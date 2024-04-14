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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 3. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
1:0
Конец матча
ГАИС
0'
23' Желтая карточка
Хольмстрём Александр Аль
40' Желтая карточка
Anes Cardaklija
42' Желтая карточка
Сисей Йозеф
44' Желтая карточка
Ибрагим Харун
66' Желтая карточка
Robin Frej
1:0
69' Гол
Прица Тим
90' Желтая карточка
Robin Wendin Thomasson
90'+6

Ход матча

23'
 
Хольмстрём Александр Аль
40'
 
Anes Cardaklija
42'
Сисей Йозеф
 
44'
 
Ибрагим Харун
64'
 
Axel Henriksson
Селик Мерван
64'
 
Amin Boudri
Chovanie Amatkarijo
66'
 
Robin Frej
69'
Прица Тим
(Сисей Йозеф)
1:0
73'
Сигюргейрссон Исак
Шабани Лаорент
 
73'
Каллей Яхья
Сисей Йозеф
 
79'
 
Robin Wendin Thomasson
Милованович Вилльям
79'
 
Линдберг Йонас
Оберг Йоаким
80'
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
Прица Тим
 
80'
Kevin Jansson
Лушаку Исмет
 
88'
 
Лав Джек Купер
Anes Cardaklija
90'
Ture Sandberg
Траустасон Арнор
 
90'
 
Robin Wendin Thomasson

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
11
Лушаку
Исмет
9
Траустасон
Арнор
23
Сисей
Йозеф
22
Прица
Тим
17
Шабани
Лаорент
5
Нюман
Кристоффер
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
32
Ибрагим
Харун
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
26
Chovanie
Amatkarijo
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
ГАИС

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

КШ
0:1
А
7:2
А
2:0
ТМС
1:1
А
1:2
А
2:0
А
0:1
А
0:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 1 0.33
Сигюргейрссон Исак 1 0.33
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милованович Вилльям 1 0.33
Хольмстрём Александр Аль 1 0.33
Chovanie Amatkarijo 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Jansson 2 0
Сисей Йозеф 1 0
Daniel Eid 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Каллей Яхья 1 0
Салихович Дино 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Amin Boudri 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Оберг Йоаким 1 0
Ибрагим Харун 1 0
Robin Frej 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ГАИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
ИФК Норрчепинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ГАИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1
Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2
ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0
ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
ГАИС

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Мальмё
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Сириус
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хальмстад
 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
АИК
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Юргорден
 2 1 1 0 7 - 4 4
8.
Эльфсборг
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Хаммарбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Гётеборг
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
ГАИС
 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
ИФК Норрчепинг
 3 1 0 2 2 - 8 3
13.
Вернаму
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хеккен
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Вестерос
 3 0 0 3 0 - 3 0
16.
Кальмар
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
8.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Юргорден
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вернаму
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сириус
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 3 (2)
Сириус Салех Юсеф 3
АИК Модесто Руй 2 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 2 (1)
Юргорден Даниэльссон Маркус 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хеккен Лаюни Амор 2
Хальмстад Аль-Аммари Амир 2
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Ибрагим Харун получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Сисей Йозеф получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Anes Cardaklija получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Хольмстрём Александр Аль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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