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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
1:2
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
23' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
0:1
38' Гол в свои ворота
Бран Алехандро
40' Желтая карточка
Микаэль
56' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
1:1
70' Гол
Фрагапане Франко
74' Желтая карточка
Ковальчик Себастьян
1:2
77' Гол
Ковальчик Себастьян
88' Желтая карточка
Стирс Дэниэл
90'+11
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
24
Бачарач
Уго
2
Паделфорд
Девин
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
25
Бран
Алехандро
11
Чжон
Сан
Бин
22
Пукки
Теэму
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
4
Бартлоу
Итан
5
Стирс
Дэниэл
20
Карраскилья
Адальберто
6
Артур
Хосе
15
Блессинг
Латиф
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
27
Ковальчик
Себастьян
Миннесота Юнайтед
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

20 матчей

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

М
0:3
ОК
4:0
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:0
М
1:2
М
2:0
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
2:0
ОК
2:3
М
1:0
М
3:0
ОК
1:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
2:2

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

23
4

Голов в среднем за матч

1.92
0.5

Среднее время на гол

46
180

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.75
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

51
94

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 2 0.29
Олувасейи Тани 2 0.29
Пукки Теэму 2 0.29
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.29
Фрагапане Франко 1 0.14
Бран Алехандро 1 0.14
Чжон Сан Бин 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Росалес Джозеф 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 3 0.43
Феррейра Карлос III 1 0.14
Смит Брэд 1 0.14
Эскобар Франко 1 0.14
Ковальчик Себастьян 1 0.14
Сегал Габриэль 1 0.14
Карраскилья Адальберто 0 0
Басси Амине 0 0
Артур Хосе 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 2 1
Боксолл Михаэл 2 0
Трапп Уилл 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Кларк Кейден 2 0
Ариага Кервин 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Олувасейи Тани 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 2 0
Карраскилья Адальберто 2 0
Ковальчик Себастьян 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Микаэль 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Феррейра Карлос III 1 0
Артур Хосе 1 0
Алию Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хьюстон Динамо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Миннесота Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хьюстон Динамо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
4
Миннесота Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Хьюстон Динамо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
3
50%
2
67%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
5
45%
4
50%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3
Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0
Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 12 12
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 2 4 2 14 - 13 10
9.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 2 3 3 16 - 16 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 8 1 0 7 10 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
2.
Интер Майами
 Заявка 9 4 3 2 19 - 14 15
3.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
5.
Цинциннати
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
9.
Торонто
 Заявка 8 3 1 4 8 - 12 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 2 4 2 12 - 12 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
3.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 8 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
3.
Цинциннати
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Орландо Сити
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
9.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 6 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Месси Лионель 5 (2)
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Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
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