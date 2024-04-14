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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 3. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:0
Первый тайм: 37'
ГАИС
0'
23' Желтая карточка
Хольмстрём Александр Аль

Ход матча

23'
 
Хольмстрём Александр Аль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
ГАИС
2.45
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3.90
Реклама, pari.ru
3.75
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
11
Лушаку
Исмет
9
Траустасон
Арнор
23
Сисей
Йозеф
22
Прица
Тим
17
Шабани
Лаорент
5
Нюман
Кристоффер
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
32
Ибрагим
Харун
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
26
Chovanie
Amatkarijo
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
ГАИС

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

КШ
0:1
А
7:2
А
2:0
ТМС
1:1
А
1:2
А
2:0
А
0:1
А
0:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигюргейрссон Исак 1 0.33
Daniel Eid 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милованович Вилльям 1 0.33
Хольмстрём Александр Аль 1 0.33
Chovanie Amatkarijo 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Jansson 2 0
Daniel Eid 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Каллей Яхья 1 0
Салихович Дино 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Amin Boudri 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Оберг Йоаким 1 0
Густафссон Филип 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ГАИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
ИФК Норрчепинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ГАИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ГАИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1
Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2
ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0
ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
ГАИС

Точный счет

1:5
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Мальмё
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Сириус
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хальмстад
 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
АИК
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Юргорден
 2 1 1 0 7 - 4 4
8.
Эльфсборг
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
ГАИС
 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
10.
Хаммарбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Вернаму
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Хеккен
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Кальмар
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Гётеборг
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 0 1 2 1 - 8 1
16.
Вестерос
 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Юргорден
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Кальмар
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
ИФК Норрчепинг
 0:0 2 0 1 1 1 - 5 1
12.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Вернаму
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гётеборг
 0:0 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ГАИС
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сириус
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Гётеборг
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Кальмар
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
ИФК Норрчепинг
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 3 (2)
Сириус Салех Юсеф 3
АИК Модесто Руй 2 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 2 (1)
Юргорден Даниэльссон Маркус 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хеккен Лаюни Амор 2
Хальмстад Аль-Аммари Амир 2
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
ГАИС
2.45
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