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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
2:3
Конец матча
Орландо Сити
0'
1:0
5' Гол
Бентеке Кристиан
1:1
28' Гол
Тоурхалльссон Дагюр Дан
42' Желтая карточка
Вильдер Картахена
42' Желтая карточка
Эррера Аарон
45' Желтая карточка
Антли Коннер
45' Желтая карточка
Дахоме Кристиан
45' Желтая карточка
Хопкинс Джексон
49' Желтая карточка
Клих Матеуш
55' Желтая карточка
Тоурхалльссон Дагюр Дан
55' Желтая карточка
Брекало Давид
2:1
66' Гол
Пирани Габриэл
2:2
82' Гол
Брекало Давид
88' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
2:3
90' Гол
Макгуайр Дункан
90'+15
24
Боно
Александер
97
Маквей
Кристофер
3
Бартлетт
Лукас
12
Антли
Коннер
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
25
Хопкинс
Джексон
11
Дахоме
Кристиан
8
Страуд
Джаред
20
Бентеке
Кристиан
27
Флетчер
Кристиан
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
4
Брекало
Давид
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
11
Охеда
Мартин
10
Торрес
Факундо
77
Ангуло
Иван
9
Муриэль
Луис
Ди Си Юнайтед
3-4-3
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Орландо Сити

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

52.6%
10.5%
36.9%
10 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:3
М
1:1
М
2:1
М
3:5
М
2:1
М
0:1
М
1:0
М
1:2
М
3:2
ОК
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:0
М
4:2
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
0:1
М
0:1

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.11

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.58
1.37

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
65

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 6 0.75
Страуд Джаред 1 0.13
Клих Матеуш 1 (1) 0.13
Сантуш Педру 1 0.13
Ку-Дипьетро Теодор 1 0.13
Пирани Габриэл 1 0.13
Флетчер Кристиан 1 0.13
Эррера Аарон 0 0
Антли Коннер 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 3 0.43
Лодейро Николас 1 0.14
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.14
Брекало Давид 1 0.14
Линн Джек 1 0.14
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Торрес Факундо 0 0
Охеда Мартин 0 0
Ангуло Иван 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 5 0
Эррера Аарон 5 0
Сантуш Педру 2 1
Бентеке Кристиан 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Страуд Джаред 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Хопкинс Джексон 2 0
Маквей Кристофер 1 0
Антли Коннер 1 0
Ку-Дипьетро Теодор 1 0
Пелтола Матти 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Маррелл Джейкоб 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильдер Картахена 2 0
Янссон Робин 2 0
Фелипе 2 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Ангуло Иван 1 0
Макгуайр Дункан 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
0
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Орландо Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Орландо Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
44%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
5
36%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
33%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2
Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Орландо Сити

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 12 12
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 2 4 2 14 - 13 10
9.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 2 3 3 16 - 16 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 8 1 0 7 10 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
2.
Интер Майами
 Заявка 9 4 3 2 19 - 14 15
3.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
5.
Цинциннати
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
9.
Торонто
 Заявка 8 3 1 4 8 - 12 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 2 4 2 12 - 12 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
3.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 8 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
3.
Цинциннати
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Орландо Сити
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
9.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 6 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Месси Лионель 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Хопкинс Джексон получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Дахоме Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Conner Antley получил желтую карточку от судьи
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