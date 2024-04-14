Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
1:1
Первый тайм: 31'
Ход матча
5'
1:0
28'
12
Антли
Коннер
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
24
Смит
Кайл
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Антли КоннерЗащитник
-
22 Эррера АаронПолузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Орландо Сити
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
52.6%
10.5%
36.9%
10 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.11
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.58
1.37
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
65
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|6
|0.75
|Страуд Джаред
|1
|0.13
|Клих Матеуш
|1 (1)
|0.13
|Сантуш Педру
|1
|0.13
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0.13
|Флетчер Кристиан
|1
|0.13
|Эррера Аарон
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|2
|0.29
|Лодейро Николас
|1
|0.14
|Линн Джек
|1
|0.14
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
|Охеда Мартин
|0
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|4
|0
|Эррера Аарон
|4
|0
|Сантуш Педру
|2
|1
|Страуд Джаред
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Бентеке Кристиан
|1
|0
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|Маквей Кристофер
|1
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Хопкинс Джексон
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Маррелл Джейкоб
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Ангуло Иван
|1
|0
|Макгуайр Дункан
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Орландо Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
2
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Орландо Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
3
43%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
4
33%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2
Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Орландо Сити
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
34
24
16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 16
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 7
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|15.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|6.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|4.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|5.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|1:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|8.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|13.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (2)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Сент-Луис Сити
|Тотлэнд Томас
|4
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2