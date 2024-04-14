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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
1:1
Первый тайм: 31'
Орландо Сити

Ход матча

5'
Бентеке Кристиан
(Клих Матеуш)
1:0
28'
1:1
Тоурхалльссон Дагюр Дан
(Ангуло Иван)
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Орландо Сити
2.02
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4.80
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6.55
Все Коэффициенты
24
Боно
Александер
97
Маквей
Кристофер
3
Бартлетт
Лукас
12
Антли
Коннер
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
25
Хопкинс
Джексон
11
Дахоме
Кристиан
8
Страуд
Джаред
20
Бентеке
Кристиан
27
Флетчер
Кристиан
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
4
Брекало
Давид
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
11
Охеда
Мартин
10
Торрес
Факундо
77
Ангуло
Иван
9
Муриэль
Луис
Ди Си Юнайтед
3-4-3
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Орландо Сити

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

52.6%
10.5%
36.9%
10 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:3
М
1:1
М
2:1
М
3:5
М
2:1
М
0:1
М
1:0
М
1:2
М
3:2
ОК
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:0
М
4:2
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
0:1
М
0:1

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.11

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.58
1.37

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
65

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 6 0.75
Страуд Джаред 1 0.13
Клих Матеуш 1 (1) 0.13
Сантуш Педру 1 0.13
Ку-Дипьетро Теодор 1 0.13
Флетчер Кристиан 1 0.13
Эррера Аарон 0 0
Антли Коннер 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 2 0.29
Лодейро Николас 1 0.14
Линн Джек 1 0.14
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Охеда Мартин 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 4 0
Эррера Аарон 4 0
Сантуш Педру 2 1
Страуд Джаред 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Бентеке Кристиан 1 0
Дахоме Кристиан 1 0
Маквей Кристофер 1 0
Ку-Дипьетро Теодор 1 0
Пелтола Матти 1 0
Хопкинс Джексон 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Маррелл Джейкоб 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 2 0
Фелипе 2 0
Вильдер Картахена 1 0
Смит Кайл 1 0
Ангуло Иван 1 0
Макгуайр Дункан 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Орландо Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Орландо Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
3
43%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
4
33%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2
Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Орландо Сити

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 2 4 1 12 - 10 10
8.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 2 3 3 16 - 16 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 2 3 9 - 7 5
13.
Даллас
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
2.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 9 13
3.
Цинциннати
 0:0 Заявка 8 3 4 1 7 - 5 13
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Интер Майами
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
7.
Торонто
 0:0 Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
9.
Шарлотт
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 6 9
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
12.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 9 6
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
15.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Шарлотт
 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торонто
 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
10.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Цинциннати
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
5.
Торонто
 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
6.
Интер Майами
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
9.
Коламбус Крю
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (2)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
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Топ нарушителей
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Сент-Луис Сити Тотлэнд Томас 4
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Орландо Сити
2.02
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4.80
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6.55
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