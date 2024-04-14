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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 3. Стадион: .
Кальмар
0:1
Конец матча
Гётеборг
0'
33' Желтая карточка
Мотарархебжафарпур Араш
0:1
46' Гол
Муколли Арбнор
79' Желтая карточка
Ринг Джонатан
90'+5

Ход матча

33'
Мотарархебжафарпур Араш
 
46'
0:1
Муколли Арбнор
(Thomas Santos)
62'
Янссон Рони
Мотарархебжафарпур Араш
 
62'
Исламович Дино
Ромариньо Перейра
 
69'
 
Карлен Адам
Ольссон Себастьян
79'
Ринг Джонатан
 
83'
Магаши Абдуссалам
Ринг Джонатан
 
83'
Йенсен Кевин
Герсбах Алекс
 
84'
 
Норлин Густаф
Трондсен Андерс
90'
 
Петтерссон Оскар
Муколли Арбнор

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Бролин
Самуэль
26
Мотарархебжафарпур
Араш
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Герсбах
Алекс
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
20
Тренсков
Якоб
10
Скрабб
Симон
11
Ринг
Джонатан
25
Бишесари
Элис
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
6
Трондсен
Андерс
30
Malick
Junior
Yalcouye
8
Пюндт
Андреас
23
Тордарсон
Колбейнн
29
Thomas
Santos
19
Муколли
Арбнор
11
Paulos
Abraham
Кальмар
4-3-3
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Гётеборг

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

65%
55%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

39 матчей

38.5%
25.6%
35.9%
15 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.8%
25.6%
43.6%
12 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

А
2:0
А
2:0
А
1:0
А
1:2
А
0:2
А
0:0
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
1:1
А
2:1
А
1:3
А
1:0
А
3:0
ТМК
1:1
А
4:2
А
1:1
А
2:2
А
0:2
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
2:0
КШ
0:1
А
3:0
А
1:1
ШК
3:4
А
0:0
А
2:0
А
3:1
ШК
3:3
А
0:3
А
2:1
А
2:1
С
1:0
А
0:1
ШК
0:0
А
3:2
С
3:1

Голы

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.17
1.29

Среднее время на гол

77
70

Всего голов

40
14

Голов в среднем за матч

1.9
0.78

Среднее время на гол

47
115

Всего голов

61
41

Голов в среднем за матч

1.56
1.05

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

57
85

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 1 0.33
Хальберг Мелькер 1 0.33
Ринг Джонатан 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муколли Арбнор 1 0.33
Paulos Abraham 1 0.33
Thomas Santos 0 0
Malick Junior Yalcouye 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Джонатан 1 0
Саетра Ларс 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 1 1
Муколли Арбнор 2 0
Свенссон Густаф 1 0

Результаты матчей

Кальмар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гётеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Кальмар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гётеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0
Кальмар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гётеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0
Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2
Гётеборг
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3
Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 Гётеборг - АИК 1:1 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Вернаму - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сириус 0:1 Хаммарбю - Гётеборг 1:1

Результаты матчей

Кальмар
Гётеборг

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Мальмё
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Сириус
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хальмстад
 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
АИК
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Юргорден
 2 1 1 0 7 - 4 4
8.
Эльфсборг
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Хаммарбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Гётеборг
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
ГАИС
 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
ИФК Норрчепинг
 3 1 0 2 2 - 8 3
13.
Вернаму
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хеккен
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Вестерос
 3 0 0 3 0 - 3 0
16.
Кальмар
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
8.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Юргорден
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вернаму
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сириус
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 3 (2)
Сириус Салех Юсеф 3
АИК Модесто Руй 2 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 2 (1)
Юргорден Даниэльссон Маркус 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хеккен Лаюни Амор 2
Хальмстад Аль-Аммари Амир 2
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
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