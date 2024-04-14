  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 25655
Базель
2:1
Конец матча
Серветт
0'
34' Желтая карточка
Барри Тьерно
1:0
43' Гол
Каде Антон
2:0
45' Гол
Барри Тьерно
2:1
58' Гол
Руй Стив
90'+5

Ход матча

8'
 
Нисимура Такума
Кривелли Энцо
34'
Барри Тьерно
 
43'
Каде Антон
1:0
45'
Барри Тьерно
(Каде Антон)
2:0
58'
2:1
Руй Стив
(Стеванович Мирослав)
64'
 
Барон Энтони
Ондуа Гаэль
66'
Сигуа Габриэль
Джака Таулант
 
74'
 
Гийемено Джереми
Антунес Алексис
74'
 
Болла Бендегуз
Кутеса Дерек
75'
Какури Дион
Фрай Фабиан
 
84'
Romeo Beney
Каде Антон
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 337 Количество передач 504
  • 39 Владение мячом, % 61
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
27
Рюэгг
Кевин
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
27
Кривелли
Энцо
Базель
3-4-1-2
Серветт
4-4-1-1

История личных встреч

Базель
Серветт

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

109.1%
0 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

27 матчей

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

37%
55.6%
7.4%
10 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
4:1
С
0:1
С
3:3
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Голы

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

2.62
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.77

Среднее время на гол

66
117

Всего голов

53
31

Голов в среднем за матч

1.96
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 8 0.25
Каде Антон 4 0.13
Фрай Фабиан 3 (1) 0.09
Сигуа Габриэль 3 0.09
Шмидт Доминик II 2 0.06
Йованович Джордже 2 0.06
Ван Бремен Финн 2 0.06
Дубасин Жонатан 2 0.06
Вейга Ренату 2 0.06
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.06
Ндой Дан 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Авдуллаху Леон 1 0.03
Кололли Беньямин 1 0.03
Дрэгер Мохамед 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Комас Арнау 1 0.03
Хунцикер Андрин 1 0.03
Romeo Beney 1 0.03
Лопес Серхио 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.31
Кривелли Энцо 7 (3) 0.22
Гийемено Джереми 6 0.19
Кутеса Дерек 4 0.13
Болла Бендегуз 4 (1) 0.13
Антунес Алексис 4 0.13
Стеванович Мирослав 3 0.09
Конья Тимоте 3 0.09
Нисимура Такума 3 (2) 0.09
Руй Стив 2 0.06
Мазику Брэдли 1 0.03
Ондуа Гаэль 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Роделен Ронни 1 0.03
Флюке Патрик 1 0.03
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 6 1
Барри Тьерно 5 1
Фрай Фабиан 6 0
Джака Таулант 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Авдуллаху Леон 5 0
Дрэгер Мохамед 4 0
Каде Антон 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Romeo Beney 2 1
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Какури Дион 1 0
Кайомбо Аксель 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 5 0
Цунэмото Кэйго 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Барон Энтони 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Конья Тимоте 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Руй Стив 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Нисимура Такума 1 0
Маньен Тео 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Серветт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
12
Базель
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Серветт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

27
4

Упущенные победы

12
31
Базель
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Серветт
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

31
6

Упущенные победы

20
43

Голы по времени матча

Забито

21
21
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
2
10%
6
29%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
5
24%
4
19%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Пропущено

20
20
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
4
20%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
3
15%
5
25%
46-60
5
25%
4
20%
61-75
6
30%
3
15%
76-90

Забито

19
32
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
11%
5
16%
1-15
5
26%
2
6%
16-30
3
16%
3
9%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
5
26%
3
9%
61-75
4
21%
14
44%
76-90

Пропущено

30
17
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
17%
3
18%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
6
20%
4
24%
31-45
4
13%
2
12%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
6
20%
3
18%
76-90

Забито

40
53
19 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 18
9 Не забивали 3
4
10%
11
21%
1-15
7
18%
6
11%
16-30
8
20%
6
11%
31-45
2
5%
6
11%
46-60
10
25%
7
13%
61-75
9
23%
17
32%
76-90

Пропущено

50
37
21 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 25
9
18%
5
14%
1-15
5
10%
7
19%
16-30
7
14%
6
16%
31-45
7
14%
7
19%
46-60
10
20%
6
16%
61-75
12
24%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1
Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3
Серветт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2
Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4

Результаты матчей

Базель
Серветт

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Базель
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
11
5
1
15
2.5
4
12
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
5
11
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
28
4
11
21
1.5
16
16
3
29
2.5
6
26
1
31
3.5
2
30
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 3:2 32 18 8 6 64 - 31 62
2.
Лугано
 32 17 5 10 59 - 44 56
3.
Серветт
 32 15 9 8 52 - 38 54
4.
Винтертур
 1:0 32 13 10 9 54 - 54 49
5.
Цюрих
 32 12 12 8 44 - 34 48
6.
Санкт-Галлен
 32 13 8 11 52 - 44 47
7.
Люцерн
 2:3 32 12 7 13 40 - 44 43
8.
Лозанна
 32 10 10 12 43 - 46 40
9.
Базель
 32 11 6 15 40 - 50 39
10.
Ивердон
 32 10 7 15 40 - 64 37
11.
Грасcхоппер
 32 8 6 18 35 - 44 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 32 5 8 19 33 - 63 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 3:2 16 13 2 1 43 - 11 41
2.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
3.
Серветт
 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 1:0 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Ивердон
 16 9 4 3 28 - 25 31
6.
Люцерн
 2:3 16 9 3 4 22 - 16 30
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Базель
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 17 2 6 9 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
3.
Янг Бойз
 3:2 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 1:0 16 4 6 6 27 - 32 18
6.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
7.
Лозанна
 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 2:3 16 3 4 9 18 - 28 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 16 2 3 11 12 - 26 9
12.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Каде Антон сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Барри Тьерно бьет в цель!
  • 43'
    Г О О О О Л - Каде Антон бьет в цель!
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