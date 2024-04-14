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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Базель
0:0
Первый тайм: 26'
Серветт
0'

Ход матча

8'
 
Нисимура Такума
Кривелли Энцо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Серветт
3.55
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3.62
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2.15
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Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
27
Рюэгг
Кевин
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
27
Кривелли
Энцо
Базель
3-4-1-2
Серветт
4-4-1-1

История личных встреч

Базель
Серветт

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

109.1%
0 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

27 матчей

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

37%
55.6%
7.4%
10 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
4:1
С
0:1
С
3:3
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Голы

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

2.62
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.77

Среднее время на гол

66
117

Всего голов

53
31

Голов в среднем за матч

1.96
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 7 0.22
Каде Антон 3 0.09
Фрай Фабиан 3 (1) 0.09
Сигуа Габриэль 3 0.09
Шмидт Доминик II 2 0.06
Йованович Джордже 2 0.06
Ван Бремен Финн 2 0.06
Дубасин Жонатан 2 0.06
Вейга Ренату 2 0.06
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.06
Ндой Дан 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Авдуллаху Леон 1 0.03
Кололли Беньямин 1 0.03
Дрэгер Мохамед 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Комас Арнау 1 0.03
Хунцикер Андрин 1 0.03
Romeo Beney 1 0.03
Лопес Серхио 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.31
Кривелли Энцо 7 (3) 0.22
Гийемено Джереми 6 0.19
Кутеса Дерек 4 0.13
Болла Бендегуз 4 (1) 0.13
Антунес Алексис 4 0.13
Конья Тимоте 3 0.09
Стеванович Мирослав 3 0.09
Нисимура Такума 3 (2) 0.09
Мазику Брэдли 1 0.03
Ондуа Гаэль 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Роделен Ронни 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Флюке Патрик 1 0.03
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 6 1
Фрай Фабиан 6 0
Джака Таулант 4 1
Барри Тьерно 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Авдуллаху Леон 5 0
Дрэгер Мохамед 4 0
Каде Антон 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Romeo Beney 2 1
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Какури Дион 1 0
Кайомбо Аксель 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 5 0
Цунэмото Кэйго 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Барон Энтони 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Конья Тимоте 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Руй Стив 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Нисимура Такума 1 0
Маньен Тео 1 0

Результаты матчей

Базель
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Серветт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

8
11
Базель
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Серветт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

27
4

Упущенные победы

12
31
Базель
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Серветт
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
48% (15)
29% (9)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
29% (9)
55% (17)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

30
6

Упущенные победы

20
42

Голы по времени матча

Забито

19
20
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
2
11%
6
30%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
5
26%
3
15%
76-90

Пропущено

19
18
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
5
26%
4
22%
61-75
6
32%
3
17%
76-90

Забито

19
32
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
11%
5
16%
1-15
5
26%
2
6%
16-30
3
16%
3
9%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
5
26%
3
9%
61-75
4
21%
14
44%
76-90

Пропущено

30
17
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
17%
3
18%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
6
20%
4
24%
31-45
4
13%
2
12%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
6
20%
3
18%
76-90

Забито

38
52
17 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 3
4
11%
11
21%
1-15
7
18%
6
12%
16-30
6
16%
6
12%
31-45
2
5%
5
10%
46-60
10
26%
7
13%
61-75
9
24%
17
33%
76-90

Пропущено

49
35
21 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
9
18%
5
14%
1-15
5
10%
7
20%
16-30
7
14%
4
11%
31-45
6
12%
7
20%
46-60
10
20%
6
17%
61-75
12
24%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1
Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3
Серветт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2
Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4

Результаты матчей

Базель
Серветт

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
2
7 раз 44%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
10 раз 32%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Базель
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
2
5
10
1.5
11
5
1
14
2.5
4
12
1
14
3.5
2
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
5
11
1.5
5
10
2
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
27
4
10
21
1.5
16
15
3
28
2.5
6
25
1
30
3.5
2
29
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 31 17 8 6 61 - 29 59
2.
Лугано
 32 17 5 10 59 - 44 56
3.
Серветт
 0:0 32 15 10 7 51 - 36 55
4.
Цюрих
 32 12 12 8 44 - 34 48
5.
Санкт-Галлен
 32 13 8 11 52 - 44 47
6.
Винтертур
 31 12 10 9 53 - 54 46
7.
Люцерн
 31 12 7 12 38 - 41 43
8.
Лозанна
 32 10 10 12 43 - 46 40
9.
Базель
 0:0 32 10 7 15 38 - 49 37
10.
Ивердон
 32 10 7 15 40 - 64 37
11.
Грасcхоппер
 32 8 6 18 35 - 44 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 31 5 8 18 33 - 62 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
3.
Серветт
 0:0 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Ивердон
 16 9 4 3 28 - 25 31
6.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
11.
Базель
 0:0 16 5 5 6 19 - 19 20
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 6 8 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 0:0 16 6 6 4 20 - 18 24
3.
Янг Бойз
 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Базель
 0:0 16 5 2 9 19 - 30 17
6.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
7.
Лозанна
 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 16 2 3 11 12 - 26 9
12.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Серветт
3.55
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3.62
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