  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
0:0
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
45' Желтая карточка
Сили Данте
73' Желтая карточка
Арриола Пол
90'+4
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
3
Гонсалес
Омар
29
Джункуа
Сэм
7
Арриола
Пол
11
Сили
Данте
18
Фрейзер
Лиам
6
Дельгадо
Патриксон
8
Льетгет
Себастьян
31
Анса
Юджин
9
Муса
Петар
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
18
Варгас
Обед
8
Атенсио
Джошуа
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Даллас
3-4-2-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Сиэтл Саундерс

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
55.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 17 побед

43 матча

25.6%
27.9%
46.5%
11 побед 12 ничьих 20 побед

Первый тайм

30.2%
41.9%
27.9%
13 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.6%
41.9%
39.5%
8 побед 18 ничьих 17 побед

История матчей

М
1:0
М
3:1
М
2:0
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
4:3
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
4:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
2:1
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
0:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:1

Голы

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

1.48
0.64

Среднее время на гол

60
141

Всего голов

45
19

Голов в среднем за матч

2.05
0.9

Среднее время на гол

44
99

Всего голов

76
33

Голов в среднем за матч

1.77
0.77

Тотал матчей

2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

50
117

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анса Юджин 1 0.14
Муса Петар 1 0.14
Феррейра Хесус 1 0.14
Ильяраменди Асьер 1 0.14
Льетгет Себастьян 1 0.14
Сили Данте 1 0.14
Джункуа Сэм 0 0
Камунго Бернард 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 4 (3) 0.57
Мусовски Дэниел 1 0.14
Моррис Джордан 1 0.14
Рольдан Александер 1 0.14
Тевес Дилан 1 0.14
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.14
Руснак Альберт 0 0
Ролдан Кристиан 0 0
Раген Джексон 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арриола Пол 2 0
Фрейзер Лиам 2 0
Сили Данте 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Пас Мартен 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Раген Джексон 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Моррис Джордан 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Рольдан Александер 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0

Результаты матчей

Даллас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Даллас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6
Даллас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1
Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1
Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1

Результаты матчей

Даллас
Сиэтл Саундерс

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Даллас
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 12 12
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 2 4 2 14 - 13 10
9.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 2 3 3 16 - 16 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 8 1 0 7 10 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
2.
Интер Майами
 Заявка 9 4 3 2 19 - 14 15
3.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
5.
Цинциннати
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
9.
Торонто
 Заявка 8 3 1 4 8 - 12 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 2 4 2 12 - 12 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
3.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 8 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
3.
Цинциннати
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Орландо Сити
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
9.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 6 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Месси Лионель 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
  • 65'
    Атенсио Джошуа уходит с поля. Жуан Паулу выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Данте Сили получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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