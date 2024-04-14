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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 3.
Хельсинборг
1:1
Второй тайм: 55'
Утсиктенс
0'
1:0
36' Гол
Сильверхолт Тейлор
1:1
45' Гол
Бук Робин
51' Желтая карточка
Моенза Малкольм

Ход матча

36'
Сильверхолт Тейлор
(Ervin Gigovac)
1:0
45'
1:1
Бук Робин
(Мартинссон Фредрик)
51'
 
Моенза Малкольм
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Утсиктенс
2.95
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Все Коэффициенты
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
23
William
Westerlund
13
Лупер
Вильгельм
16
Ervin
Gigovac
14
Lukas
Kjellnaes
11
Milan
Rasmussen
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
30
Хадая
Элиас
27
Мартинссон
Фредрик
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
22
Predrag
Randjelovic
II
33
Sebastian
Lagerlund
23
Пекальски
Иво
11
Бук
Робин
9
Лима
Лукас
10
Albin
Skoglund
Хельсинборг
4-4-2
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

Хельсинборг
Утсиктенс

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 3 (1) 1
Лупер Вильгельм 1 (1) 0.33
Benjamin Acquah 1 0.33
Ervin Gigovac 0 0
William Westerlund 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 2 (1) 0.67
Трпчевски Филип 1 0.33
Мохидин Аллан 0 0
Мартинссон Фредрик 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 2 0
Биркфельдт Йон 1 0
Lukas Kjellnaes 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 1 0
Мохидин Аллан 1 0
Bosko Orovic 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Хельсинборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Хельсинборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1
Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эстер - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 ГАИС - Хельсинборг 4:1
Утсиктенс
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0
Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3

Результаты матчей

Хельсинборг
Утсиктенс

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Сундсвалль
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Утсиктенс
 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Хельсинборг
 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Дегерфорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Сковде АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Треллеборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Эстерсунд
 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Сандвикен
 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Гефле
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Эргрюте
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Сандвикен
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Хельсинборг
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Сковде АИК
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Оддевольд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эстер
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Утсиктенс
 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Эстер
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хельсинборг
 1:1 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Браге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Дегерфорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ландскруна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эребру
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сундсвалль
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Сандвикен
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Эстер Алиев Алибек 2
Гефле Эдквист Адриан 2
Дегерфорс Абдулла Пашанг 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Закриссон Хампус 2
Дегерфорс Моро Насиру 2
Сандвикен Calvin Kabuye 2
Треллеборг Hady Saleh Karim 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Моенза Малкольм получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Утсиктенс
2.95
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