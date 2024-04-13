Тур: 32. Стадион: АФГ Арена.
5:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолLizeiro
1:1
17' ГолДзанотти Маттиа
19' Желтая карточкаChristian Witzig
21' Желтая карточкаШмидт Исаак
23' Желтая карточкаФалльци Альберт
2:1
49' ГолРуис Виктор
3:1
56' ГолАколо Чадрак
61' Желтая карточкаБернардони Поль
73' Желтая карточкаАзеведо Рикардо
4:1
84' ГолТома Бастьен
5:1
90' ПенальтиChristian Witzig
90'+4
Ход матча
4'
0:1
17'
1:1
19'
21'
23'
49'
2:1
56'
3:1
61'
73'
84'
4:1
90'
5:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
445 Количество передач 291
-
60 Владение мячом, % 40
33
Шмидт
Исаак
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Нападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Санкт-Галлен
Ивердон
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|12
|0.38
|Жеббель Виллем
|7 (1)
|0.22
|Стеванович Михайло
|4
|0.13
|Фалльци Альберт
|4
|0.13
|Christian Witzig
|3 (2)
|0.09
|Шуберт Фабиан
|3
|0.09
|Дзанотти Маттиа
|2
|0.06
|Кинтилья Хорди
|2
|0.06
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|Гёртлер Лукас
|2
|0.06
|Милошевич Йован
|2
|0.06
|Шмидт Исаак
|2
|0.06
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.03
|Руис Виктор III
|1
|0.03
|Nikolaj Moeller
|1
|0.03
|Красничи Альбин
|1
|0.03
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|9
|0.28
|Ташар Варол
|6
|0.19
|Махиус Аймен
|6 (1)
|0.19
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.16
|Evans Maurin
|3
|0.09
|Сотье Антони
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|2
|0.06
|Lizeiro
|2
|0.06
|William Le Pogam
|1
|0.03
|Азеведо Рикардо
|1
|0.03
|Тижани Мохамед
|1
|0.03
|Аке Марли
|1
|0.03
|Клепач Михаель
|1
|0.03
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Каменович Димитрие
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Корнесс Доминик
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|10
|2
|Christian Witzig
|8
|0
|Фалльци Альберт
|7
|0
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Гёртлер Лукас
|4
|1
|Станич Йозо
|5
|0
|Abdoulay Diaby3
|5
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Шмидт Исаак
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Милошевич Йован
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|7
|1
|Лунгой Кристофер
|7
|1
|Дель Фабро Дарио
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|4
|1
|Гуннарссон Никлас
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Lizeiro
|4
|0
|Каменович Димитрие
|2
|1
|Сотье Антони
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Родригес Мауро
|3
|0
|Аке Марли
|3
|0
|Оморуйи Кевин
|3
|0
|William Le Pogam
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Ивердон
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
9
11
Санкт-Галлен
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Ивердон
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
12
28
Санкт-Галлен
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (16)
34% (11)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
22% (7)
25% (8)
Ивердон
16%
84%
4 победы 21 поражение
Первый тайм
13% (4)
31% (10)
56% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
21
39
Голы по времени матча
Забито
38
13
20 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
15 Не забивали 21
7
18%
3
23%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
6
16%
2
15%
31-45
4
11%
4
31%
46-60
8
21%
2
15%
61-75
6
16%
2
15%
76-90
Пропущено
22
38
7 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
4
18%
3
8%
1-15
1
5%
12
32%
16-30
2
9%
6
16%
31-45
4
18%
4
11%
46-60
2
9%
4
11%
61-75
9
41%
9
24%
76-90
Забито
14
28
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
2
14%
7
25%
1-15
3
21%
3
11%
16-30
1
7%
2
7%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
5
36%
8
29%
76-90
Пропущено
22
25
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
4
18%
4
16%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
4
18%
6
24%
76-90
Забито
52
41
26 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
9
17%
10
24%
1-15
10
19%
3
7%
16-30
7
13%
4
10%
31-45
6
12%
10
24%
46-60
9
17%
4
10%
61-75
11
21%
10
24%
76-90
Пропущено
44
63
16 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 29
7
16%
5
8%
1-15
3
7%
16
25%
16-30
6
14%
10
16%
31-45
8
18%
8
13%
46-60
7
16%
9
14%
61-75
13
30%
30%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0
Ивердон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0
Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Ивердон
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
10 раз 63%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
5:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
124
125
106
512
511
413
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
115
213
115
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
239
1418
1121
725
527
527
131
230
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9