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  4. Элитсериен 2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Викинг
1:1
Конец матча
Бранн
0'
1:0
22' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
60' Желтая карточка
Белл Джо
66' Желтая карточка
Sondre Klingen Langaas
1:1
70' Гол
Бломберг Оле-Дидрик
80' Желтая карточка
Корнвиг Эмиль
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Финне Бор
90'+9

Ход матча

22'
Сальвесен Ларс-Йорген
(Белл Джо)
1:0
44'
 
Картум Сандер Эрик
Йенсен Вассберг Никлас
60'
Белл Джо
 
62'
Кристиансен Петер
Свеннсен Сандер
 
62'
Трипич Златко
Д'Агостино Николас
 
62'
Де Ланлай Янн-Эрик
Танген Харальд
 
66'
Sondre Klingen Langaas
 
70'
1:1
Бломберг Оле-Дидрик
72'
 
Матисен Ульрик
Варминг Магнус
76'
Эукленн Сондре
Белл Джо
 
80'
 
Корнвиг Эмиль
81'
 
Финне Бор
85'
Стенснесс Джанни
Язбек Патрик
 
90'
 
Кастро Никлас
Матисен Ульрик

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 11
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 339 Количество передач 447
  • 44 Владение мячом, % 56
30
Гуннарссон
Патрик
3
Веватне
Вильяр
5
Диоп
Джибрил
4
Sondre
Klingen
Langaas
23
Урбанчич
Йошт
14
Язбек
Патрик
8
Белл
Джо
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
7
Д'Агостино
Николас
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
7
Варминг
Магнус
Викинг
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Бранн

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед

31 матч

45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:5
Э
2:1
ТМК
3:2
Э
2:4
Э
1:1
ТМК
1:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:0
Э
2:1
КН
2:2
Э
0:0
Э
3:2
Э
3:0
ТМС
1:2
Э
3:3
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
5:2

Голы

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.23

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

53
44

Голов в среднем за матч

1.71
1.42

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.33
Белл Джо 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солтведт Йоахим 2 (1) 0.67
Финне Бор 1 0.33
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.33
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.33
Нильсен Сиверт 0 0
Кастро Никлас 0 0
Матисен Ульрик 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Белл Джо 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Язбек Патрик 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнвиг Эмиль 1 0
Сери Яфет 1 0

Результаты матчей

Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Викинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0
Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Юргорден - Викинг 1:3 Санднес - Викинг 2:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Викинг - Русенборг 1:5 Олесунн - Викинг 0:4 Викинг - Сарпсборг-08 2:1
Бранн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2
Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Мольде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0

Результаты матчей

Викинг
Бранн

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Викинг
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Фредрикстад
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Бранн
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Викинг
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Русенборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Одд
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Хёугесунн
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Хам-Кам
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сарпсборг-08
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Одд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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