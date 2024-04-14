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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:1
Первый тайм: 15'
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
10' Пенальти
Наварро Рафа

Ход матча

10'
0:1
Наварро Рафа
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.35
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3.54
3.83
Все Коэффициенты
25
Ярброуг
Вильям
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
3
Марье
Поль
14
Юилл
Джексон
6
Моралес
Альфредо
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
9
Пеллегрино
Амаль
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
23
Бассетт
Коул
18
Ларраз
Оливер
14
Харрис
Кельвин
10
Михайлович
Джордже
91
Кабрал
Кевин
9
Наварро
Рафа
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
68.4%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед

36 матчей

36.1%
38.9%
25%
13 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.8%
52.8%
19.4%
10 побед 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.6%
44.4%
25%
11 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
5:0
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
0:0
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
0:0
М
0:0
М
1:0
М
1:2
М
1:1
М
1:4
М
4:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:2

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.17
0.94

Среднее время на гол

77
95

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.56

Среднее время на гол

67
162

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 2 0.25
Коста Витор 2 0.25
Эспиноса Кристиан 1 0.13
Вилсон Бруно 1 0.13
Джадд Престон 1 0.13
Пеллегрино Амаль 1 0.13
Марье Поль 1 0.13
Киканович Бенджамин 1 0.13
Скахен Джек 0 0
Цакирис Нико 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 3 (3) 0.38
Михайлович Джордже 2 0.25
Бассетт Коул 2 0.25
Харрис Кельвин 1 0.13
Кабрал Кевин 1 0.13
Бомбито Мойс 1 0.13
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джадд Престон 2 1
Акапо Карлос 3 0
Юилл Джексон 1 1
Груэсо Карлос 2 0
Марье Поль 2 0
Моралес Альфредо 1 0
Томпсон Томми 1 0
Эспиноса Кристиан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Тоньяо 1 0
Коста Витор 1 0
Скахен Джек 1 0
Бисон Таннер 1 0
Боуда Уссени 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Рафа 2 0
Михайлович Джордже 2 0
Кабрал Кевин 2 0
Стеффен Закари 1 0
Махсо Андреас 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Япи Даррен 1 0
Леффелсенд Яспер 1 0
Бомбито Мойс 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
5
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

0
3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
3
60%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Пропущено

17
12
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
4
33%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
6
35%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
3 раза 75%
4:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 12 12
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 2 4 2 14 - 13 10
9.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 2 3 3 16 - 16 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 8 1 0 7 10 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
2.
Интер Майами
 Заявка 9 4 3 2 19 - 14 15
3.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
5.
Цинциннати
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
9.
Торонто
 Заявка 8 3 1 4 8 - 12 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 2 4 2 12 - 12 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
3.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 8 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
3.
Цинциннати
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Орландо Сити
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
9.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 6 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Месси Лионель 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.35
Реклама, pari.ru
3.54
3.83
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс онлайн

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