гол
Мин Давид

Ход матча

3'
0:1
Мин Давид
(Нимейер Рёвен)
42'
0:2
Мин Давид

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Валвейк
5.80
5.80
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Все Коэффициенты
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
3
Гус
Ваутер
25
Базур
Рихедли
18
Мёллер
Вольфе
Давид
44
Квакман
Дэйв
6
Данташ
Тьягу
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
5
Лутонда
Тьерри
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
20
Сёнтьенс
Матс
27
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
9
Мин
Давид
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Валвейк

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

18 матчей

72.2%
5.6%
22.2%
13 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:3
Э
3:0
Э
3:1
Э
1:3
К
0:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
6:2
Э
0:6

Голы

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

3.13
2.4

Среднее время на гол

28
37

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.94
1.78

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

46
50

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 26 (1) 0.87
Де Вит Дани 9 (1) 0.3
Ван Боммел Рубен 4 0.13
Сугавара Юкинари 3 0.1
Мейнанс Свен 3 0.1
Лахдо Майкель 3 0.1
Класи Йорди 2 0.07
Инди Мартинс 1 0.03
Одгор Йенс 1 0.03
Мёллер Вольфе Давид 1 0.03
Ван Бредероде Мирон 1 0.03
Данташ Тьягу 1 0.03
Поку Эрнест 0 0
Базур Рихедли 0 0
Садик Ибраим 0 0
Касиус Денсо 0 0
Белич Кристиян 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Пенетра Алешандре 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 9 (4) 0.3
Укили Яссин 6 0.2
Мин Давид 5 (1) 0.17
Нимейер Рёвен 2 0.07
Стеванович Филип 2 0.07
Сёнтьенс Матс 1 0.03
Маргарет Рихонелл 1 0.03
Клеонизе Денильо 1 0.03
Локеза Крис 1 0.03
Фелида Кевин 1 0.03
Мейерс Арон 0 0
Ван ден Бёйс Дарио 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 6 0
Базур Рихедли 5 0
Белич Кристиян 5 0
Класи Йорди 4 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Инди Мартинс 3 0
Мейнанс Свен 2 0
Касиус Денсо 0 1
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Гус Ваутер 1 0
Аддай Джейден 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 8 0
Румерату Годфрид 6 1
Укили Яссин 5 0
Крамер Михил 4 0
Вассен Этьенн 2 1
Ван ден Бёйс Дарио 3 0
Леливелд Юлиан 3 0
Гаари Жюрьен 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Локеза Крис 2 0
Нимейер Рёвен 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Валвейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
6
АЗ Алкмаар
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Валвейк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

21
12
АЗ Алкмаар
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Валвейк
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

25
18

Голы по времени матча

Забито

32
10
13 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
17 Не забивали 22
9
28%
2
20%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
1
3%
2
20%
31-45
7
22%
4
40%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
8
25%
2
20%
76-90

Пропущено

13
25
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 13
4
31%
2
8%
1-15
1
8%
8
32%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
4
31%
1
4%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
2
15%
7
28%
76-90

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
9%
1
6%
1-15
5
22%
4
24%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
6
26%
3
18%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
4
17%
3
18%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
4
19%
4
18%
31-45
3
14%
8
36%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
6
29%
6
27%
76-90

Забито

55
27
22 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 9
5 Не забивали 12
11
20%
3
11%
1-15
8
15%
4
15%
16-30
3
5%
5
19%
31-45
13
24%
7
26%
46-60
8
15%
3
11%
61-75
12
22%
5
19%
76-90

Пропущено

34
47
15 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 25
5
15%
2
4%
1-15
5
15%
10
21%
16-30
5
15%
7
15%
31-45
7
21%
9
19%
46-60
4
12%
6
13%
61-75
8
24%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4
АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1
Валвейк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1
Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Валвейк

Точный счет

2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
5:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
10
4
1.5
5
10
6
8
2.5
1
14
4
10
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
7
7
8
1.5
3
11
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
18
11
17
12
1.5
8
21
9
20
2.5
1
28
5
24
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 30 26 3 1 95 - 17 81
2.
Фейеноорд
 Заявка 29 21 6 2 79 - 23 69
3.
Твенте
 Заявка 29 18 6 5 55 - 28 60
4.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 30 15 7 8 57 - 37 52
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 29 12 10 7 59 - 43 46
6.
Аякс
 Заявка 29 12 9 8 64 - 60 45
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 29 11 9 9 43 - 37 42
8.
Утрехт
 Заявка 29 11 9 9 41 - 40 42
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 29 10 7 12 42 - 41 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 29 9 8 12 34 - 51 35
11.
Херенвен
 Заявка 29 9 6 14 48 - 56 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 29 7 12 10 28 - 45 33
13.
Хераклес
 Заявка 29 9 5 15 40 - 60 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Валвейк
 2:0 Заявка 30 7 6 17 31 - 50 27
16.
Эксельсиор
 Заявка 30 5 10 15 44 - 64 25
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 15 9 2 4 34 - 16 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
11.
Херенвен
 Заявка 15 6 3 6 29 - 25 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 2:0 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
15.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Утрехт
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 4 5 5 13 - 20 17
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Валвейк
 2:0 Заявка 15 3 2 10 12 - 25 11
14.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
16.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
17.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 26 (12)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 26 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 13
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
Весь список
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