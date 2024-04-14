Тур: 3. Стадион: Гульдфогельн Арена.
0'
33' Желтая карточкаМотарархебжафарпур Араш
0:1
46' ГолМуколли Арбнор
79' Желтая карточкаРинг Джонатан
90'+5
Ход матча
46'
0:1
79'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 9
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Янссон РониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Leon Isa
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
36 Lion Beqiri
-
33 Noah Tolf
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Кальмар
Гётеборг
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
65%
55%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
39 матчей
38.5%
25.6%
35.9%
15 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.8%
25.6%
43.6%
12 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.17
1.29
Среднее время на гол
77
70
Всего голов
40
14
Голов в среднем за матч
1.9
0.78
Среднее время на гол
47
115
Всего голов
61
41
Голов в среднем за матч
1.56
1.05
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
57
85
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|1
|0.33
|Хальберг Мелькер
|1
|0.33
|Ринг Джонатан
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муколли Арбнор
|1
|0.33
|Paulos Abraham
|1
|0.33
|Thomas Santos
|0
|0
|Malick Junior Yalcouye
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|1
|1
|Муколли Арбнор
|2
|0
|Свенссон Густаф
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гётеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Кальмар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гётеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
0
Кальмар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гётеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0
Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2
Гётеборг
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3
Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 Гётеборг - АИК 1:1 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Вернаму - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сириус 0:1 Хаммарбю - Гётеборг 1:1
Результаты матчей
Кальмар
Гётеборг
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|3 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3
|АИК
|Модесто Руй
|2 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|2 (1)
|Юргорден
|Даниэльссон Маркус
|2 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Хеккен
|Лаюни Амор
|2
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|2
|Броммапойкарна
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2