Тур: 3.
1:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаFilip Bohman
45' Желтая карточкаCalvin Kabuye
49' Желтая карточкаHady Saleh Karim
1:0
59' ГолБьеркен Фритьоф
68' Желтая карточкаArmin Culum
68' Желтая карточкаPierre Larsen
84' Желтая карточкаБьеркен Фритьоф
85' Желтая карточкаЛарсен Андреас
86' Желтая карточкаOthmane Salama
90'+5
Ход матча
24'
45'
49'
59'
1:0
68'
68'
84'
85'
86'
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
21
Adam
Kiani
15
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
16 Ammar Asani
-
-
37 Kalle Wendt
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Adam KianiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
18 James Kirby
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|1
|0.33
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.33
|Pierre Larsen
|0
|0
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|2
|0.67
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|2
|0
|Filip Bohman
|2
|0
|Ларсен Андреас II
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Хёрберг Феликс
|1
|0
|Othmane Salama
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сандвикен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Треллеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Треллеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сандвикен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1
Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6 Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3
Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3
Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Хаммарбю ТФФ 2:1 Сандвикен - Далкурд 0:0 Соллентуна - Сандвикен 0:1 Сандвикен - Боденс 1:3
Результаты матчей
Треллеборг
Сандвикен
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Сандвикен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|2
|Гефле
|Эдквист Адриан
|2
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|2
|Дегерфорс
|Моро Насиру
|2
|Сандвикен
|Calvin Kabuye
|2
|Треллеборг
|Hady Saleh Karim
|2