Тур: 1. Стадион: Тойота.
0:0
Конец матча
Ход матча
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
11
Сили
Данте
18
Фрейзер
Лиам
31
Анса
Юджин
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
-
11 Сили ДантеЗащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Анса ЮджинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
99 Сали ЭнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
33 Бейкер КодиЗащитник
- Защитник
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Даллас
Сиэтл Саундерс
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
55.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 17 побед
43 матча
25.6%
27.9%
46.5%
11 побед 12 ничьих 20 побед
Первый тайм
30.2%
41.9%
27.9%
13 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
18.6%
41.9%
39.5%
8 побед 18 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
14
Голов в среднем за матч
1.48
0.64
Среднее время на гол
60
141
Всего голов
45
19
Голов в среднем за матч
2.05
0.9
Среднее время на гол
44
99
Всего голов
76
33
Голов в среднем за матч
1.77
0.77
Тотал матчей
2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
50
117
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анса Юджин
|1
|0.14
|Муса Петар
|1
|0.14
|Феррейра Хесус
|1
|0.14
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.14
|Льетгет Себастьян
|1
|0.14
|Сили Данте
|1
|0.14
|Джункуа Сэм
|0
|0
|Камунго Бернард
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|4 (3)
|0.57
|Мусовски Дэниел
|1
|0.14
|Моррис Джордан
|1
|0.14
|Рольдан Александер
|1
|0.14
|Тевес Дилан
|1
|0.14
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.14
|Руснак Альберт
|0
|0
|Ролдан Кристиан
|0
|0
|Раген Джексон
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арриола Пол
|2
|0
|Фрейзер Лиам
|2
|0
|Сили Данте
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Раген Джексон
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Моррис Джордан
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Рольдан Александер
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Даллас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
6
Даллас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1
Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1
Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1
Результаты матчей
Даллас
Сиэтл Саундерс
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Даллас
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
16
25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 16
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 14
|15
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|12.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|2.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|3.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|9.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Месси Лионель
|5 (2)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3