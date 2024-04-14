Тур: 1. Стадион: Arrowhead Stadium.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
-
17 Дэвис ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Нападающий
-
26 Томми ЭрикНападающий
-
23 Агада УильямНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Пьер КэйденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Руис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Афонсо ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Интер Майами
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|3
|0.43
|Вальтер Реми
|2
|0.29
|Росеро Даниэль
|2
|0.29
|Томми Эрик
|1
|0.14
|Дэвис Якоб
|1
|0.14
|Пулидо Алан
|1
|0.14
|Радоя Неманья
|1
|0.14
|Варгас Аленис
|1
|0.14
|Родригес Мемо
|0
|0
|Саллой Даниэль
|0
|0
|Расселл Джонни
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|5
|0.63
|Месси Лионель
|4
|0.5
|Кампана Леонардо
|2
|0.25
|Тейлор Роберт
|2
|0.25
|Альба Жорди
|1
|0.13
|Гомес Диего
|1
|0.13
|Афонсо Лео
|1
|0.13
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Руис Давид
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томми Эрик
|3
|0
|Росеро Даниэль
|3
|0
|Дэвис Якоб
|3
|0
|Расселл Джонни
|2
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Фонтас Андреу
|1
|0
|Саллой Даниэль
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Диего
|3
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Авилес Томас
|3
|0
|Альба Жорди
|2
|0
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Редондо Федерико
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Интер Майами
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
1
Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Интер Майами
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
10
Спортинг Канзас-Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Интер Майами
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
8
4
8 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
50%
3
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
4
12
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
8%
3
19%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
1
8%
4
25%
76-90
Пропущено
10
12
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
50%
4
33%
61-75
4
40%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3
Интер Майами
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Интер Майами
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
43
53
25
26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 16
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 7
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|15.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|6.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|4.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|5.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|1:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|8.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|13.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (2)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Сент-Луис Сити
|Тотлэнд Томас
|4
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами
Исход игры
Спортинг Канзас-Сити
16.5% (20)
Ничья
31.4% (38)
Интер Майами
52.1% (63)
Тотал 2.5
Больше
68.47% (76)
Меньше
31.53% (35)
Обе команды забьют
Да
91.89% (102)
Нет
8.11% (9)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
33.1% (40)
1:1 Ничья
21.5% (26)
2:1 Спортинг Канзас-Сити
12.4% (15)
2:2 Ничья
7.4% (9)
1:3 Интер Майами
6.6% (8)
1:0 Спортинг Канзас-Сити
3.3% (4)
2:3 Интер Майами
2.5% (3)
0:1 Интер Майами
2.5% (3)
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