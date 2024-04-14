Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
2:3
Конец матча
0'
1:0
5' ГолБентеке Кристиан
1:1
28' ГолТоурхалльссон Дагюр Дан
42' Желтая карточкаВильдер Картахена
42' Желтая карточкаЭррера Аарон
45' Желтая карточкаАнтли Коннер
45' Желтая карточкаДахоме Кристиан
45' Желтая карточкаХопкинс Джексон
49' Желтая карточкаКлих Матеуш
55' Желтая карточкаТоурхалльссон Дагюр Дан
55' Желтая карточкаБрекало Давид
2:1
66' ГолПирани Габриэл
2:2
82' ГолБрекало Давид
88' Желтая карточкаБентеке Кристиан
2:3
90' ГолМакгуайр Дункан
90'+15
Ход матча
5'
1:0
28'
42'
45'
45'
45'
49'
55'
66'
82'
2:2
87'
88'
90'
12
Антли
Коннер
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
24
Смит
Кайл
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Антли КоннерЗащитник
-
22 Эррера АаронПолузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Орландо Сити
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
52.6%
10.5%
36.9%
10 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.11
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.58
1.37
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
65
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|6
|0.75
|Страуд Джаред
|1
|0.13
|Клих Матеуш
|1 (1)
|0.13
|Сантуш Педру
|1
|0.13
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0.13
|Пирани Габриэл
|1
|0.13
|Флетчер Кристиан
|1
|0.13
|Эррера Аарон
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|3
|0.43
|Лодейро Николас
|1
|0.14
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.14
|Брекало Давид
|1
|0.14
|Линн Джек
|1
|0.14
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
|Торрес Факундо
|0
|0
|Охеда Мартин
|0
|0
|Ангуло Иван
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|5
|0
|Эррера Аарон
|5
|0
|Сантуш Педру
|2
|1
|Бентеке Кристиан
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Страуд Джаред
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Хопкинс Джексон
|2
|0
|Маквей Кристофер
|1
|0
|Антли Коннер
|1
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Маррелл Джейкоб
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильдер Картахена
|2
|0
|Янссон Робин
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
|Ангуло Иван
|1
|0
|Макгуайр Дункан
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
0
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Орландо Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
2
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Орландо Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
8
2
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
44%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
3
25%
3
43%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
5
36%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
33%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2
Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Орландо Сити
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
44
34
17
16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 16
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 14
|15
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|12.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|2.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|3.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|9.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Месси Лионель
|5 (2)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3