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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Гоа
4:1
Конец матча
Ченнаин
0'
0:1
13' Гол
Rahim Ali
1:1
33' Гол
Эррера Борха
35' Красная карточка
Sachu Siby
2:1
38' Пенальти
Carlitos XI
3:1
45' Гол
Фернандес Брэндон
62' Желтая карточка
Эдвардз Райан
4:1
72' Гол
Carlitos XI
90'+5
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
4
Макхью
Карл
5
Дас
Нараян
41
Jay
Gupta
14
Ayush
Chhetri
26
Эррера
Борха
17
Boris
Singh
Thangjam
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
9
Carlitos
XI
1
Samik
Mitra
33
Bikash
Yumnam
3
Эдвардз
Райан
4
Чиркович
Лазар
22
Sachu
Siby
10
Connor
Shields
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
5
Батоккьо
Кристиан
7
Ninthoinganba
Meetei
29
Irfan
Yadwad
11
Rahim
Ali
Гоа
Ченнаин

История личных встреч

Гоа
Ченнаин

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

56.5%
8.7%
34.8%
13 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СИ
0:3
СИ
1:2
СИ
0:2
СИ
0:5
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:2
СИ
4:2
СИ
4:1
СИ
3:4
СИ
3:0
СИ
1:0
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
2:3
СИ
5:4
СИ
2:0
СИ
2:3
СИ
0:2
СИ
0:4
СИ
1:3

Голы

Всего голов

19
28

Голов в среднем за матч

1.73
2.33

Среднее время на гол

52
38

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.73

Среднее время на гол

60
52

Всего голов

37
47

Голов в среднем за матч

1.61
2.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
44

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 10 (3) 0.45
Carlitos XI 10 (2) 0.45
Родригес Виктор II 3 0.14
Боргес Роуллин 3 0.14
Эррера Борха 2 0.09
Ясир Мохаммад 2 0.09
Jay Gupta 2 0.09
Boris Singh Thangjam 2 0.09
Фернандес Брэндон 1 0.05
Макхью Карл 1 0.05
Сингх Уданта 1 0.05
Джинган Сандеш 1 0.05
Онайндиа Одеи 1 0.05
Фернандес Райньер 0 0
Brison Fernandes 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюррей Джордан 5 (2) 0.23
Кривелларо Рафаэл 4 (2) 0.18
Connor Shields 3 0.14
Rahim Ali 3 0.14
Ankit Mukherjee 2 0.09
Ninthoinganba Meetei 2 0.09
Эдвардз Райан 2 0.09
Aakash Sangwan 2 0.09
Чоудхари Фарух 1 0.05
Vincy Barretto 1 0.05
Irfan Yadwad 1 0.05
Ayush Adhikari 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 3 0
Онайндиа Одеи 3 0
Боргес Роуллин 3 0
Noah Sadaoui 3 0
Родригес Виктор II 2 0
Nim Dorjee Tamang 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Эррера Борха 2 0
Seriton Fernandes 2 0
Jay Gupta 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Дас Нараян 1 0
Сингх Уданта 1 0
Boris Singh Thangjam 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Фернандес Райньер 1 0
Arshdeep Singh 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ankit Mukherjee 5 1
Эдвардз Райан 4 1
Bikash Yumnam 4 0
Irfan Yadwad 4 0
Кривелларо Рафаэл 3 0
Чоудхари Фарух 3 0
Голуи Сартхак 3 0
Vincy Barretto 3 0
Aakash Sangwan 3 0
Connor Shields 2 0
Debjit Majumder 2 0
Rahim Ali 2 0
Yumkhaibam Jiteshwor Singh 2 0
Sachu Siby 0 1
Батоккьо Кристиан 1 0
Мюррей Джордан 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Ninthoinganba Meetei 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0

Результаты матчей

Гоа
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ченнаин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
6
Гоа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Ченнаин
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

20
16
Гоа
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Ченнаин
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
14% (3)
68% (15)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

21
22

Голы по времени матча

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
0
0%
5
50%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
5
28%
2
20%
76-90

Пропущено

6
22
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
3
50%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
7
32%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
33%
4
18%
61-75
1
17%
5
23%
76-90

Забито

22
17
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
23%
2
12%
1-15
6
27%
3
18%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
3
14%
4
24%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Забито

