Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
0:1
Второй тайм: 48'
0'
23' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
0:1
38' Гол в свои воротаБран Алехандро
40' Желтая карточкаМикаэль
Ход матча
38'
0:1
40'
24
Бачарач
Уго
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
11
Чжон
Сан
Бин
22
Пукки
Теэму
12
Кларк
Стив
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Бачарач УгоЗащитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Eric Ramsay
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 МикаэльЗащитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
-
26 Силла УсманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
20 матчей
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
23
4
Голов в среднем за матч
1.92
0.5
Среднее время на гол
46
180
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.75
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
51
94
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|2
|0.29
|Олувасейи Тани
|2
|0.29
|Пукки Теэму
|2
|0.29
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.29
|Бран Алехандро
|1
|0.14
|Чжон Сан Бин
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Росалес Джозеф
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|3
|0.43
|Феррейра Карлос III
|1
|0.14
|Смит Брэд
|1
|0.14
|Эскобар Франко
|1
|0.14
|Сегал Габриэль
|1
|0.14
|Карраскилья Адальберто
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Басси Амине
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|2
|1
|Трапп Уилл
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Кларк Кейден
|2
|0
|Боксолл Михаэл
|1
|0
|Ариага Кервин
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Олувасейи Тани
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|2
|0
|Карраскилья Адальберто
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Микаэль
|1
|0
|Феррейра Карлос III
|1
|0
|Артур Хосе
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хьюстон Динамо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Миннесота Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хьюстон Динамо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
4
Миннесота Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Хьюстон Динамо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
75%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
56%
3
43%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3
Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0
Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|7.
|1:1 Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 16
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|3.
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|10.
|2:3 Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|12.
|3:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|11.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|2:3 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|3:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|5.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|6.
|2:3 Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|3:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|9.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3