Тур: 1. Стадион: America First Field.
0:0
Второй тайм: 79'
0'
13' Желтая карточкаКрукс Мэтт
22' Желтая карточкаКинтон Филип
45' Желтая карточкаОхеда Брайан
45' Желтая карточкаАрфстен Макс
46' Желтая карточкаЕнели Эмека
57' Желтая карточкаВера Брайан
59' Желтая карточкаХабрун Таха
65' Желтая карточкаАранго Кристиан
Ход матча
13'
22'
35'
45'
45'
46'
57'
59'
65'
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
24
Буш
Ивен
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
16
Хабрун
Таха
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Гозо ЗавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
- Основной состав
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мровка КолНападающий
- Нападающий
-
10 Росси ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Коламбус Крю
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
21 матч
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.11
Среднее время на гол
49
81
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.11
0.83
Среднее время на гол
42
108
Всего голов
41
20
Голов в среднем за матч
1.95
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
46
94
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|0.75
|Гомес Карлос III
|2
|0.25
|Катранис Александрос
|1
|0.13
|Джулио Андерсон
|1
|0.13
|Енели Эмека
|1
|0.13
|Луна Диего
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Крукс Мэтт
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|3
|0.38
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.25
|Моррис Эйдан
|2
|0.25
|Завадски Шон
|1
|0.13
|Фарси Мохамед
|1
|0.13
|Хинестроза Марино
|1
|0.13
|Йебоа Яв
|0
|0
|Росси Диего
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|3
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Катранис Александрос
|2
|0
|Охеда Брайан
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Енели Эмека
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Крукс Мэтт
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Росси Диего
|2
|0
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Коламбус Крю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Реал Солт-Лейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Коламбус Крю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
7
Реал Солт-Лейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Коламбус Крю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3
Коламбус Крю
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2
Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Коламбус Крю
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
34
25
16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 16
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 14
|15
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|12.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|2.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|3.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|9.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Месси Лионель
|5 (2)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3