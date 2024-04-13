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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 4222 Главный судья: Alex Bos
Алмере Сити
2:3
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
1:0
5' Гол
Катлайн Йоанн
1:1
19' Гол
Леуритсен Тобиас
1:2
28' Гол
Ван дер Кюст Джевенсио
40' Желтая карточка
Флоранюс Шерел
58' Желтая карточка
Ресинк Стейе
66' Желтая карточка
Копмейнерс Пер
2:2
87' Гол
Робине Тома
2:3
88' Гол
Версейрен Арно
90'+6

Ход матча

5'
Катлайн Йоанн
(Робине Тома)
1:0
19'
1:1
Леуритсен Тобиас
(Бакари Саид)
28'
1:2
Ван дер Кюст Джевенсио
(Саито Коки)
32'
Ван ла Парра Райив
Налич Ади
 
40'
Флоранюс Шерел
 
46'
Якобс Йоей
Пенья Альваро
 
58'
Ресинк Стейе
 
66'
Копмейнерс Пер
 
69'
Барбе Тео
Флоранюс Шерел
 
75'
Ван Дайвен Джейсон
Катлайн Йоанн
 
75'
Хансен Корнелиус
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
 
80'
 
Негли Камиель
Мито Шунсуке
87'
 
Де Гузман Джонатан
Клемент Пелле
87'
Робине Тома
(Барбе Тео)
2:2
88'
2:3
Версейрен Арно
(Леуритсен Тобиас)
89'
 
Мейссен Рик
Саито Коки

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 371 Количество передач 406
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
18
Радлингер
Самуэль
20
Акуджоби
Хамди
4
Ван
Брюген
Дамиан
2
Флоранюс
Шерел
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
19
Катлайн
Йоанн
28
Ресинк
Стейе
15
Копмейнерс
Пер
6
Пенья
Альваро
9
Робине
Тома
16
Налич
Ади
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Метиньо
8
Клемент
Пелле
7
Мито
Шунсуке
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
Алмере Сити
5-3-2
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
Спарта Роттердам

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:2
ПД
1:3
ПД
6:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
2:4
ПД
0:3
ПД
4:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.83
2.17

Среднее время на гол

31
41

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

2.08
1.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

43
49

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 11 (3) 0.37
Катлайн Йоанн 4 0.13
Хансен Корнелиус 2 0.07
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.07
Якобс Йоей 2 0.07
Китала Янн 2 0.07
Дёйвестейн Лансе 1 0.03
Ван ла Парра Райив 1 0.03
Мбе Со Лоик 1 0.03
Ресинк Стейе 1 0.03
Пост Данни 1 0.03
Пенья Альваро 1 0.03
Налич Ади 1 0.03
Копмейнерс Пер 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Барбе Тео 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 10 (3) 0.33
Версейрен Арно 9 0.3
Китолано Джошуа 5 (2) 0.17
Брим Шарль-Андреас 4 0.13
Саито Коки 3 0.1
Негли Камиель 3 0.1
Клемент Пелле 2 0.07
Вриндс Барт 2 0.07
Мито Шунсуке 2 0.07
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0.03
Де Гузман Джонатан 1 0.03
Метиньо 1 0.03
Эрдхёйзен Майк 1 0.03
Ван Крой Вито 0 0
Бакари Саид 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 6 1
Флоранюс Шерел 7 0
Якобс Йоей 7 0
Копмейнерс Пер 7 0
Ресинк Стейе 6 0
Робине Тома 4 1
Барбе Тео 4 0
Пенья Альваро 3 0
Китала Янн 3 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Налич Ади 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Ван Дайвен Джейсон 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 5 0
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Клемент Пелле 4 0
Вриндс Барт 3 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Метиньо 3 0
Китолано Джошуа 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Hamza el Dahri 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Спарта Роттердам
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

8
5
Алмере Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Спарта Роттердам
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

11
19
Алмере Сити
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Спарта Роттердам
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

18
21

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

15
23
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
2
13%
2
9%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
6
40%
5
22%
76-90

Пропущено

26
19
8 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
12%
4
21%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
7
27%
3
16%
61-75
10
38%
4
21%
76-90

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
20%
1
5%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
3
20%
4
18%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
27%
5
23%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
23%
4
17%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
2
9%
6
25%
46-60
6
27%
3
13%
61-75
5
23%
7
29%
29%
76-90

Забито

30
45
15 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
5
17%
3
7%
1-15
4
13%
6
13%
16-30
6
20%
8
18%
31-45
1
3%
12
27%
46-60
4
13%
6
13%
61-75
10
33%
10
22%
76-90

Пропущено

48
43
17 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
8
17%
8
19%
1-15
6
13%
6
14%
16-30
3
6%
5
12%
31-45
3
6%
7
16%
46-60
13
27%
6
14%
61-75
15
31%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2
Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Амстердамсхе - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 1:4
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1

Результаты матчей

Алмере Сити
Спарта Роттердам

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
5
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
4
4 раза 13%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
6
9
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
23
7
7
23
1.5
12
18
1
29
2.5
6
24
1
29
3.5
4
26
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 30 26 3 1 95 - 17 81
2.
Фейеноорд
 Заявка 29 21 6 2 79 - 23 69
3.
Твенте
 Заявка 29 18 6 5 55 - 28 60
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 30 16 7 7 60 - 37 55
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 29 12 10 7 59 - 43 46
6.
Аякс
 Заявка 29 12 9 8 64 - 60 45
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 29 11 9 9 43 - 37 42
8.
Утрехт
 Заявка 29 11 9 9 41 - 40 42
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 30 11 7 12 45 - 43 40
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 29 9 8 12 34 - 51 35
11.
Херенвен
 Заявка 29 9 6 14 48 - 56 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 30 7 12 11 30 - 48 33
13.
Хераклес
 Заявка 29 9 5 15 40 - 60 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Эксельсиор
 Заявка 30 5 10 15 44 - 64 25
16.
Валвейк
 Заявка 30 6 6 18 31 - 53 24
17.
Волендам
 Заявка 30 4 7 19 30 - 74 19
18.
Витесс
 Заявка 30 4 5 21 22 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
11.
Херенвен
 Заявка 15 6 3 6 29 - 25 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Алмере Сити
 Заявка 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
6.
Утрехт
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 4 5 5 13 - 20 17
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
16.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 15 1 5 9 16 - 36 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 27 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 26 (12)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 13
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
Весь список
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