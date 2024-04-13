Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Локеза Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Валвейк

44' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Мин Давид из команды Валвейк . Классный гол!

41' Гус Ваутер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Валвейк

38' Удар от ворот произведет Валвейк

38' Мейнанс Свен не смог попасть в створ ударом издали

36' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

35' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Ван Боммел Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Павлидис Вангелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали

28' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

27' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Мин Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Мейнанс Свен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Сёнтьенс Матс получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Сёнтьенс Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Лутонда Тьерри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Валвейк

15' Сугавара Юкинари навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Оооо... вот это был удар! Мейнанс Свен должен был забить с этой позиции.

15' Хорошую попытку сделал Мейнанс Свен . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Сугавара Юкинари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Базур Рихедли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Валвейк

8' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

8' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Команда Валвейк забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

6' ШТАНГА! Так было близко к голу - Павлидис Вангелис нанес удар в каркас ворот!

6' Квакман Дэйв создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Гус Ваутер плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

3' Нимейер Рёвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Сёнтьенс Матс из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Удар от ворот произведет Валвейк

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Валвейк начинает с центра поля