Тур: 30. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Alex Bos
1:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ресинк
Стейе
16
Налич
Ади
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
-
16 Налич АдиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланПолузащитник
- Нападающий
-
24 Маттуар ФезНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алмере Сити
Спарта Роттердам
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.83
2.17
Среднее время на гол
31
41
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
2.08
1.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
43
49
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|10 (3)
|0.34
|Катлайн Йоанн
|3
|0.1
|Хансен Корнелиус
|2
|0.07
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.07
|Якобс Йоей
|2
|0.07
|Китала Янн
|2
|0.07
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0.03
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.03
|Мбе Со Лоик
|1
|0.03
|Ресинк Стейе
|1
|0.03
|Пост Данни
|1
|0.03
|Пенья Альваро
|1
|0.03
|Налич Ади
|1
|0.03
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|9 (3)
|0.31
|Версейрен Арно
|8
|0.28
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.17
|Брим Шарль-Андреас
|4
|0.14
|Саито Коки
|3
|0.1
|Негли Камиель
|3
|0.1
|Клемент Пелле
|2
|0.07
|Вриндс Барт
|2
|0.07
|Мито Шунсуке
|2
|0.07
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.03
|Метиньо
|1
|0.03
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0.03
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|6
|1
|Якобс Йоей
|7
|0
|Флоранюс Шерел
|6
|0
|Копмейнерс Пер
|6
|0
|Робине Тома
|4
|1
|Ресинк Стейе
|5
|0
|Барбе Тео
|4
|0
|Пенья Альваро
|3
|0
|Китала Янн
|3
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0
|Ван Дайвен Джейсон
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Гузман Джонатан
|5
|0
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Клемент Пелле
|4
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Метиньо
|3
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Hamza el Dahri
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Спарта Роттердам
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
5
Алмере Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Спарта Роттердам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
11
19
Алмере Сити
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Спарта Роттердам
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
18
19
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
4
20%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
5
38%
4
20%
76-90
Пропущено
23
17
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
13%
3
18%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
1
4%
4
24%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
7
30%
3
18%
61-75
9
39%
3
18%
76-90
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
20%
1
5%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
3
20%
4
18%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
27%
5
23%
76-90
Пропущено
22
24
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
23%
4
17%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
2
9%
6
25%
46-60
6
27%
3
13%
61-75
5
23%
7
29%
29%
76-90
Забито
28
42
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
4
14%
3
7%
1-15
4
14%
4
10%
16-30
6
21%
8
19%
31-45
1
4%
12
29%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
9
32%
9
21%
76-90
Пропущено
45
41
15 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 22
8
18%
7
17%
1-15
4
9%
6
15%
16-30
3
7%
5
12%
31-45
3
7%
7
17%
46-60
13
29%
6
15%
61-75
14
31%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2
Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Амстердамсхе - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 1:4
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1
Результаты матчей
Алмере Сити
Спарта Роттердам
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
123
311
69
113
213
113
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
312
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
227
623
1118
128
524
128
425
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|95 - 17
|81
|2.
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|79 - 23
|69
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|60 - 37
|55
|5.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|59 - 43
|46
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|64 - 60
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|43 - 37
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|41 - 40
|42
|9.
|0:1 Заявка
|30
|10
|7
|13
|42 - 42
|37
|10.
|1:0 Заявка
|30
|8
|12
|10
|29 - 45
|36
|11.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 51
|35
|12.
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|48 - 56
|33
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|40 - 60
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|44 - 64
|25
|16.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|31 - 53
|24
|17.
|Заявка
|30
|4
|7
|19
|30 - 74
|19
|18.
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|22 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 25
|21
|12.
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 22
|18
|13.
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|5.
|0:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 18
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 36
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|27 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|26 (12)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8