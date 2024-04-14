Тур: 33. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
1:0
20' ГолТессманн Таннер
47' Желтая карточкаГалацци Николас
51' Желтая карточкаСверко Марин
55' Желтая карточкаФарес Мохамед
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
33
Сверко
Марин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Matteo Ferro
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Венеция
Брешия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|19 (4)
|0.58
|Гюткьяр Кристиан
|10 (1)
|0.3
|Бузио Джанлука
|6
|0.18
|Пьерини Николас
|5
|0.15
|Тессманн Таннер
|5
|0.15
|Альтаре Джорджо
|4
|0.12
|Йонсен Деннис
|3
|0.09
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.06
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|2
|0.06
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Кандела Антонио
|0
|0
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|9 (1)
|0.27
|Мончини Габриэле
|8 (2)
|0.24
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.12
|Галацци Николас
|3
|0.09
|Бьянки Флавио
|3
|0.09
|Бизоли Димитри
|2
|0.06
|Яллоу Александр
|2
|0.06
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сверко Марин
|7
|0
|Альтаре Джорджо
|7
|0
|Тессманн Таннер
|7
|0
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Яяло Мато
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пагера Фабрицио
|8
|0
|Кистана Андреа
|8
|0
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Галацци Николас
|6
|0
|Адорни Давиде
|5
|0
|Фарес Мохамед
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Бертаньоли Массимо
|5
|0
|Уар Матье
|3
|1
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Бесаджо Микеле
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Брешия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
11
7
Венеция
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Брешия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
19
18
Венеция
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
53% (17)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
Брешия
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
30
25
Голы по времени матча
Забито
36
16
18 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
4
11%
2
13%
1-15
6
17%
2
13%
16-30
8
22%
2
13%
31-45
8
22%
2
13%
46-60
5
14%
3
19%
61-75
5
14%
5
31%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
14%
8
42%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
6
27%
1
5%
61-75
4
18%
3
16%
76-90
Забито
23
19
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
4%
3
16%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
2
9%
4
21%
31-45
1
4%
5
26%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
12
52%
4
21%
76-90
Пропущено
15
17
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
4
24%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
59
35
26 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 10
5 Не забивали 9
5
8%
5
14%
1-15
11
19%
3
9%
16-30
10
17%
6
17%
31-45
9
15%
7
20%
46-60
7
12%
5
14%
61-75
17
29%
9
26%
76-90
Пропущено
37
36
15 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 24
4
11%
12
33%
1-15
5
14%
6
17%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
7
19%
3
8%
46-60
7
19%
2
6%
61-75
8
22%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1
Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3
Брешия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1
Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1
Результаты матчей
Венеция
Брешия
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
9 раз 28%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
3
8 раз 25%
1
7 раз 22%
0
5 раз 16%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Венеция
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
511
511
313
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
88
511
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
239
2012
1022
923
428
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|20
|9
|4
|59 - 32
|69
|2.
|33
|19
|7
|7
|49 - 35
|64
|3.
|1:0
|33
|18
|7
|8
|59 - 38
|61
|4.
|33
|17
|8
|8
|43 - 28
|59
|5.
|33
|16
|7
|10
|53 - 42
|55
|6.
|33
|14
|9
|10
|58 - 48
|51
|7.
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|8.
|0:1
|33
|11
|12
|10
|38 - 34
|45
|9.
|33
|11
|10
|12
|44 - 45
|43
|10.
|33
|11
|10
|12
|37 - 40
|43
|11.
|33
|11
|9
|13
|40 - 41
|42
|12.
|33
|8
|16
|9
|34 - 38
|40
|13.
|33
|8
|15
|10
|37 - 44
|39
|14.
|33
|9
|9
|15
|38 - 45
|36
|15.
|33
|8
|12
|13
|35 - 38
|36
|16.
|33
|7
|14
|12
|32 - 42
|35
|17.
|33
|7
|14
|12
|31 - 46
|35
|18.
|33
|7
|12
|14
|33 - 38
|33
|19.
|33
|8
|7
|18
|38 - 54
|31
|20.
|33
|6
|8
|19
|31 - 60
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|1:0
|17
|11
|3
|3
|36 - 23
|36
|3.
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|5.
|16
|8
|2
|6
|30 - 23
|26
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|0:1
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|17
|6
|6
|5
|26 - 23
|24
|10.
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|16
|4
|7
|5
|17 - 14
|19
|15.
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|16
|2
|10
|4
|14 - 19
|16
|19.
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|20.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|30 - 16
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|22 - 14
|33
|3.
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|4.
|16
|8
|3
|5
|20 - 18
|27
|5.
|1:0
|16
|7
|4
|5
|23 - 15
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|7.
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|0:1
|17
|5
|6
|6
|18 - 18
|21
|10.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|12.
|16
|3
|10
|3
|19 - 23
|19
|13.
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|15.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|16.
|16
|5
|2
|9
|23 - 30
|17
|17.
|17
|3
|7
|7
|16 - 30
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Бьянко Алессандро
|14