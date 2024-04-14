Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
0:1
Первый тайм: 15'
Ход матча
10'
0:1
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
14
Юилл
Джексон
30
Цакирис
Нико
64
Бомбито
Мойс
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
26 ТоньяоЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Боуда УссениНападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
-
-
Главный тренер: Армас Крис
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
68.4%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед
36 матчей
36.1%
38.9%
25%
13 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.8%
52.8%
19.4%
10 побед 19 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.6%
44.4%
25%
11 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.17
0.94
Среднее время на гол
77
95
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.56
Среднее время на гол
67
162
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|2
|0.25
|Коста Витор
|2
|0.25
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.13
|Вилсон Бруно
|1
|0.13
|Джадд Престон
|1
|0.13
|Пеллегрино Амаль
|1
|0.13
|Марье Поль
|1
|0.13
|Киканович Бенджамин
|1
|0.13
|Скахен Джек
|0
|0
|Цакирис Нико
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|3 (3)
|0.38
|Михайлович Джордже
|2
|0.25
|Бассетт Коул
|2
|0.25
|Харрис Кельвин
|1
|0.13
|Кабрал Кевин
|1
|0.13
|Бомбито Мойс
|1
|0.13
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джадд Престон
|2
|1
|Акапо Карлос
|3
|0
|Юилл Джексон
|1
|1
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Марье Поль
|2
|0
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Тоньяо
|1
|0
|Коста Витор
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Рафа
|2
|0
|Михайлович Джордже
|2
|0
|Кабрал Кевин
|2
|0
|Стеффен Закари
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
|Леффелсенд Яспер
|1
|0
|Бомбито Мойс
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
5
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
0
3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
3
60%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Пропущено
17
12
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
4
33%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
6
35%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
3 раза 75%
4:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
34
25
16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 16
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 14
|15
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|12.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|2.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|3.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|9.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Месси Лионель
|5 (2)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3