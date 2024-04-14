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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
2:1
Конец матча
Цинциннати
0'
18' Желтая карточка
Орельяно Лука
23' Желтая карточка
Йедлин Деандре
29' Желтая карточка
Уотерман Джоэл
34' Желтая карточка
Пьетт Самюэль
39' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
1:0
45' Гол
Мартинес Хосеф
1:1
58' Гол
Кубо Юя
2:1
62' Гол
Ласситер Ариэль
66' Желтая карточка
Мерфи Ян
90'+6
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
3
Хоакин
Соса
22
Тейшейра
Руан
44
Эдвардс
Рахим
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самюэль
10
Дюк
Брайс
9
Коккаро
Матиас
11
Ласситер
Ариэль
1
Канн
Алек
12
Робинсон
Майлз
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
7
Кубо
Юя
10
Акоста
Лусиано
9
Бупендза
Аарон
ФК Монреаль
3-4-1-2
Цинциннати
3-4-2-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Цинциннати

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
4:3
М
3:4
М
0:0
М
5:4
М
1:2
М
0:1
М
2:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

2
2.2

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

2.11
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
50

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коккаро Матиас 3 (2) 0.43
Мартинес Хосеф 2 0.29
Ласситер Ариэль 1 0.14
Фернандо Алварез 1 0.14
Янков Доминик 1 0.14
Сунуси Ибрахим 1 0.14
Вильсен Жюль-Антони 1 0.14
Тейшейра Руан 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Шуэньер Матьё 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Юя 3 0.38
Акоста Лусиано 2 0.25
Бупендза Аарон 2 0.25
Робинсон Майлз 1 0.13
Йедлин Деандре 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 2 1
Уотерман Джоэл 3 0
Салиба Натан 1 1
Шуэньер Матьё 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Янков Доминик 1 0
Зухир Рида 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 3 0
Нвободо Обинна 3 0
Кубо Юя 2 0
Йедлин Деандре 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Буха Павел 2 0
Орельяно Лука 2 0
Мерфи Ян 2 0
Миазга Мэтт 1 0
Бэрд Кори 1 0
Челентано Роман 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
ФК Монреаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Цинциннати
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

5
1
ФК Монреаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
38%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

13
2
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
50%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
54%
0
0%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
38%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
7
54%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3
Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Цинциннати
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2
Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2

Результаты матчей

ФК Монреаль
Цинциннати

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
1
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
2.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 8 2 5 1 13 - 11 11
8.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 2 3 3 16 - 16 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
2.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
3.
Интер Майами
 1:1 Заявка 9 3 4 2 17 - 13 13
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
5.
Цинциннати
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
9.
Торонто
 Заявка 8 3 1 4 8 - 12 10
10.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 8 2 4 2 12 - 12 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
12.
Орландо Сити
 3:2 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
8.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
11.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
Интер Майами
 1:1 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 3:2 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
3.
Цинциннати
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
5.
Интер Майами
 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
6.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Орландо Сити
 3:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
9.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
  • 62'
    Мартинес Хосеф сделал результативную передачу.
  • 62'
    Г О О О О Л - Ласситер Ариэль бьет в цель!
  • 58'
    Акоста Лусиано сделал результативную передачу.
  • 58'
    Г О О О О Л - Кубо Юя бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Эдвардс Рахим сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
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