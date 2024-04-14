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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
0:0
Первый тайм: 31'
Цинциннати
0'
18' Желтая карточка
Орельяно Лука
21' Желтая карточка
Йедлин Деандре
29' Желтая карточка
Уотерман Джоэл

Ход матча

18'
 
Орельяно Лука
21'
 
Йедлин Деандре
26'
Мартинес Хосеф
Коккаро Матиас
 
29'
Уотерман Джоэл
 
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Цинциннати
3.35
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3.50
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3.05
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Все Коэффициенты
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
3
Хоакин
Соса
22
Тейшейра
Руан
44
Эдвардс
Рахим
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самюэль
10
Дюк
Брайс
9
Коккаро
Матиас
11
Ласситер
Ариэль
1
Канн
Алек
12
Робинсон
Майлз
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
7
Кубо
Юя
10
Акоста
Лусиано
9
Бупендза
Аарон
ФК Монреаль
3-4-1-2
Цинциннати
3-4-2-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Цинциннати

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
4:3
М
3:4
М
0:0
М
5:4
М
1:2
М
0:1
М
2:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

2
2.2

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

2.11
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
50

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коккаро Матиас 3 (2) 0.43
Мартинес Хосеф 1 0.14
Фернандо Алварез 1 0.14
Янков Доминик 1 0.14
Сунуси Ибрахим 1 0.14
Вильсен Жюль-Антони 1 0.14
Тейшейра Руан 0 0
Ласситер Ариэль 0 0
Шуэньер Матьё 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 2 0.25
Кубо Юя 2 0.25
Бупендза Аарон 2 0.25
Робинсон Майлз 1 0.13
Йедлин Деандре 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 1 1
Салиба Натан 1 1
Шуэньер Матьё 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Уотерман Джоэл 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Янков Доминик 1 0
Зухир Рида 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 3 0
Нвободо Обинна 3 0
Кубо Юя 2 0
Йедлин Деандре 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Буха Павел 2 0
Орельяно Лука 2 0
Миазга Мэтт 1 0
Бэрд Кори 1 0
Мерфи Ян 1 0
Челентано Роман 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
ФК Монреаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Цинциннати
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

5
1
ФК Монреаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
38%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

13
2
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
50%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
54%
0
0%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
38%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
7
54%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3
Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Цинциннати
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2
Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2

Результаты матчей

ФК Монреаль
Цинциннати

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
1
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 2 4 1 12 - 10 10
8.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 2 3 3 16 - 16 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 2 3 9 - 7 5
13.
Даллас
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
2.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 9 13
3.
Цинциннати
 0:0 Заявка 8 3 4 1 7 - 5 13
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Интер Майами
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
7.
Торонто
 0:0 Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
9.
Шарлотт
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 6 9
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
12.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 9 6
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
15.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Шарлотт
 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торонто
 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
10.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Цинциннати
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
5.
Торонто
 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
6.
Интер Майами
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
9.
Коламбус Крю
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (2)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Сент-Луис Сити Тотлэнд Томас 4
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Цинциннати
3.35
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3.50
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