  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
0:0
Второй тайм: 79'
Коламбус Крю
0'
13' Желтая карточка
Крукс Мэтт
22' Желтая карточка
Кинтон Филип
45' Желтая карточка
Охеда Брайан
45' Желтая карточка
Арфстен Макс
46' Желтая карточка
Енели Эмека
57' Желтая карточка
Вера Брайан
59' Желтая карточка
Хабрун Таха
65' Желтая карточка
Аранго Кристиан
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
98
Катранис
Александрос
6
Охеда
Брайан
14
Енели
Эмека
11
Гомес
Карлос
III
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
24
Буш
Ивен
2
Кинтон
Филип
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
27
Арфстен
Макс
3
Сандс
Уилл
25
Завадски
Шон
8
Моррис
Эйдан
16
Хабрун
Таха
20
Мэцан
Александру
19
Рассел-Роу
Джейсен
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Коламбус Крю

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

21 матч

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

М
4:0
М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
2:2
М
4:3
М
2:2
М
1:1
М
4:0
М
0:2
М
0:2
М
2:1
К
4:1
К
0:0
М
2:0
М
1:0
М
2:3
М
1:0
М
3:1
М
4:1
М
2:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.11

Среднее время на гол

49
81

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.11
0.83

Среднее время на гол

42
108

Всего голов

41
20

Голов в среднем за матч

1.95
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

46
94

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 6 (1) 0.75
Гомес Карлос III 2 0.25
Катранис Александрос 1 0.13
Джулио Андерсон 1 0.13
Енели Эмека 1 0.13
Луна Диего 0 0
Барахас Фидель 0 0
Крукс Мэтт 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 3 0.38
Рассел-Роу Джейсен 2 0.25
Моррис Эйдан 2 0.25
Завадски Шон 1 0.13
Фарси Мохамед 1 0.13
Хинестроза Марино 1 0.13
Йебоа Яв 0 0
Росси Диего 0 0
Амундсен Мальте 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 3 0
Макмат Зак 2 0
Катранис Александрос 2 0
Охеда Брайан 2 0
Дэвис Боде 2 0
Енели Эмека 2 0
Руис Пабло 1 0
Крукс Мэтт 1 0
Луна Диего 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Хуан 1 1
Росси Диего 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Джонс Деррик 0 1
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Буш Ивен 1 0
Йебоа Яв 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Коламбус Крю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Реал Солт-Лейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Коламбус Крю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
Реал Солт-Лейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Коламбус Крю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3
Коламбус Крю
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2
Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Коламбус Крю

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 12 12
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 2 4 2 14 - 13 10
9.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 2 3 3 16 - 16 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 8 1 0 7 10 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
2.
Интер Майами
 Заявка 9 4 3 2 19 - 14 15
3.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
5.
Цинциннати
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
9.
Торонто
 Заявка 8 3 1 4 8 - 12 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 2 4 2 12 - 12 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
3.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 8 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
3.
Цинциннати
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Орландо Сити
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
9.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 6 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Месси Лионель 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
  • 57'
    Вера Брайан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Енели Эмека получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 13'
      Крукс Мэтт получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Реал Солт-Лейк
    Ничья
    Коламбус Крю
    3.55
    3.75
    Реклама, pari.ru
    6.10
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:0 Коламбус Крю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Солт-Лейк
    Коламбус Крю
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный