  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 121
Спортинг Канзас-Сити 16.5% (20)
X 31.4% (38)
Интер Майами 52.1% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Интер Майами
2.81
3.67
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Спортинг Канзас-Сити
Интер Майами

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Интер Майами

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

М
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агада Уильям 3 0.43
Вальтер Реми 2 0.29
Росеро Даниэль 2 0.29
Томми Эрик 1 0.14
Дэвис Якоб 1 0.14
Пулидо Алан 1 0.14
Радоя Неманья 1 0.14
Варгас Аленис 1 0.14
Родригес Мемо 0 0
Саллой Даниэль 0 0
Расселл Джонни 0 0
Володер Роберт 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 5 0.63
Месси Лионель 4 0.5
Кампана Леонардо 2 0.25
Тейлор Роберт 2 0.25
Альба Жорди 1 0.13
Гомес Диего 1 0.13
Афонсо Лео 1 0.13
Грессель Юлиан 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Негри Франко 0 0
Руис Давид 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томми Эрик 3 0
Росеро Даниэль 3 0
Дэвис Якоб 3 0
Расселл Джонни 2 0
Ляйбольд Тим 2 0
Родригес Мемо 2 0
Фонтас Андреу 1 0
Саллой Даниэль 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 3 0
Аллен Ноа 3 0
Авилес Томас 3 0
Альба Жорди 2 0
Бускетс Серхио 2 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Негри Франко 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Редондо Федерико 1 0
Сэйлор Райан 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Интер Майами
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
1
Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Интер Майами
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
10
Спортинг Канзас-Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Интер Майами
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

8
4
8 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
50%
3
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

4
12
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
8%
3
19%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Пропущено

10
12
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
50%
4
33%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3
Интер Майами
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Интер Майами

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
5
3
2
5
2.5
2
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 2 4 1 12 - 10 10
8.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 2 3 2 10 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 2 3 3 16 - 16 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 2 3 9 - 7 5
13.
Даллас
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
2.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 9 13
3.
Цинциннати
 0:0 Заявка 8 3 4 1 7 - 5 13
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Интер Майами
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
7.
Торонто
 0:0 Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
9.
Шарлотт
 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 6 9
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
12.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 9 6
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
15.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Шарлотт
 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торонто
 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
10.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Цинциннати
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
5.
Торонто
 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
6.
Интер Майами
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 1:0 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
9.
Коламбус Крю
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (2)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Сент-Луис Сити Тотлэнд Томас 4
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В очередном матче в рамках МЛС "Интер Майами" сыграет на выезде против "Спортинг Канзас-Сити". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2024, осталось 18 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 33.1% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 121
Спортинг Канзас-Сити 16.5% (20)
X 31.4% (38)
Интер Майами 52.1% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Интер Майами
2.81
3.67
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами

Исход игры
Спортинг Канзас-Сити
16.5% (20)
Ничья
31.4% (38)
Интер Майами
52.1% (63)
Тотал 2.5
Больше
68.47% (76)
Меньше
31.53% (35)
Обе команды забьют
Да
91.89% (102)
Нет
8.11% (9)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
33.1% (40)
1:1 Ничья
21.5% (26)
2:1 Спортинг Канзас-Сити
12.4% (15)
2:2 Ничья
7.4% (9)
1:3 Интер Майами
6.6% (8)
1:0 Спортинг Канзас-Сити
3.3% (4)
2:3 Интер Майами
2.5% (3)
0:1 Интер Майами
2.5% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Спортинг Канзас-Сити
Интер Майами
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный