Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Г О О О О Л - Робине Тома забивает с правой ноги!

87' Барбе Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Йоей Якобс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

82' Йоей Якобс нанес удар, но тот был заблокирован.

82' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Радлингер Самуэль взял и забрал мяч на выходе

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

75' Катлайн Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

74' Робине Тома создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Команда Спарта Роттердам довольна результатом к этому моменту.

71' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Хорошую попытку сделал Ван Брюген Дамиан . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

70' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Метиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Эрдхёйзен Майк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Пеер Копмейнерс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой слева.

64' Клемент Пелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

62' Радлингер Самуэль взял и забрал мяч на выходе

62' Мито Шунсуке не смог попасть в створ ударом издали

62' Версейрен Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ресинк Стейе тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

57' Радлингер Самуэль взял и забрал мяч на выходе

56' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

55' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

54' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

53' Клемент Пелле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

52' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

52' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Флоранюс Шерел не смог попасть в створ ударом издали

48' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.

46' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Пенья Альваро уходит с поля и его заменяет Йоей Якобс