  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 3.
Треллеборг
1:0
Конец матча
Сандвикен
0'
24' Желтая карточка
Filip Bohman
45' Желтая карточка
Calvin Kabuye
49' Желтая карточка
Hady Saleh Karim
1:0
59' Гол
Бьеркен Фритьоф
68' Желтая карточка
Armin Culum
68' Желтая карточка
Pierre Larsen
84' Желтая карточка
Бьеркен Фритьоф
85' Желтая карточка
Ларсен Андреас
86' Желтая карточка
Othmane Salama
90'+5
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
5
Огвуче
Абель
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
12
Zander
Hyltoft
7
Pierre
Larsen
2
Бьеркен
Фритьоф
10
Hady
Saleh
Karim
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
8
Сёдерберг
Даниэль
23
Энгквист
Эмиль
21
Adam
Kiani
16
Mohammed
Sadat
4
Jonathan
Karlsson
15
Джуниор
Джон
10
Ludwig
Thorell
29
Calvin
Kabuye
9
Alexandar
Mutic
Треллеборг
4-3-3
Сандвикен
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 1 0.33
Бьеркен Фритьоф 1 0.33
Pierre Larsen 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 2 0.67

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 2 0
Filip Bohman 2 0
Ларсен Андреас II 1 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Хёрберг Феликс 1 0
Othmane Salama 1 0
Огвуче Абель 1 0
Armin Culum 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Calvin Kabuye 2 0
Jonathan Karlsson 1 0
Сёдерберг Даниэль 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сандвикен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Треллеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Треллеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сандвикен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1
Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6 Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3
Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3
Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Хаммарбю ТФФ 2:1 Сандвикен - Далкурд 0:0 Соллентуна - Сандвикен 0:1 Сандвикен - Боденс 1:3

Результаты матчей

Треллеборг
Сандвикен

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Сундсвалль
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Утсиктенс
 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Хельсинборг
 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Дегерфорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Сковде АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Треллеборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Эстерсунд
 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Сандвикен
 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Гефле
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Эргрюте
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Сандвикен
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Хельсинборг
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Сковде АИК
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Оддевольд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эстер
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Утсиктенс
 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Эстер
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хельсинборг
 1:1 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Браге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Дегерфорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ландскруна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эребру
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сундсвалль
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Сандвикен
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Эстер Алиев Алибек 2
Гефле Эдквист Адриан 2
Дегерфорс Абдулла Пашанг 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Закриссон Хампус 2
Дегерфорс Моро Насиру 2
Сандвикен Calvin Kabuye 2
Треллеборг Hady Saleh Karim 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Armin Culum сделал результативную передачу.
    • 59'
      Г О О О О Л - Бьеркен Фритьоф бьет в цель!
    • 49'
      Hady Saleh Karim получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Calvin Kabuye получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Filip Bohman получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Треллеборг 1:0 Сандвикен онлайн

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