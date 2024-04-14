Тур: 1. Стадион: Сапуто.
2:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаОрельяно Лука
23' Желтая карточкаЙедлин Деандре
29' Желтая карточкаУотерман Джоэл
34' Желтая карточкаПьетт Самюэль
39' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
1:0
45' ГолМартинес Хосеф
1:1
58' ГолКубо Юя
2:1
62' ГолЛасситер Ариэль
66' Желтая карточкаМерфи Ян
90'+6
Ход матча
18'
23'
29'
34'
39'
45'
1:0
58'
1:1
62'
66'
72'
10
Дюк
Брайс
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
20
Буха
Павел
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
ФК Монреаль
Цинциннати
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
2
2.2
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
2.11
1.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
50
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.43
|Мартинес Хосеф
|2
|0.29
|Ласситер Ариэль
|1
|0.14
|Фернандо Алварез
|1
|0.14
|Янков Доминик
|1
|0.14
|Сунуси Ибрахим
|1
|0.14
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0.14
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Шуэньер Матьё
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Юя
|3
|0.38
|Акоста Лусиано
|2
|0.25
|Бупендза Аарон
|2
|0.25
|Робинсон Майлз
|1
|0.13
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Рахим
|2
|1
|Уотерман Джоэл
|3
|0
|Салиба Натан
|1
|1
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Коккаро Матиас
|1
|0
|Янков Доминик
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лусиано
|3
|0
|Нвободо Обинна
|3
|0
|Кубо Юя
|2
|0
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Буха Павел
|2
|0
|Орельяно Лука
|2
|0
|Мерфи Ян
|2
|0
|Миазга Мэтт
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
ФК Монреаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Цинциннати
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
5
1
ФК Монреаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
38%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
13
2
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
50%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
54%
0
0%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
38%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
7
54%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3
Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Цинциннати
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2
Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2
Результаты матчей
ФК Монреаль
Цинциннати
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
21
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
33
25
24
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|7.
|1:1 Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 16
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|3.
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|10.
|2:3 Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|12.
|3:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|11.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|2:3 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|3:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|5.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|6.
|2:3 Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|3:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|9.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3