Тур: 32. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Каде АнтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мэлоун МорисНападающий
-
35 Romeo Beney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бессон ЛеоВратарь
-
25 Бронн ДиланЗащитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Базель
Серветт
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
109.1%
0 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
27 матчей
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
37%
55.6%
7.4%
10 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
2.62
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.77
Среднее время на гол
66
117
Всего голов
53
31
Голов в среднем за матч
1.96
1.15
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|7
|0.22
|Каде Антон
|3
|0.09
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.09
|Сигуа Габриэль
|3
|0.09
|Шмидт Доминик II
|2
|0.06
|Йованович Джордже
|2
|0.06
|Ван Бремен Финн
|2
|0.06
|Дубасин Жонатан
|2
|0.06
|Вейга Ренату
|2
|0.06
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.06
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Авдуллаху Леон
|1
|0.03
|Кололли Беньямин
|1
|0.03
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.03
|Мэлоун Морис
|1
|0.03
|Комас Арнау
|1
|0.03
|Хунцикер Андрин
|1
|0.03
|Romeo Beney
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.31
|Кривелли Энцо
|7 (3)
|0.22
|Гийемено Джереми
|6
|0.19
|Кутеса Дерек
|4
|0.13
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.13
|Антунес Алексис
|4
|0.13
|Конья Тимоте
|3
|0.09
|Стеванович Мирослав
|3
|0.09
|Нисимура Такума
|3 (2)
|0.09
|Мазику Брэдли
|1
|0.03
|Ондуа Гаэль
|1
|0.03
|Севрен Йоан
|1
|0.03
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Руй Стив
|1
|0.03
|Флюке Патрик
|1
|0.03
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|6
|1
|Фрай Фабиан
|6
|0
|Джака Таулант
|4
|1
|Барри Тьерно
|4
|1
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Авдуллаху Леон
|5
|0
|Дрэгер Мохамед
|4
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Romeo Beney
|2
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Кололли Беньямин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Кайомбо Аксель
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|5
|0
|Цунэмото Кэйго
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бронн Дилан
|2
|1
|Барон Энтони
|2
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Конья Тимоте
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Руй Стив
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
|Маньен Тео
|1
|0
Результаты матчей
Базель
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Серветт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
8
11
Базель
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Серветт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
27
4
Упущенные победы
12
31
Базель
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Серветт
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
48% (15)
29% (9)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
29% (9)
55% (17)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
30
6
Упущенные победы
20
42
Голы по времени матча
Забито
19
20
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
2
11%
6
30%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
5
26%
3
15%
76-90
Пропущено
19
18
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
5
26%
4
22%
61-75
6
32%
3
17%
76-90
Забито
19
32
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
11%
5
16%
1-15
5
26%
2
6%
16-30
3
16%
3
9%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
5
26%
3
9%
61-75
4
21%
14
44%
76-90
Пропущено
30
17
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
17%
3
18%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
6
20%
4
24%
31-45
4
13%
2
12%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
6
20%
3
18%
76-90
Забито
38
52
17 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 3
4
11%
11
21%
1-15
7
18%
6
12%
16-30
6
16%
6
12%
31-45
2
5%
5
10%
46-60
10
26%
7
13%
61-75
9
24%
17
33%
76-90
Пропущено
49
35
21 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
9
18%
5
14%
1-15
5
10%
7
20%
16-30
7
14%
4
11%
31-45
6
12%
7
20%
46-60
10
20%
6
17%
61-75
12
24%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1
Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3
Серветт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2
Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4
Результаты матчей
Базель
Серветт
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
2
7 раз 44%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
10 раз 32%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Базель
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
142
510
115
114
412
114
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
511
510
214
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
274
1021
1615
328
625
130
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|17
|8
|6
|61 - 29
|59
|2.
|32
|17
|5
|10
|59 - 44
|56
|3.
|0:0
|32
|15
|10
|7
|51 - 36
|55
|4.
|32
|12
|12
|8
|44 - 34
|48
|5.
|32
|13
|8
|11
|52 - 44
|47
|6.
|31
|12
|10
|9
|53 - 54
|46
|7.
|31
|12
|7
|12
|38 - 41
|43
|8.
|32
|10
|10
|12
|43 - 46
|40
|9.
|0:0
|32
|10
|7
|15
|38 - 49
|37
|10.
|32
|10
|7
|15
|40 - 64
|37
|11.
|32
|8
|6
|18
|35 - 44
|30
|12.
|31
|5
|8
|18
|33 - 62
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|40 - 9
|38
|2.
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|3.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|4.
|16
|9
|4
|3
|27 - 22
|31
|5.
|16
|9
|4
|3
|28 - 25
|31
|6.
|16
|9
|3
|4
|22 - 16
|30
|7.
|15
|7
|7
|1
|22 - 13
|28
|8.
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|9.
|16
|7
|5
|4
|25 - 18
|26
|10.
|16
|6
|3
|7
|23 - 18
|21
|11.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|12.
|16
|2
|6
|8
|16 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|0:0
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|3.
|16
|5
|6
|5
|21 - 20
|21
|4.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|0:0
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|6.
|15
|3
|6
|6
|26 - 32
|15
|7.
|16
|3
|5
|8
|18 - 28
|14
|8.
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|9.
|15
|3
|2
|10
|17 - 28
|11
|10.
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|11.
|16
|2
|3
|11
|12 - 26
|9
|12.
|16
|1
|3
|12
|12 - 39
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9