40
27
21 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 9
5
13%
7
26%
1-15
8
20%
4
15%
16-30
8
20%
2
7%
31-45
4
10%
6
22%
46-60
7
18%
2
7%
61-75
8
20%
6
22%
76-90

Пропущено

20
35
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
4
20%
2
6%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
2
10%
8
23%
31-45
3
15%
6
17%
46-60
4
20%
6
17%
61-75
5
25%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3
Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2
Ченнаин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Джамшедпур 2:1 АТК - Ченнаин 2:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1
Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0

Результаты матчей

Гоа
Ченнаин

Точный счет

1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
3 раза 14%
0
9 раз 41%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гоа
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
5
6
3
8
2.5
1
10
2
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
6
7
4
1.5
3
8
4
7
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
13
9
11
11
1.5
8
14
7
15
2.5
3
19
3
19
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 21 14 3 4 45 - 25 45
2.
Мумбаи Сити
 21 13 6 2 39 - 18 45
3.
Гоа
 22 13 6 3 39 - 21 45
4.
Дели Динамос
 22 11 6 5 35 - 23 39
5.
Керала Бластерс
 22 10 3 9 32 - 31 33
6.
Ченнаин
 22 8 3 11 26 - 36 27
7.
Нортист Юнайтед
 22 6 8 8 30 - 34 26
8.
Ист Бенгал
 22 6 6 10 27 - 29 24
9.
Пенджаб
 22 6 6 10 28 - 35 24
10.
Джамшедпур
 22 5 7 10 28 - 30 22
11.
Бенгалуру
 22 5 7 10 20 - 34 22
12.
Хайдарабад
 22 1 5 16 10 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 11 8 3 0 23 - 9 27
2.
Гоа
 11 8 1 2 17 - 7 25
3.
Мумбаи Сити
 11 7 3 1 21 - 10 24
4.
Керала Бластерс
 11 6 2 3 22 - 19 20
5.
Ченнаин
 11 6 1 4 16 - 14 19
6.
Бенгалуру
 11 5 4 2 11 - 14 19
7.
Нортист Юнайтед
 11 5 3 3 18 - 12 18
8.
АТК
 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ист Бенгал
 11 4 3 4 13 - 10 15
10.
Пенджаб
 11 3 3 5 15 - 17 12
11.
Джамшедпур
 11 2 6 3 13 - 14 12
12.
Хайдарабад
 11 0 2 9 4 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 11 9 1 1 25 - 10 28
2.
Мумбаи Сити
 10 6 3 1 18 - 8 21
3.
Гоа
 11 5 5 1 22 - 14 20
4.
Керала Бластерс
 11 4 1 6 10 - 12 13
5.
Дели Динамос
 11 3 3 5 12 - 14 12
6.
Пенджаб
 11 3 3 5 13 - 18 12
7.
Джамшедпур
 11 3 1 7 15 - 16 10
8.
Ист Бенгал
 11 2 3 6 14 - 19 9
9.
Ченнаин
 11 2 2 7 10 - 22 8
10.
Нортист Юнайтед
 11 1 5 5 12 - 22 8
11.
Хайдарабад
 11 1 3 7 6 - 18 6
12.
Бенгалуру
 11 0 3 8 9 - 20 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 13 (3)
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
Гоа Noah Sadaoui 10 (5)
АТК Петратос Димитри 10 (4)
Гоа Carlitos XI 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АТК Тангри Дипак 9
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 7
Бенгалуру Сингх Суреш 2 5
Дели Динамос Ahmed Jahouh 8
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Фернандес Брэндон бьет в цель!
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    • 48'
      Noah Sadaoui сделал результативную передачу.
    • 38'
      Ninthoinganba Meetei уходит с поля. Alexander Romario Jesuraj выходит вместо него
    • 38'
      Г О О О О Л - Carlos Martinez из команды Гоа забивает с точки!
    • 35'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Carlos Martinez пробил пенальти, но не смог забить!
    • 35'
      УДАЛЕНИЕ! - Sachu Siby увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 33'
      Seriton Fernandes сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Эррера Борха бьет в цель!
    • 13'
      Ninthoinganba Meetei сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Rahim Ali бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гоа 4:1 Ченнаин онлайн

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