Тур: 3. Стадион: Platinumcars Arena.
0:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
11
Лушаку
Исмет
23
Сисей
Йозеф
22
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сисей ЙозефПолузащитник
-
22 Прица ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Amin Boudri
-
-
27 Mohamed Bawa
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
ГАИС
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.33
|Daniel Eid
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милованович Вилльям
|1
|0.33
|Хольмстрём Александр Аль
|1
|0.33
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Jansson
|2
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Amin Boudri
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Оберг Йоаким
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ГАИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
ИФК Норрчепинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ГАИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
0
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ГАИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1
Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2
ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0
ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
ГАИС
Точный счет
1:5
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|3 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3
|АИК
|Модесто Руй
|2 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|2 (1)
|Юргорден
|Даниэльссон Маркус
|2 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Хеккен
|Лаюни Амор
|2
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|2
|Броммапойкарна
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2