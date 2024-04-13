Тур: 30. Стадион: АФАС. Главный судья: Нагтегал Марк
0:2
Первый тайм: 44'
Ход матча
3'
0:1
42'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Квакман
Дэйв
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
23
Гаари
Жюрьен
14
Локеза
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Квакман ДэйвПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Валвейк
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
18 матчей
72.2%
5.6%
22.2%
13 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
3.13
2.4
Среднее время на гол
28
37
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.94
1.78
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
46
50
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|26 (1)
|0.87
|Де Вит Дани
|9 (1)
|0.3
|Ван Боммел Рубен
|4
|0.13
|Сугавара Юкинари
|3
|0.1
|Мейнанс Свен
|3
|0.1
|Лахдо Майкель
|3
|0.1
|Класи Йорди
|2
|0.07
|Инди Мартинс
|1
|0.03
|Одгор Йенс
|1
|0.03
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.03
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.03
|Данташ Тьягу
|1
|0.03
|Поку Эрнест
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Белич Кристиян
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|9 (4)
|0.3
|Укили Яссин
|6
|0.2
|Мин Давид
|5 (1)
|0.17
|Нимейер Рёвен
|2
|0.07
|Стеванович Филип
|2
|0.07
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.03
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.03
|Клеонизе Денильо
|1
|0.03
|Локеза Крис
|1
|0.03
|Фелида Кевин
|1
|0.03
|Мейерс Арон
|0
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|6
|0
|Базур Рихедли
|5
|0
|Белич Кристиян
|5
|0
|Класи Йорди
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Мейнанс Свен
|2
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Аддай Джейден
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|8
|0
|Румерату Годфрид
|6
|1
|Укили Яссин
|5
|0
|Крамер Михил
|4
|0
|Вассен Этьенн
|2
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Леливелд Юлиан
|3
|0
|Гаари Жюрьен
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Локеза Крис
|2
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Валвейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
6
АЗ Алкмаар
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Валвейк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
21
12
АЗ Алкмаар
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Валвейк
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
25
18
Голы по времени матча
Забито
32
10
13 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
17 Не забивали 22
9
28%
2
20%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
1
3%
2
20%
31-45
7
22%
4
40%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
8
25%
2
20%
76-90
Пропущено
13
25
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 13
4
31%
2
8%
1-15
1
8%
8
32%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
4
31%
1
4%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
2
15%
7
28%
76-90
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
9%
1
6%
1-15
5
22%
4
24%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
6
26%
3
18%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
4
17%
3
18%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
4
19%
4
18%
31-45
3
14%
8
36%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
6
29%
6
27%
76-90
Забито
55
27
22 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 9
5 Не забивали 12
11
20%
3
11%
1-15
8
15%
4
15%
16-30
3
5%
5
19%
31-45
13
24%
7
26%
46-60
8
15%
3
11%
61-75
12
22%
5
19%
76-90
Пропущено
34
47
15 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 25
5
15%
2
4%
1-15
5
15%
10
21%
16-30
5
15%
7
15%
31-45
7
21%
9
19%
46-60
4
12%
6
13%
61-75
8
24%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4
АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1
Валвейк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1
Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Валвейк
Точный счет
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
5:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
114
104
510
68
114
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
77
78
311
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
1811
1712
821
920
128
524
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|95 - 17
|81
|2.
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|79 - 23
|69
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4.
|0:2 Заявка
|30
|15
|7
|8
|57 - 37
|52
|5.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|59 - 43
|46
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|64 - 60
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|43 - 37
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|41 - 40
|42
|9.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 41
|37
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 51
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|48 - 56
|33
|12.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|28 - 45
|33
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|40 - 60
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|2:0 Заявка
|30
|7
|6
|17
|31 - 50
|27
|16.
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|44 - 64
|25
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|0:2 Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 16
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 25
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|2:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|2:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 25
|11
|14.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|16.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|26 (12)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|26 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8