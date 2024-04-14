Тур: 1.
0'
0:1
13' ГолRahim Ali
1:1
33' ГолЭррера Борха
35' Красная карточкаSachu Siby
2:1
38' ПенальтиCarlitos XI
3:1
45' ГолФернандес Брэндон
62' Желтая карточкаЭдвардз Райан
4:1
72' ГолCarlitos XI
Ход матча
13'
33'
1:1
35'
38'
2:1
45'
62'
72'
4:1
41
Jay
Gupta
26
Эррера
Борха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sachu SibyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Irfan YadwadНападающий
-
11 Rahim AliНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
История личных встреч
Гоа
Ченнаин
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
56.5%
8.7%
34.8%
13 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
28
Голов в среднем за матч
1.73
2.33
Среднее время на гол
52
38
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.73
Среднее время на гол
60
52
Всего голов
37
47
Голов в среднем за матч
1.61
2.04
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
44
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|10 (3)
|0.45
|Carlitos XI
|10 (2)
|0.45
|Родригес Виктор II
|3
|0.14
|Боргес Роуллин
|3
|0.14
|Эррера Борха
|2
|0.09
|Ясир Мохаммад
|2
|0.09
|Jay Gupta
|2
|0.09
|Boris Singh Thangjam
|2
|0.09
|Фернандес Брэндон
|1
|0.05
|Макхью Карл
|1
|0.05
|Сингх Уданта
|1
|0.05
|Джинган Сандеш
|1
|0.05
|Онайндиа Одеи
|1
|0.05
|Фернандес Райньер
|0
|0
|Brison Fernandes
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюррей Джордан
|5 (2)
|0.23
|Кривелларо Рафаэл
|4 (2)
|0.18
|Connor Shields
|3
|0.14
|Rahim Ali
|3
|0.14
|Ankit Mukherjee
|2
|0.09
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.09
|Эдвардз Райан
|2
|0.09
|Aakash Sangwan
|2
|0.09
|Чоудхари Фарух
|1
|0.05
|Vincy Barretto
|1
|0.05
|Irfan Yadwad
|1
|0.05
|Ayush Adhikari
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|3
|0
|Боргес Роуллин
|3
|0
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Nim Dorjee Tamang
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Эррера Борха
|2
|0
|Seriton Fernandes
|2
|0
|Jay Gupta
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Boris Singh Thangjam
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ankit Mukherjee
|5
|1
|Эдвардз Райан
|4
|1
|Bikash Yumnam
|4
|0
|Irfan Yadwad
|4
|0
|Кривелларо Рафаэл
|3
|0
|Чоудхари Фарух
|3
|0
|Голуи Сартхак
|3
|0
|Vincy Barretto
|3
|0
|Aakash Sangwan
|3
|0
|Connor Shields
|2
|0
|Debjit Majumder
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Yumkhaibam Jiteshwor Singh
|2
|0
|Sachu Siby
|0
|1
|Батоккьо Кристиан
|1
|0
|Мюррей Джордан
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Ninthoinganba Meetei
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ченнаин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
5
Гоа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Ченнаин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
20
16
Гоа
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Ченнаин
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
14% (3)
67% (14)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
0
0%
4
44%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Пропущено
5
18
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
2
40%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
40%
3
17%
61-75
1
20%
5
28%
76-90
Забито
22
17
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
5
23%
2
12%
1-15
6
27%
3
18%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
3
14%
4
24%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Забито
36
26
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 9
5
14%
6
23%
1-15
8
22%
4
15%
16-30
5
14%
2
8%
31-45
4
11%
6
23%
46-60
6
17%
2
8%
61-75
8
22%
6
23%
76-90
Пропущено
19
31
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 17
3
16%
2
6%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
2
11%
5
16%
31-45
3
16%
6
19%
46-60
4
21%
5
16%
61-75
5
26%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3
Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2
Ченнаин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Джамшедпур 2:1 АТК - Ченнаин 2:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1
Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0
Результаты матчей
Гоа
Ченнаин
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
0
9 раз 43%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гоа
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
37
56
28
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
46
74
37
47
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
129
1011
813
615
318
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|14
|3
|4
|45 - 25
|45
|2.
|21
|13
|6
|2
|39 - 18
|45
|3.
|4:1
|22
|13
|6
|3
|39 - 21
|45
|4.
|22
|11
|6
|5
|35 - 23
|39
|5.
|22
|10
|3
|9
|32 - 31
|33
|6.
|1:4
|22
|8
|3
|11
|26 - 36
|27
|7.
|22
|6
|8
|8
|30 - 34
|26
|8.
|22
|6
|6
|10
|27 - 29
|24
|9.
|22
|6
|6
|10
|28 - 35
|24
|10.
|22
|5
|7
|10
|28 - 30
|22
|11.
|22
|5
|7
|10
|20 - 34
|22
|12.
|22
|1
|5
|16
|10 - 43
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|23 - 9
|27
|2.
|4:1
|11
|8
|1
|2
|17 - 7
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|4.
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|5.
|1:4
|11
|6
|1
|4
|16 - 14
|19
|6.
|11
|5
|4
|2
|11 - 14
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|8.
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|13 - 10
|15
|10.
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|11.
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|12.
|11
|0
|2
|9
|4 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|25 - 10
|28
|2.
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|3.
|4:1
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|4.
|11
|4
|1
|6
|10 - 12
|13
|5.
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|6.
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|7.
|11
|3
|1
|7
|15 - 16
|10
|8.
|11
|2
|3
|6
|14 - 19
|9
|9.
|1:4
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|10.
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|11.
|11
|1
|3
|7
|6 - 18
|6
|12.
|11
|0
|3
|8
|9 - 20
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|10 (5)
|АТК
|Петратос Димитри
|10 (4)
|Гоа
|Carlitos XI
|10 (2)
|АТК
|Тангри Дипак
|9
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 7
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|8
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|8