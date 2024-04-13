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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Санкт-Галлен
1:1
Первый тайм: 43'
Ивердон
0'
0:1
4' Гол
Lizeiro
1:1
17' Гол
Дзанотти Маттиа
19' Желтая карточка
Christian Witzig
21' Желтая карточка
Шмидт Исаак
23' Желтая карточка
Фалльци Альберт

Ход матча

4'
0:1
Lizeiro
(Родригес Мауро)
17'
Дзанотти Маттиа
1:1
19'
Christian Witzig
 
21'
Шмидт Исаак
 
23'
Фалльци Альберт
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Ивердон
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Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
30
Руис
Виктор
III
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
40
Бернардони
Поль
23
Гуннарссон
Никлас
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
17
Азеведо
Рикардо
3
Каменович
Димитрие
7
Родригес
Мауро
5
Сеспедес
Борис
28
Lizeiro
88
Лунгой
Кристофер
81
Махиус
Аймен
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Ивердон
5-3-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Ивердон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
4:0
С
1:0
К
0:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:4

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 11 0.34
Жеббель Виллем 7 (1) 0.22
Стеванович Михайло 4 0.13
Фалльци Альберт 4 0.13
Шуберт Фабиан 3 0.09
Christian Witzig 2 (1) 0.06
Кинтилья Хорди 2 0.06
Дзанотти Маттиа 2 0.06
Гёртлер Лукас 2 0.06
Шмидт Исаак 2 0.06
Милошевич Йован 2 0.06
Фон Моос Юлиан 1 0.03
Тома Бастьен 1 0.03
Nikolaj Moeller 1 0.03
Красничи Альбин 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0
Руис Виктор III 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 9 0.28
Ташар Варол 6 0.19
Махиус Аймен 6 (1) 0.19
Сеспедес Борис 5 (2) 0.16
Evans Maurin 3 0.09
Сотье Антони 2 0.06
Лунгой Кристофер 2 0.06
Lizeiro 2 0.06
William Le Pogam 1 0.03
Азеведо Рикардо 1 0.03
Тижани Мохамед 1 0.03
Аке Марли 1 0.03
Клепач Михаель 1 0.03
Лусиф Хайтем 0 0
Родригес Мауро 0 0
Каменович Димитрие 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Brian Beyer 0 0
Корнесс Доминик 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 10 2
Christian Witzig 8 0
Фалльци Альберт 7 0
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Гёртлер Лукас 4 1
Станич Йозо 5 0
Abdoulay Diaby3 5 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Шмидт Исаак 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Жеббель Виллем 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Милошевич Йован 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 7 1
Лунгой Кристофер 7 1
Дель Фабро Дарио 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 4 1
Гуннарссон Никлас 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сеспедес Борис 4 0
Lizeiro 4 0
Каменович Димитрие 2 1
Сотье Антони 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Родригес Мауро 3 0
Аке Марли 3 0
Оморуйи Кевин 3 0
William Le Pogam 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Ивердон
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

9
10
Санкт-Галлен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Ивердон
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (3)
80% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

12
28
Санкт-Галлен
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (16)
32% (10)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
23% (7)
26% (8)
Ивердон
16.7%
83.3%
4 победы 20 поражений
Первый тайм
13% (4)
29% (9)
58% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

21
38

Голы по времени матча

Забито

33
12
19 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
7
21%
2
17%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
6
18%
2
17%
31-45
2
6%
4
33%
46-60
8
24%
2
17%
61-75
4
12%
2
17%
76-90

Пропущено

21
33
6 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
3
14%
3
9%
1-15
1
5%
11
33%
16-30
2
10%
6
18%
31-45
4
19%
2
6%
46-60
2
10%
4
12%
61-75
9
43%
7
21%
76-90

Забито

14
28
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
2
14%
7
25%
1-15
3
21%
3
11%
16-30
1
7%
2
7%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
5
36%
8
29%
76-90

Пропущено

22
25
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
4
18%
4
16%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
4
18%
6
24%
76-90

Забито

47
40
25 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
9
19%
9
23%
1-15
9
19%
3
8%
16-30
7
15%
4
10%
31-45
4
9%
10
25%
46-60
9
19%
4
10%
61-75
9
19%
10
25%
76-90

Пропущено

43
58
15 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 28
6
14%
5
9%
1-15
3
7%
15
26%
16-30
6
14%
10
17%
31-45
8
19%
6
10%
46-60
7
16%
9
16%
61-75
13
30%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0
Ивердон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0
Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Ивердон

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
11
5
1.5
10
6
4
12
2.5
5
11
3
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
1
14
2
13
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
22
9
13
18
1.5
11
20
6
25
2.5
5
26
4
27
3.5
1
30
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 31 17 8 6 61 - 29 59
2.
Лугано
 32 17 5 10 59 - 44 56
3.
Серветт
 31 15 9 7 51 - 36 54
4.
Цюрих
 32 12 12 8 44 - 34 48
5.
Винтертур
 31 12 10 9 53 - 54 46
6.
Санкт-Галлен
 1:1 32 12 9 11 48 - 44 45
7.
Люцерн
 31 12 7 12 38 - 41 43
8.
Лозанна
 32 10 10 12 43 - 46 40
9.
Ивердон
 1:1 32 10 8 14 40 - 60 38
10.
Базель
 31 10 6 15 38 - 49 36
11.
Грасcхоппер
 32 8 6 18 35 - 44 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 31 5 8 18 33 - 62 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 1:1 17 10 4 3 34 - 22 34
3.
Серветт
 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Ивердон
 1:1 16 9 4 3 28 - 25 31
6.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 6 8 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
6.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
7.
Лозанна
 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 1:1 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 16 2 3 11 12 - 26 9
12.
Ивердон
 1:1 16 1 4 11 12 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Ивердон
1.60
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5.20
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6.90
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